Michter's 釀酒廠將推出 Legacy Series 的兩款 2026 年版威士忌：Shenk's Homestead 及 Bomberger's Declaration

Michter's 總裁 Joseph J. Magliocco 評論道：「每年，我們的生產團隊都期待參與釀製 Shenk's 和 Bomberger's 的特別版。 這些作品真正彰顯我們釀酒師的創意才華。 儘管這些威士忌每年都保持一脈相承的特色，但由於釀酒廠不斷試驗，每個年份的版本都各具獨特韻味。」

Michter's 首席釀酒師 Dan McKee 在介紹 2026 年版 Shenk's 時表示：「這款威士忌除了黑麥風味較為突出外，我們亦採用了焦糖麥芽，帶來細緻的焦糖麵包布甸風味，與優雅的香料氣息形成平衡。 我們選用的酒桶，部分為來自 Vosges 森林、經 24 個月風乾的法國橡木，亦有經 60 個月風乾的美國橡木，這為此款 Shenk's 版本注入獨一無二的個性。」

Michter's 熟成總監 Andrea Wilson 表示：「能夠與 Dan 及 Michter's 的團隊攜手製作 Shenk's 和 Bomberger's，實屬千載難逢的機遇。 當中意義不止於推陳出新，更在於探究如何透過調控變數，來改變香氣、層次、韻味、複雜度及餘韻，從而將品飲體驗昇華至更高境界。」 今年的 Bomberger's 再次帶來驚喜，除了保留標誌性的 Chinquapin Oak（黃橡木）風味，更融入了 Hungarian Oak（匈牙利橡木）的元素，在 Chinquapin Oak（黃橡木）典型的櫻桃及辛香基調之上，交織出迷人而濃郁的朱古力醇厚感。 兩種橡木都經過三年自然陳化和風乾，並採用訂製的烘烤與炭化工藝處理。 見證橡木風味的渾然交融，如何昇華整個品飲旅程的精妙及深度，實在令人振奮。」