晶泰控股發布 2025 年年度業績報告

香港2026年3月25日 /美通社/ -- 財務亮點： 2025 年集團實現營業收入人民幣 802.6 百萬元，同比增長 201.2%。

2025 年年內利潤人民幣 134.6 百萬元，經調整利潤淨額人民幣 258.2 百萬元， 首次實現年度盈利，也成為AI for Science (AI4S) 領域首家盈利的港股上市公司。

截至2025年12月31日集團現金余額[1]合計人民幣7,068.6百萬元，2026年集團新發可轉債淨額人民幣2,536.8百萬元。 重要業務成果： 賦能及孵化5+款全球First-in-class/best-in-class 創新管線進入臨床階段或IND-enabling階段，涵蓋腫瘤、自免、神經退行性疾病、慢性疾病等領域。

多項重磅合作落地，累計合作金額高達數百億人民幣，在AI應用領域穩居行業領先地位。

2025年創收客戶數 [2] 同比增長62%；截止目前，累計覆蓋全球前 20 大藥企中的 17家，成功實現多場景交付及國際頭部客戶認可。

同比增長62%；截止目前，累計覆蓋全球前 20 大藥企中的 17家，成功實現多場景交付及國際頭部客戶認可。 累積開發超200+行業AI模型，2025年成功拓展新型藥物創新平台包括分子膠、多肽及小核酸領域，進一步鞏固全棧能力壁壘。

智能體每周獨立自主推進上萬次化合物實驗，實現研發閉環。

成功拓展新材料、消費及大健康等新領域。

報告期內，集團亦成功被納入MSCI 中國小型股指數、MSCI 中國指數、香港交易所科技 100 指數，投資價值與行業核心地位獲國際資本市場雙重權威認可。

研發進展：AI+機器人+Multi-Agent深度融合，飛輪效應重塑研發范式 1. Multi-Agent 矩陣：化身智能「項目經理 」，驅動全流程自主 Multi-Agent 作為飛輪核心智能調度中樞，承擔研發目標自主拆解、多模型協同調度、機器人實驗閉環管理核心職能。基於自研 AI 模型、機器人實驗室與數據資產的底層能力，集團正在打造全鏈路智能體體系，並實現了內外部場景深度應用。 1) 我們正在構建覆蓋研發全鏈路的 Agent 系統，整合 Agentic Genius、X-buddy、PatSight、MolAgent、Vast Agent虛擬化合物庫與合成機器人及機器人調度中樞，實現從采購決策到實驗執行、反應優化和數據管理的全流程自主決策。目前智能體每周獨立自主推進上萬次化合物合成實驗，顯著提升通量與數據積累效率，形成從小分子設計-高通量自動化合成-數據閉環的研發體系。

2) 報告期內，集團與某國際頭部藥企合作部署自主條件篩選系統，整合 Multi-Agent、機器人實驗室與化學模型能力，實現從 AI 條件推薦、參數自主設計到機器人高通量執行與化學反應條件優化的全流程閉環。該系統基於數十萬條實驗數據訓練，支持自然語言下達研發目標，由機器人精准完成加樣、控溫與檢測，顯著提升數據一致性與實驗穩定性，並為藥企提供可規模化復制的智能化轉型方案。 2. AI模型：夯實「專家大腦 」，拓展新型藥物平台 截至2025年底，集團已累計開發超200個行業AI模型，覆蓋從靶點發現到臨床前候選化合物篩選的全鏈條。報告期內，我們的AI模型在深化戰略合作、核心模型迭代、新型藥物平台拓展上取得系統性成果：

1) 我們深化產業合作，持續升級AI藥物發現模型，構建涵蓋從分子設計到生物測試的全流程數據閉環，並引入MD模擬數據，將動態物理規律融入AI模型，從而提升對蛋白相互作用的理解能力，助力攻克「不可成藥」靶點。在分子活性預測方面，集團深化與輝瑞合作，於2025年啟動新一代分子模擬平台開發，融合物理算法精度與AI的速度和規模化能力，全面提升模擬效率、精度與化學空間覆蓋，加速小分子藥物發現。 2) 集團自主研發的蛋白藥物生成式 AI 平台 XenProT™ 推出 XMPNN 逆折疊算法，憑借高質量數據與獨有領域知識，在基於公開數據集的測試中結果表現全球領先，並在多類高難度管線中驗證價值，雙抗設計能力獲國際藥企認可。XtalFold® 推出 Ultra 模式，將抗原-抗體復合物結構預測准確率提升約 10 個百分點，並入選 WAIC「人工智能十大創新技術（產品）」。

