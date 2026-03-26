GTN 取得香港證監會牌照，完成亞太區「雙樞紐」戰略佈局

在亞洲設立的第二個受監管實體，助全球企業連接區域內達3萬億美元的流動性，並讓本地合作夥伴進軍全球市場 香港2026年3月26日 /美通社/ -- GTN，一家致力實現無限投資的環球金融科技公司，於今日宣布，已成功取得香港證券及期貨事務監察委員會（證監會）的第1類（證券交易）牌照。這個最新獲得的牌照提升了 GTN 在亞太區的營運能力，公司已在香港設立專責團隊，協助全球企業連接中國與世界其他地區之間達3萬億美元的資本流動。香港成為 GTN 繼英國、美國、新加坡、阿聯酋和南非之後，第六個設有受監管子公司的司法管轄區。

GTN 聯合創辦人兼集團行政總裁Manjula Jayasinghe 表示：「GTN 多年來一直透過其業務網絡，為客戶提供進入香港及中國內地市場的途徑，我們亦見證全球客戶對這個高增長區域的交易需求與日俱增。 成功獲得監管牌照並在香港組建專責團隊，反映 GTN 對大中華地區的持續投入。 此重要里程讓 GTN 得以推動客戶訂單由大中華地區流向環球市場，並進一步強化我們為 GTN 網絡內的客戶，開啟通往大中華市場門戶的能力。」 為合作夥伴帶來的關鍵能力： 專屬的大中華區服務 ：透過本地團隊及直接監管授權，為大中華區註冊的機構提供更佳服務。

：透過本地團隊及直接監管授權，為大中華區註冊的機構提供更佳服務。 雙向中國市場連接 ：無縫連接香港證券市場及「滬深港通 (Stock Connect) 」計劃（中國與香港跨境資金流動），促進中國與世界其他地區之間的雙向訂單流。

：無縫連接香港證券市場及「滬深港通 (Stock Connect) 」計劃（中國與香港跨境資金流動），促進中國與世界其他地區之間的雙向訂單流。 碎股交易 ：在2025年業務擴展的基礎上，GTN 現為香港交易所上市的股票提供受監管的碎股交易，使面向零售客戶的應用程式能夠讓投資者以更低門檻交易高價值的亞洲股票。

：在2025年業務擴展的基礎上，GTN 現為香港交易所上市的股票提供受監管的碎股交易，使面向零售客戶的應用程式能夠讓投資者以更低門檻交易高價值的亞洲股票。 快速整合：單一整合點即可連接超過90個市場及8種資產類別，大幅縮短產品上市時間。

GTN 近期獲評為2025年 Benzinga 環球金融科技大獎「最佳應用程式介面解決方案（Best API Solution）」，並獲 CNBC 及 Statista 評選為 2025 年世界頂級金融科技公司之一，集團的監管足跡由此可見正不斷擴大。 關於 GTN GTN 是環球金融科技基礎設施供應商，透過統一的 API 優先架構，實現無界限投資。GTN 結合雲端原生技術與深厚的機構專業知識，透過單一 API 為經紀商、銀行、資產管理公司及金融科技公司提供涵蓋超過90個市場及8種資產類別的經紀基礎設施，協助合作夥伴打造新一代的投資及交易體驗。從碎股交易、微型投資組合（包括1美元的碎股債券），以至全方位經紀服務，GTN 都能將從數碼開戶到交易後結算的整個投資生命周期自動化。GTN作為單一交易對手的角色，為客戶減輕了技術和監管負擔，使投資銀行、經紀公司和財富管理公司能夠輕鬆拓展業務，擺脫從零開始構建技術的繁瑣。

GTN 在全球14個國家擁有超過600名專業人才，服務全球逾 450 位客戶，團隊團結一致，致力實現同一使命：讓投資及交易機會更加觸手可及。GTN 受六個司法管轄區（英國金融行為監管局FCA、杜拜金融服務管理局DFSA、新加坡金融管理局MAS、美國金融業監管局FINRA、南非金融部門行為監管局FSCA、香港證監會SFC）監管，並獲包括世界銀行集團旗下國際金融公司（IFC）及新加坡 SBI 創投在內的戰略投資者支持。欲了解更多資訊，請瀏覽 www.gtngroup.com 或在 LinkedIn 上關注我們。 View original content:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/gtn--302725001.html SOURCE GTN