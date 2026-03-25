2026 年 QS 世界大學學科排名

55 個學科的頂尖大學名單揭曉

倫敦2026年3月25日 /美通社/ -- 全球高等教育專家 QS Quacquarelli Symonds 發佈了第 16 版 QS 世界大學學科排名 。是次排名涵蓋來自 100 個高等教育體系、超過 1900 間院校的 21,000 多個學術項目，遍及 55 個學科及五大學術領域。

QS 高級副總裁 Ben Sowter 表示：「這份排名顯示，全球高等教育競爭日趨白熱化，同時也變得越來越專門。 縱然美國、英國及歐洲部分地區的傳統名校仍在多個學科中保持領先，但我們也觀察到亞洲、中東和拉丁美洲的高等教育體系正呈現強大發展動力。」