3) 搭建新型藥物AI平台，搶占前沿領域制高點。 分子膠平台： 2025年，集團以「AI+機器人+Multi-Agent」為核心，圍繞「錨定E3」與「錨定靶蛋白」雙路徑構建分子膠開發體系，通過AI學習蛋白互作並結合超大規模化學空間探索與自動化DMTA閉環，顯著提升研發效率。平台已構建百萬級虛擬與多樣性實體分子庫，在多靶點獲得高活性、高選擇性且具專利新穎性的Hit分子，並持續拓展新體系及Direct-to-Biology能力。

2025年，集團以「AI+機器人+Multi-Agent」為核心，圍繞「錨定E3」與「錨定靶蛋白」雙路徑構建分子膠開發體系，通過AI學習蛋白互作並結合超大規模化學空間探索與自動化DMTA閉環，顯著提升研發效率。平台已構建百萬級虛擬與多樣性實體分子庫，在多靶點獲得高活性、高選擇性且具專利新穎性的Hit分子，並持續拓展新體系及Direct-to-Biology能力。 多肽平台PepiX™： 2025年，多肽平台 PepiX™ 融合生成式 AI 分子設計、自動化合成、萬億級肽庫與高通量篩選，建立「AI設計—合成驗證」閉環體系，實現多肽研發的高效率與高成功率。平台建成2000+非天然氨基酸單體庫，口服肽預測及MHC-I/II抗原呈遞預測精度達國際領先，並在2025AACR亮相並斬獲多項行業獎項。核心管線推進順利，多肽透腦遞送、降糖、減脂及降尿酸項目持續取得進展，支撐後續申報與產業化。

2025年，多肽平台 PepiX™ 融合生成式 AI 分子設計、自動化合成、萬億級肽庫與高通量篩選，建立「AI設計—合成驗證」閉環體系，實現多肽研發的高效率與高成功率。平台建成2000+非天然氨基酸單體庫，口服肽預測及MHC-I/II抗原呈遞預測精度達國際領先，並在2025AACR亮相並斬獲多項行業獎項。核心管線推進順利，多肽透腦遞送、降糖、減脂及降尿酸項目持續取得進展，支撐後續申報與產業化。 核酸平台Kodexia™： 2025年，集團搭建全球領先的 AI 驅動 siRNA 序列發現與化學修飾平台，構建「序列篩選—修飾優化—功能驗證」端到端閉環，自研模型實現精准建模並在多數場景下優於 Advanced ESC 修飾模式。與此同時，集團推進體內藥效預測、肝外遞送及雙靶點 siRNA 平台建設，mRNA2vec 突破性研究成果亮相 2025 AAAI 並顯著提升 mRNA 序列表達與穩定性。

2025年，集團搭建全球領先的 AI 驅動 siRNA 序列發現與化學修飾平台，構建「序列篩選—修飾優化—功能驗證」端到端閉環，自研模型實現精准建模並在多數場景下優於 Advanced ESC 修飾模式。與此同時，集團推進體內藥效預測、肝外遞送及雙靶點 siRNA 平台建設，mRNA2vec 突破性研究成果亮相 2025 AAAI 並顯著提升 mRNA 序列表達與穩定性。 虛擬細胞平台：集團於2025年戰略孵化無界進化，專注於利用生物學數據搭建虛擬細胞平台。目前，無界進化已啟動早期融資相關工作，為下一階段研發蓄力。

3. 機器人實驗室Physical AI：鍛造「精准雙手」，重塑實驗范式 報告期內，我們持續推進自動化機器人實驗室的技術攻堅與流程再造。靈動勺攻克機器人實驗室難題，並已經得到了全球頂級客戶的認可。其核心技術要點如下： 1) 先進的視覺感知算法：搭載先進的視覺感知算法來實時分析粉末特性，實現對不同類型粉末的精准識別與處理。

