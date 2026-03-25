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商業動向
出版：2026-Mar-25 23:32
更新：2026-Mar-25 23:32
PR Newswire

香港THE CHAIRMAN「大班樓」榮登2026年度ASIA'S 50 BEST RESTAURANTS「亞洲50最佳餐廳」NO.1寶座

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  • 香港The Chairman大班樓繼2021年後再度榮膺S.Pellegrino & Acqua Panna（聖沛黎洛和巴娜）贊助的The Best Restaurant in Asia「亞洲最佳餐廳」
  • 杭州Ru Yuan「如院」（No.10）榮獲Highest New Entry Award「最佳新上榜餐廳獎」
  • 北京Lamdre「蘭齋」（No.17）飆升33位，奪得Lee Kum Kee（李錦記）贊助的Highest Climber Award「最佳進步獎」
  • 2026年度Asia's Best Female Chef Award「亞洲最佳女廚師獎」得主為首爾Onjium（No.14）的Cho Eun-hee
  • 雅加達August（No.42）的Ardika Dwitama獲頒Valrhona（法芙娜）贊助的Asia's Best Pastry Chef Award「亞洲最佳糕點師獎」
  • 餐飲企業家張勇Zhang Yong榮膺SevenRooms Icon Award「SevenRooms標誌人物獎」
  • 曼谷Nusara（No.5）及Le Du（No.36）的Thitid 'Ton' Tassanakajohn獲頒由同業票選的Inedit Damm Chefs' Choice Award「Inedit Damm廚師之選獎」
  • 新加坡Odette（No.19）的劉家旻Lesley Liu榮獲Vik贊助的Asia's Best Sommelier Award「亞洲最佳侍酒師獎」
  • 曼谷Baan Tepa（No.53）贏得Sustainable Restaurant Award「可持續餐廳獎」
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第1-50名完整榜單，請點擊此處查閱。

香港2026年3月25日 /美通社/ -- 粵菜先驅The Chairman「大班樓」在2026年度Asia's 50 Best Restaurants「亞洲50最佳餐廳」實體頒獎典禮上，榮膺S.Pellegrino & Acqua Panna（聖沛黎洛和巴娜）贊助的The Best Restaurant in Asia「亞洲最佳餐廳」。該食府以傳承華南珍貴食材及粵菜傳統而聞名，致力呈獻以時令為本的精緻地方菜系。

The Chairman in Hong Kong wins the No.1 spot in Asia's 50 Best Restaurants 2026, sponsored by S.Pellegrino & Acqua Panna, reclaiming the top position for the first time since 2021

Asia's 50 Best Restaurants「亞洲50最佳餐廳」榜單由Asia's 50 Best Restaurants Academy「亞洲50最佳餐廳」評審委員會投票選出，該委員會由超過350位具影響力且性別比例均等的業界專才組成。本年度榜單涵蓋17個亞洲城市，其中3個城市首度亮相第1-50名榜單，同時迎來8間新上榜及4間重返榜單的餐廳。曼谷以9間入選餐廳稱冠本年度榜單，東京以7間餐廳緊隨其後。香港、首爾及新加坡則各有6間餐廳佔榜。

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50 Best「50最佳」活動董事總經理Rikki Tidball表示：「我們衷心祝賀所有上榜餐廳，尤其是榮登2026年度Asia's 50 Best Restaurants『亞洲50最佳餐廳』No.1寶座的The Chairman『大班樓』。榜單上所有餐廳對突破美食界限的堅持，充分體現出塑造亞洲蓬勃餐飲景象的非凡人才與創新精神。」

頒獎典禮上亦表彰了早前率先公布的獎項得主，包括本年度Champions of Change Award「變革獎」得主陳碧琪（Peggy Chan、榮獲Art of Hospitality Award「待客藝術獎」的孟買餐廳Masque（No.15），以及奪得One To Watch Award「最值得關注獎」的首爾餐廳San

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美通社在1954年開創了企業新聞稿發佈行業的先河，通過分佈在南北美洲、歐洲、亞洲和中東16個國家和地區的無與倫比的辦事處網路，借助與全球領先新聞機構之間的獨特關係，用40多種語言將客戶與170多個國家的受眾聯繫起來。全球4萬多家公司、組織和政府機構都在使用美通社的服務，其中包括50%以上的財富500強企業。

網址:　www.prnewswire.com

 

 

 

 
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