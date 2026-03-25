香港THE CHAIRMAN「大班樓」榮登2026年度ASIA'S 50 BEST RESTAURANTS「亞洲50最佳餐廳」NO.1寶座

- 香港The Chairman「大班樓」繼2021年後再度榮膺S.Pellegrino & Acqua Panna（聖沛黎洛和巴娜）贊助的The Best Restaurant in Asia「亞洲最佳餐廳」
- 杭州Ru Yuan「如院」（No.10）榮獲Highest New Entry Award「最佳新上榜餐廳獎」
- 北京Lamdre「蘭齋」（No.17）飆升33位，奪得Lee Kum Kee（李錦記）贊助的Highest Climber Award「最佳進步獎」
- 2026年度Asia's Best Female Chef Award「亞洲最佳女廚師獎」得主為首爾Onjium（No.14）的Cho Eun-hee
- 雅加達August（No.42）的Ardika Dwitama獲頒Valrhona（法芙娜）贊助的Asia's Best Pastry Chef Award「亞洲最佳糕點師獎」
- 餐飲企業家張勇（Zhang Yong）榮膺SevenRooms Icon Award「SevenRooms標誌人物獎」
- 曼谷Nusara（No.5）及Le Du（No.36）的Thitid 'Ton' Tassanakajohn獲頒由同業票選的Inedit Damm Chefs' Choice Award「Inedit Damm廚師之選獎」
- 新加坡Odette（No.19）的劉家旻（Lesley Liu）榮獲Vik贊助的Asia's Best Sommelier Award「亞洲最佳侍酒師獎」
- 曼谷Baan Tepa（No.53）贏得Sustainable Restaurant Award「可持續餐廳獎」
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香港2026年3月25日 /美通社/ -- 粵菜先驅The Chairman「大班樓」在2026年度Asia's 50 Best Restaurants「亞洲50最佳餐廳」實體頒獎典禮上，榮膺S.Pellegrino & Acqua Panna（聖沛黎洛和巴娜）贊助的The Best Restaurant in Asia「亞洲最佳餐廳」。該食府以傳承華南珍貴食材及粵菜傳統而聞名，致力呈獻以時令為本的精緻地方菜系。
Asia's 50 Best Restaurants「亞洲50最佳餐廳」榜單由Asia's 50 Best Restaurants Academy「亞洲50最佳餐廳」評審委員會投票選出，該委員會由超過350位具影響力且性別比例均等的業界專才組成。本年度榜單涵蓋17個亞洲城市，其中3個城市首度亮相第1-50名榜單，同時迎來8間新上榜及4間重返榜單的餐廳。曼谷以9間入選餐廳稱冠本年度榜單，東京以7間餐廳緊隨其後。香港、首爾及新加坡則各有6間餐廳佔榜。
50 Best「50最佳」活動董事總經理Rikki Tidball表示：「我們衷心祝賀所有上榜餐廳，尤其是榮登2026年度Asia's 50 Best Restaurants『亞洲50最佳餐廳』No.1寶座的The Chairman『大班樓』。榜單上所有餐廳對突破美食界限的堅持，充分體現出塑造亞洲蓬勃餐飲景象的非凡人才與創新精神。」
頒獎典禮上亦表彰了早前率先公布的獎項得主，包括本年度Champions of Change Award「變革獎」得主陳碧琪（Peggy Chan）、榮獲Art of Hospitality Award「待客藝術獎」的孟買餐廳Masque（No.15），以及奪得One To Watch Award「最值得關注獎」的首爾餐廳San。
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SOURCE 50 Best