2) 智能數據：構建了全面的粉末屬性數據庫，具有極強學習能力，不斷優化粉末處理策略。

3) 粉末分析基座大模型：在多樣化粉末數據集上訓練調優的專用AI模型，准確預測粉末特性和行為分析。

4) 與機器人無縫連接：與粉末分裝等機器人系統無縫連接，並根據視覺反饋調整參數和控制策略。

4. 高質量數據分析與積累：為 AI 飛輪持續提供「燃料」 集團已構建行業領先的生物醫藥數據資產體系與研發公域數據要素平台，為飛輪運轉提供堅實數據支撐： 1) 多模態數據智能挖掘底座： 多模態 Layout 模型文檔識別准確率95.3%，自研 32B 領域大語言模型超越 GPT-4o， 實現「數據不出域」與成本雙優，OCSR 光學化學結構識別模型達行業 SOTA 標准。

2) 化學反應高質量數據平台：搭建數據挖掘 Agent，實現反應步驟數據精細提取（識別精度 >95%），已結構化數十萬篇專利，構建海量高質量反應數據支撐 AI 模型與機器人實驗訓練。

3) 大分子高質量數據平台：建成抗體數據挖掘 Agent，普通及 VHH 抗體提取精確率 > 99%，親和力識別精確率 98%；構建大規模氨基酸序列和抗體專利數據庫，形成堅實生物數據資產壁壘。

報告期內，集團以數據驅動的研發創新能力獲得國家級認可。2025年，集團憑借「AI+自動化技術賦能藥物研發數據要素構建及應用」項目，在國家數據局主辦的「數據要素×」大賽全國總決賽中，從超過2.2萬個參賽項目中脫穎而出，榮獲全國總決賽一等獎。 5. 消費健康、新材料及農業：飛輪效應的價值外溢與戰略延伸 「AI+機器人+Multi-Agent」飛輪系統在藥物研發驗證成功，核心能力正向消費健康、新材料等賽道加速外溢，實現從能力復制到戰略拓展的跨行業賦能升級。

1) 進軍消費健康領域：集團自研的兩款針對生發固發需求的創新外用分子，均已完成 INCI 注冊，其聯用配方產品 Groland 已在 FDA 完成化妝品設施注冊和產品列名。該產品目前位列天貓國際同類產品新品榜首位，並獲多家頂尖時尚媒體的報道。

2) 引領光伏研發范式變革：2026年1月，我們與晶科能源子公司簽署 AI+自動化高通量疊層太陽能電池研發戰略合作協議，共建全球首個「AI決策-機器人執行-數據反饋」全閉環疊層電池智造線，加速布局鈣鈦礦疊層等下一代光伏技術。雙方強強聯合，預計鈣鈦礦疊層電池有望在未來三年左右邁向規模化量產，集團將有權獲得商業化的共同收益。

3) AI4S賦能農業領域： 我們與合作伙伴聯手攻堅，圓滿完成數千畝的治理效果驗證，樹立全球荒漠治理新標桿。

商業化進展：AI+機器人+Multi-Agent平台勢能加速釋放，驅動規模化增長飛輪 1. 藥物發現解決方案：AI+機器人+Multi-Agent賦能新藥研發，平台價值持續釋放 報告期間，藥物發現解決方案業務收入大幅增長，由截至2024年12月31日止年度的人民幣103.7百萬元，增加418.9%至截至2025年12月31日止年度的人民幣537.9百萬元，主要得益於業務多點開花：1）抗體業務的迅猛增長；2）服務合作伙伴及孵化企業的創新管線取得多項進展，達到階段性交付裡程碑。 1) 重要商業化進展： 從管線服務到平台合作，開啟全球價值共創新篇章

依托「AI+機器人+Multi-Agent」平台的工業化驗證與持續迭代，集團在小分子、大分子及新型藥物賽道斬獲多項高價值合作，客戶覆蓋全球頂尖藥企與生物科技先鋒，商業模式升級為「平台授權+聯合開發+裡程碑收益」，為可持續增長奠定堅實基礎。 與 DoveTree 合作進展順利，正在共同推進管線。 報告期內，集團與 Gregory Verdine 教授創立的 DoveTree 在腫瘤、自身免疫及神經疾病領域開展多靶點小分子藥物開發合作。 目前，管線推進順利並進入深入執行階段，同時，集團正聯合 DoveTree 團隊在 Gregory Verdine 教授指導下建立下一代復雜分子平台，針對多個難成藥靶點進行藥物研發。

