ENNOVI 旗下電池芯接觸系統的無膠層壓技術成功取得德國專利

開闢獲驗證的全新電池芯接觸系統 (CCS) 設計路徑，讓謹慎的電池工程師消除疑慮

德國內卡蘇爾姆2026年3月26日 /美通社/ -- 全球電動車互聯技術領導先驅兼汽車界工程合作夥伴的 ENNOVI 今日宣佈，其用於電池芯接觸系統 (CCS) 的創新無膠層壓技術已獲德國專利批准。 這項激光層壓技術摒棄傳統熱層壓和冷層壓工序中所用的黏合劑，讓電池設計師能更快開發出更可持續的電池芯接觸系統 (CCS)。

ENNOVI 能源系統產品組合總監 Randy Tan 表示：「這項已獲專利的知識產權 (IP) 體現 ENNOVI 持續投資研發，推動電池的電池芯接觸系統 (CCS) 技術向前發展。 汽車代工生產商 (OEM) 及電池製造商可善用無膠層壓的特性來設計，並採用已獲驗證的技術而不必從頭開發，從而減低工程上的風險。」