Great Place To Work™大中華區慶祝2026年Best Workplaces for Women™

激勵 —— 高信任領導力的標誌，定義文化、信任與共同目標的蓬勃發展 上海2026年3月26日 /美通社/ -- Great Place To Work™於3月25日在中國人壽金融中心隆重舉辦了2026 年大中華區Best Workplaces for Women™頒獎典禮，旨在表彰那些致力於營造信任、公平與包容文化，確保女性可以獲得有意義的成長、領導力及職業發展機會的組織。 今年的主題「激勵」，強調了激發動力、賦能員工與凝聚共同目標在各行各業中的關鍵作用。其核心在於，激勵是一種高信任領導力行為 —— 它鼓勵領導者激發創意、提升聲音、並創造條件讓人們能夠發揮出最佳水平。激勵員工始於領導者以身作則，展現目標感、清晰度和熱情 —— 從而營造出一種讓人們充滿活力、樂於貢獻最佳表現的環境，並建立起一種使員工認同組織使命與價值觀的文化。

將激勵作為優先事項的組織，能夠營造開放的溝通環境，鼓勵大膽的想法，並賦能員工自主發展的權力 —— 從而建立更深的歸屬感、同事情誼和自豪感。通過認可貢獻、培養有意義的聯繫，讓員工清楚地了解他們的工作如何推動共同成功，企業得以建立起一種充滿動力的文化。當激勵成為日常領導力的一部分，職場便轉變為一個個社群，人們在其中感到被重視、被激勵，並由一種共同的、充滿可能性的願景所驅動，從而在組織的未來中展現出自己最好的一面。

於中國人壽金融中心舉行的活動，匯聚了各行各業的領導者、員工及社區代表，共同慶祝那些始終不渝地致力於營造讓女性感到被重視、被尊重和被賦權的環境的企業。獲獎的組織不僅優先考慮職場文化，更積極投資於員工成長、協作與長期成功。 「激勵在塑造卓越的職場方面扮演著關鍵角色。當領導者點燃想法、鼓勵好奇心、並將員工與共同目標聯繫起來時，他們便創造了一個讓人們充滿活力、樂於貢獻最佳表現的環境。在 Great Place To Work™大中華區，我們相信，激勵他人不僅是一種高信任領導力行為 —— 它更是創新、歸屬感和組織長期成功的催化劑。」——Jose Bezanilla先生，Great Place To Work™大中華區首席執行官。

活動亮點： 主題演講嘉賓： 大華銀行大中華區人力資源部主管，洪曉燕女士 易佰得人力資源總監，尋浩先生 頒獎典禮： 今年，共有51家企業榮耀上榜，平均分高達 92.4%。躋身這些傑出組織之列，彰顯了我們致力於培養尊重、賦能與協作文化的決心，並鞏固了我們作為領先職場的地位 —— 在此，女性獲得支持與讚譽，並擁有充分的機會去蓬勃發展並取得成功。 2026年大中華區Best Workplaces for Women™ （榜單按公司英文字母順序排列） AbbVie China艾伯維中國

Accenture 埃森哲

Adobe

AIA Hong Kong and Macau

Allianz China 安聯中國

Ambu (Xiamen) Trading Co., Ltd. 安保（廈門）貿易有限公司

American International School of Guangzhou 廣州美國人外籍人員子女學校

Atomy China 艾多美（中國）有限公司

BHTC (Shanghai) Co., Ltd. 貝提斯汽車系統（上海）有限公司

Cadence

Capella Hotels and Resorts 嘉佩樂酒店及度假村

Cisco 思科

Coats China 高士中國

Deckers China 戴珂中國

DHL 敦豪

DKSH 大昌華嘉

Elanco China 禮藍動保（中國）

EPL China 愛索爾中國包裝有限公司

EPO Fashion Group 廣州愛帛服飾有限公司

ESAB China 伊薩中國

Eyebuydirect (Danyang) Optical Co., Ltd. Shanghai Branch

易佰得（丹陽）光學有限公司上海分公司

易佰得（丹陽）光學有限公司上海分公司 Fonterra 恆天然

Hilton

IGT Solutions 艾捷特方案解決

IHG Hotels & Resorts 洲際酒店集團

Infosys Technologies (China) Co., Ltd.

Kerry China 凱愛瑞中國

Kuehne+Nagel 德迅集團

LivaNova China 理諾珐中國

Mandarin Oriental Hotel Group

Marriott International 萬豪國際集團

Mastercard 萬事達卡

Mayoly (Tianjin) Pharmaceutical Co., Ltd. 邁優力（天津）製藥有限公司

Meijer Global Sourcing Hong Kong

Micron Technology Inc. 美光科技

Nexteer 耐世特

Olam Agri 翱蘭（上海）商貿有限公司

Royal FrieslandCampina 荷蘭皇家菲仕蘭

S.C. Johnson 莊臣公司

Santen 參天公司

Shanghai Totole Food Ltd. 上海太太樂食品有限公司

SIEMENS Healthineers 西門子醫療

Sino-US United MetLife 大都會人壽

Sinobiom 聖博瑪

Standard Chartered GBS China & GBS Guangzhou 渣打環球商業服務中心

Stryker China Commercial / Stryker (Suzhou) Medical Technology Co., Ltd.

史賽克中國 / 史賽克（蘇州）醫療技術有限公司

史賽克中國 / 史賽克（蘇州）醫療技術有限公司 Suntory Global Spirits 三得利全球烈酒

Teva Pharmaceutical 梯瓦醫藥

TP China 北京互聯企信信息技術有限公司

United Overseas Bank 大華銀行

VFS Global 威孚仕

核心發現 在新的 For All™ 方法論下，企業通過評估其在為所有員工（無論其身份或職位）創造包容性職場體驗方面的表現來進行評價。 來自 2026 年大中華區 Best Workplaces for Women™的數據表明，超過 28% 的員工在其職場中有着以下共同體驗： 獲得了特殊且獨特的福利、公平的利潤分配以及與其工作相匹配的公平薪酬

認為自己在工作中獲得了培訓與發展機會

認為管理層對組織的願景有清晰的認識 在對員工進行的 Trust Index© 信任指數調研中，我們共收集了來自獲獎公司的96,905 份有效回覆，由此得出大中華區的平均分為92.4%。我們讚賞各位為員工建立卓越職場文化所做出的持續努力。

向今年的所有获奖者致以热烈的祝贺！ 關於Great Place To Work™： Great Place To Work™是全球職場文化高信任、高績效組織方面的權威機構，通過專有的評估工具、基準和認證計劃，為全球 180 多個國家和地區的企業提供高管諮詢和文化諮詢服務。在大中華區，我們與多家媒體合作發布榜單，包括「大中華區 Best Workplaces™」榜單、「大中華區 Best Workplaces for Women™」榜單、「香港 Best Workplaces™」榜單以及「台灣 Best Workplaces™」榜單。在美國，我們與《財富》雜誌合作發布 100 Best Companies to Work For® 榜單。 欲了解更多關於構建卓越職場的信息，請訪問我們的官方網站：

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小红书(ID: Great Place To Work) 「公平的薪酬，晉升機會和無偏見的招聘固然重要，但它們僅僅是構建公平職場的基本要求和最低標準。」

Michael C. Bush, CEO of Great Place To Work. View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/great-place-to-work2026best-workplaces-for-women-302724922.html SOURCE Great Place To Work™