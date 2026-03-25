香港THE CHAIRMAN「大班樓」榮登2026年度ASIA'S 50 BEST RESTAURANTS「亞洲50最佳餐廳」NO.1寶座

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香港2026年3月25日 /美通社/ -- 粵菜先驅The Chairman「大班樓」在2026年度Asia's 50 Best Restaurants「亞洲50最佳餐廳」實體頒獎典禮上，榮膺S.Pellegrino & Acqua Panna（聖沛黎洛和巴娜）贊助的The Best Restaurant in Asia「亞洲最佳餐廳」。該食府以傳承華南珍貴食材及粵菜傳統而聞名，致力呈獻以時令為本的精緻地方菜系。

Asia's 50 Best Restaurants「亞洲50最佳餐廳」榜單由Asia's 50 Best Restaurants Academy「亞洲50最佳餐廳」評審委員會投票選出，該委員會由超過350位具影響力且性別比例均等的業界專才組成。本年度榜單涵蓋17個亞洲城市，其中3個城市首度亮相第1-50名榜單，同時迎來8間新上榜及4間重返榜單的餐廳。曼谷以9間入選餐廳稱冠本年度榜單，東京以7間餐廳緊隨其後。香港、首爾及新加坡則各有6間餐廳佔榜。