報告期內，集團與 Gregory Verdine 教授創立的 DoveTree 在腫瘤、自身免疫及神經疾病領域開展多靶點小分子藥物開發合作。 目前，管線推進順利並進入深入執行階段，同時，集團正聯合 DoveTree 團隊在 Gregory Verdine 教授指導下建立下一代復雜分子平台，針對多個難成藥靶點進行藥物研發。 與禮來（Eli Lilly）攜手推進的大分子平台項目進展順利。 在大分子藥物研發領域，雙方達成總額3.45億美元的多靶點戰略合作及平台授權協議。目前項目進展順利。

在大分子藥物研發領域，雙方達成總額3.45億美元的多靶點戰略合作及平台授權協議。目前項目進展順利。 拓展AI多肽平台生態，步入新型藥物領域規模化合作新階段。集團將已驗證的AI研發能力拓展至多肽等新型藥物領域，自主研發的AI多肽研發平台PepiX™獲得行業頭部伙伴的高度認可，實現多個商業化裡程碑。

2) AI平台賦能管線進展：覆蓋疾病領域廣闊，關鍵技術成果獲得驗證 報告期內，集團賦能合作伙伴及集團孵化企業的多條創新藥管線取得重要進展，覆蓋多種疾病領域，我們亦享有管線的長期商業價值與發展紅利。 賦能希格生科「AI+類器官」管線接連突破，全球首款彌漫性胃癌靶向藥物臨床進展順利。 與孵化公司希格生科合作開發的候選藥物 SIGX1094，憑借「類器官+AI」研發模式，I 期臨床顯示安全性良好並出現藥效，200mg 組一例患者病灶縮小 20% 並緩解症狀。該管線已獲 FDA 孤兒藥及快速通道認定，獲得蓋倫獎提名，預計 2026 年第三季度進入 II 期臨床。據市場研究數據， 對應晚期靶向治療市場規模超數十億美元。

與孵化公司希格生科合作開發的候選藥物 SIGX1094，憑借「類器官+AI」研發模式，I 期臨床顯示安全性良好並出現藥效，200mg 組一例患者病灶縮小 20% 並緩解症狀。該管線已獲 FDA 孤兒藥及快速通道認定，獲得蓋倫獎提名，預計 2026 年第三季度進入 II 期臨床。據市場研究數據， 對應晚期靶向治療市場規模超數十億美元。 雙方合作的第二條管線、針對實體瘤的潛在首創新藥泛 TEAD 抑制劑 SIGX2649 已完成臨床前研究，即將向中美提交 IND，並入選 2026 年美國癌症研究協會（AACR）年會報告。本集團與希格生科深度合作，為其管線研發提供核心技術賦能，共享企業發展與管線價值成長紅利。

賦能萊芒生物AI+代謝重編程技術平台，在多個重大疾病領域取得系列臨床突破。 報告期內，其代謝增強型 CD19 CAR-T 在復發/難治性淋巴瘤、白血病及中重度 SLE 的 IIT 研究中以極低劑量實現數十例患者 100% 完全緩解，並在 2026 年 3 月獲得 FDA 針對相關適應症的 IND 批件。與此同時，META 10-TILs 及多條實體瘤 CAR-T 管線已進入 IIT 臨床階段，中美多項申報同步推進。市場研究機構預計，到 2030 年，全球 CAR-T 細胞療法市場將達到 218 億美元。集團與萊芒生物深度協同，攜手共享研發成果轉化的商業價值。

報告期內，其代謝增強型 CD19 CAR-T 在復發/難治性淋巴瘤、白血病及中重度 SLE 的 IIT 研究中以極低劑量實現數十例患者 100% 完全緩解，並在 2026 年 3 月獲得 FDA 針對相關適應症的 IND 批件。與此同時，META 10-TILs 及多條實體瘤 CAR-T 管線已進入 IIT 臨床階段，中美多項申報同步推進。市場研究機構預計，到 2030 年，全球 CAR-T 細胞療法市場將達到 218 億美元。集團與萊芒生物深度協同，攜手共享研發成果轉化的商業價值。 孵化企業劑泰科技持續深化 AI 驅動藥物研發體系。 2025年，劑泰科技推出全球首個 AI 納米遞送平台 NanoForge，建成千萬級 LNP 可電離脂質庫及納米遞送智能體，實現從分子設計到劑型確定的全流程研發閉環。依托該平台，自研肝細胞癌療法 MTS‑105 獲 FDA 孤兒藥資格，MTS‑004 達 III 期臨床主要終點，成為國內首款完成的AI 制劑新藥及唯一完成 III 期的 PBA 治療藥物。集團通過股權合作共享發展紅利。

