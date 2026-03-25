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出版：2026-Mar-25 22:34
更新：2026-Mar-25 22:34
PR Newswire

Michter's 釀酒廠將推出 Legacy Series 的兩款 2026 年版威士忌：Shenk's Homestead 及 Bomberger's Declaration

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肯塔基州路易斯維爾2026年3月25日 /美通社/ -- 總部設於路易斯維爾的 Michter's 釀酒廠將於今年 4 月推出 2026 年版 Shenk's Homestead肯塔基酸麥威士忌（Shenk's Homestead Kentucky Sour Mash Whiskey），以及 2026 年版 Bomberger's Declaration肯塔基直釀波本威士忌（Bomberger's Declaration Kentucky Straight Bourbon）。 這兩款威士忌將限量發售。 

Michter's 釀酒廠將推出 Legacy Series 的兩款 2026 年版威士忌：Shenk's Homestead 及 Bomberger's Declaration

1753 年，瑞士門諾派農民 John Shenk 於賓夕法尼亞州創辦了 Shenk's 釀酒廠。 這間釀酒廠在 19 世紀時改名為 Bomberger's 釀酒廠，其後在 20 世紀中期易名為 Michter's 釀酒廠。 Michter's Legacy Series，正是向這段歷史傳承致敬。

Michter's 總裁 Joseph J. Magliocco 評論道：「每年，我們的生產團隊都期待參與釀製 Shenk's 和 Bomberger's 的特別版。 這些作品真正彰顯我們釀酒師的創意才華。 儘管這些威士忌每年都保持一脈相承的特色，但由於釀酒廠不斷試驗，每個年份的版本都各具獨特韻味。」

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Michter's 首席釀酒師 Dan McKee 在介紹 2026 年版 Shenk's 時表示：「這款威士忌除了黑麥風味較為突出外，我們亦採用了焦糖麥芽，帶來細緻的焦糖麵包布甸風味，與優雅的香料氣息形成平衡。 我們選用的酒桶，部分為來自 Vosges 森林、經 24 個月風乾的法國橡木，亦有經 60 個月風乾的美國橡木，這為此款 Shenk's 版本注入獨一無二的個性。」

Michter's 熟成總監 Andrea Wilson 表示：「能夠與 Dan 及 Michter's 的團隊攜手製作 Shenk's 和 Bomberger's，實屬千載難逢的機遇。 當中意義不止於推陳出新，更在於探究如何透過調控變數，來改變香氣、層次、韻味、複雜度及餘韻，從而將品飲體驗昇華至更高境界。」 今年的 Bomberger's 再次帶來驚喜，除了保留標誌性的 Chinquapin Oak（黃橡木）風味，更融入了 Hungarian Oak（匈牙利橡木）的元素，在 Chinquapin Oak（黃橡木）典型的櫻桃及辛香基調之上，交織出迷人而濃郁的朱古力醇厚感。 兩種橡木都經過三年自然陳化和風乾，並採用訂製的烘烤與炭化工藝處理。 見證橡木風味的渾然交融，如何昇華整個品飲旅程的精妙及深度，實在令人振奮。」

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Shenk's Homestead 的酒精濃度為 91.2 Proof（45.6% ABV），在美國的建議零售價為 110 美元。 Bomberger's Declaration 的酒精濃度為 108 Proof（54% ABV），在美國的建議零售價為 120 美元。

2025 年 10 月，Michter's 締造歷史，成為首款連續三年榮獲英國 Drinks International 國際評審團評選為「全球最受推崇威士忌」(The World's Most Admired Whiskey) 的產品。 Michter's 傳承悠久歷史，始終如一地提供品質優越、堅守傳統的美國威士忌。 Michter's 旗下備受好評的產品線，涵蓋波本、黑麥、酸麥芽及美國威士忌，每款限量出品均在顛峰狀態下熟成。 如欲深入了解 Michter's，歡迎瀏覽 michters.com 網頁，或關注我們的 InstagramFacebookX 專頁。

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聯絡人：
Joseph J. Magliocco
+1 (502) 774-2300 x580
[email protected]

Michter's 威士忌。

 

Cision View original content:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/michters--legacy-series--2026-shenks-homestead--bombergers-declaration-302724983.html

SOURCE Michter's Distillery

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美通社在1954年開創了企業新聞稿發佈行業的先河，通過分佈在南北美洲、歐洲、亞洲和中東16個國家和地區的無與倫比的辦事處網路，借助與全球領先新聞機構之間的獨特關係，用40多種語言將客戶與170多個國家的受眾聯繫起來。全球4萬多家公司、組織和政府機構都在使用美通社的服務，其中包括50%以上的財富500強企業。

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