2025年，劑泰科技推出全球首個 AI 納米遞送平台 NanoForge，建成千萬級 LNP 可電離脂質庫及納米遞送智能體，實現從分子設計到劑型確定的全流程研發閉環。依托該平台，自研肝細胞癌療法 MTS‑105 獲 FDA 孤兒藥資格，MTS‑004 達 III 期臨床主要終點，成為國內首款完成的AI 制劑新藥及唯一完成 III 期的 PBA 治療藥物。集團通過股權合作共享發展紅利。 與智擎生技合作開發的新一代PRMT5抑制劑PEP08達成重要臨床研發裡程碑。 PEP08 毒性低、安全性高，可穿透血腦屏障抑制腫瘤生長，展現腦癌治療潛力及潛在同類最佳效果，並已獲澳大利亞和中國台灣臨床試驗批准進入 I 期，集團在該管線上享有未來臨床裡程碑經濟權益。

PEP08 毒性低、安全性高，可穿透血腦屏障抑制腫瘤生長，展現腦癌治療潛力及潛在同類最佳效果，並已獲澳大利亞和中國台灣臨床試驗批准進入 I 期，集團在該管線上享有未來臨床裡程碑經濟權益。 賦能ReviR溪礫科技，AI驅動罕見病新藥研發實現裡程碑跨越。 報告期內，RTX-117 作為國內首款 CMT 1 類創新藥實現中美臨床「雙報雙批」並獲 FDA 孤兒藥資格，且於 2026 年相繼獲 NMPA 批准開展 VWM 臨床並啟動 I 期試驗。該小分子藥物具備血腦屏障穿透能力，通過調控 ISR 通路發揮療效，未來有望拓展至神經退行性疾病市場。集團將獲得裡程碑付款及該藥物長期經濟權益。

報告期內，RTX-117 作為國內首款 CMT 1 類創新藥實現中美臨床「雙報雙批」並獲 FDA 孤兒藥資格，且於 2026 年相繼獲 NMPA 批准開展 VWM 臨床並啟動 I 期試驗。該小分子藥物具備血腦屏障穿透能力，通過調控 ISR 通路發揮療效，未來有望拓展至神經退行性疾病市場。集團將獲得裡程碑付款及該藥物長期經濟權益。 我們與某領先生物制藥公司的合作關系持續深化並取得積極成果。 雙方於 2025 年前達成的三項新藥研發合作中，兩項已進入 IND-enabling，另一項預計 2026 年上半年啟動，彰顯我方平台高效轉化能力與持續輸出高質量管線的實力，並將為集團帶來可觀後期收益。

雙方於 2025 年前達成的三項新藥研發合作中，兩項已進入 IND-enabling，另一項預計 2026 年上半年啟動，彰顯我方平台高效轉化能力與持續輸出高質量管線的實力，並將為集團帶來可觀後期收益。 賦能某領先生物制藥公司深耕免疫代謝領域創新藥研發。報告期內，雙方合作開發的META-001-PH 獲 FDA 孤兒藥及兒童罕見病資格認定，MP-5342 進入 IND-enabling 階段並展現超 600 倍安全窗口及顯著抗炎效果，有望填補 LDH 靶點空白。該管線具備拓展至多發性硬化症、特應性皮炎等自免疾病潛力。據市場研究機構數據，相關適應症全球市場規模合計達數百億美元。預計 2026 年下半年 Q4啟動臨床，集團享有管線長期經濟效益。

2. AI4S智慧解決方案[3]：從解決方案到平台賦能，AI+機器人+Multi-Agent 加速多領域研發效率 報告期間，AI4S智慧解決方案收入實現高速增長，由截至2024年12月31日止年度的人民幣162.8百萬元，增加62.6%至截至2025年12月31日止年度的人民幣264.7百萬元，主要驅動因素是業務實現了戰略升級。 AI4S 智慧解決方案業務已升級為面向生物醫藥、新材料等領域的全流程智能化研發體系，通過機器人硬件與智能算法提升研發效率，並構建以 AI 模型、機器人實驗室和智能 Agent 為核心的 AI4S 智能化平台。兩大業務協同形成「解決方案落地—核心能力迭代—平台化服務輸出」閉環。

1) AI4S 智能機器人實驗室：持續突破多行業標桿客戶 XtalPi研發解決方案更名為AI4S智能機器人實驗室，系向客戶交付可本地化部署的智能化研發解決方案，該解決方案以機器人實驗室與AI算法平台為核心組件，通過替代人工實驗提升研發效率、優化實驗成功率，並為客戶積累高質量高價值的私有研發數據資產。報告期間，AI4S 智能解決機器人實驗室業務表現亮眼，主要得益於集團全球化戰略的持續深化，在生物醫藥與新材料兩大核心領域均取得突破性商業化進展：

向全球化工巨頭巴斯夫交付配方穩定性測試智能工作站

向總部位於印第安納波利斯的全球領先制藥公司交付NeoDispenser智能微量粉末分裝系統、智能化合物管理系統

與國內某央企簽署千萬級人民幣合作，提供新型催化材料研發智能化高通量平台

與羅氏簽署百萬級人民幣合作，交付智能化合物倉儲系統

與赫力昂簽署百萬級人民幣合作，交付智能樣品前處理系統

與韓國藥企JW Pharmaceutical簽署千萬級人民幣合作，提供智能自主藥物合成和工藝研發系統

與良渚實驗室簽署千萬級人民幣合作，交付從合成到檢測全流程的智能生物材料研發平台

2) AI4S 智能服務：全流程智能平台驅動商業化加速 AI4S 智能服務，以「AI 模型 + 機器人實驗室 + Multi-Agent」為核心，打造全流程智能化研發服務能力，覆蓋從原料預判、可合成性預測、到高通量篩選、分離純化等關鍵環節及分子晶型預測、結晶工藝研究等增值服務；並通過 VAST Agent虛擬化合物庫與合成機器人提供快速交付、定制化合成服務。2025 年，集團成功拓展多家大型制藥企業，核心 AI 模型在實際項目中反應成功率超過 85%，整體服務復購率超過 75%，圖譜分析與高通量條件推薦等技術落地多個客戶案例並獲高度認可。未來，AI4S 智能服務平台可廣泛賦能醫藥、化學、化工、新材料、新能源等領域，市場空間達萬億美元。

3. 持續整合跨國並購標的 2026年3月，利物浦市市長 Steve Rotherham 歡迎晶泰科技高層到訪，集團自 2025 年收購 LCC 並成立 LCC Technologies Ltd. 以來，持續深化本地合作，並與市政及創新合作伙伴討論科學人才、實驗室和開發用地資源等優勢。收購 LCC 後，晶泰科技整合其 PACE™ 自動化手性化學平台與 AI+機器人研發體系，持續推進技術升級、擴大自動化合成產能，並支持數據驅動藥物發現。 前景與展望 晶泰通過「AI + 機器人 + Multi-Agent」研發飛輪，在生物醫藥和新材料等領域實現技術驗證與商業化落地，並首次年度盈利，標志平台價值邁入新階段。未來，集團將持續迭代飛輪效應，通過以200+ 全鏈路 AI 模型、高通量機器人實驗室及規模化 AI Agent 為核心的智能技術閉環體系，同時推動飛輪效應向消費健康、光伏新材料、先進化工等更廣闊領域加速外溢，實現從生物醫藥到物質科學的跨領域賦能與可持續、高質量的價值增長。

關於晶泰科技 晶泰科技（「XtalPi Holdings Limited」，股份簡稱：晶泰控股，XTALPI，股票代碼：2228.HK）由三位麻省理工學院的物理學家於 2015 年創立，是一個基於量子物理、以人工智能賦能和機器人驅動的創新型研發平台。公司采用基於量子物理的第一性原理計算、人工智能、高性能雲計算以及可擴展及標准化的機器人自動化相結合的方式，為制藥及材料科學（包括農業技術、能源及新型化學品以及化妝品）等產業的全球和國內公司提供藥物及材料科學研發解決方案及服務。

[1] 現金余額包括截至2025年12月31日的現金及現金等價物、銀行存款、按公允價值計入損益的金融資產的流動部分以及受限現金。 [2] 不包括上海四維醫學科技有限公司的客戶數。 [3] 報告期內，集團基於業務戰略升級需要，為更准確反映業務定位，將原「智能機器人解決方案」業務更名為「AI for Science（AI4S）智慧解決方案」，該業務包含「AI4S智能機器人實驗室」與「AI4S智能服務」兩大板塊。 View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/-2025--302724955.html SOURCE 晶泰科技