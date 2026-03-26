亞盛醫藥公佈2025年業績，雙引擎驅動高速發展

2025年產品銷售收入和商業化權利收入同比增長髮90%，達到人民幣5.74億元

耐立克 ® （奧雷巴替尼）銷售收入同比增長81%，達到人民幣4.35億元

（奧雷巴替尼）銷售收入同比增長81%，達到人民幣4.35億元 利生妥 ® （利沙托克拉）2025年上市後五個月實現銷售收入人民幣7058萬元

（利沙托克拉）2025年上市後五個月實現銷售收入人民幣7058萬元 九項註冊III期臨床研究正在全球範圍內進行，其中四項已獲美國FDA和歐洲EMA許可

中文（普通話）投資者會議和網絡直播將於北京時間2026年3月26日上午10:00 / 美國東部時間2026年3月25日晚上22:00舉行；英文投資者網絡直播將於美國東部時間2026年3月26日上午8:00 / 北京時間晚上20:00舉行

美國馬里蘭州羅克維爾市和中國蘇州2026年3月26日 /美通社/ -- 致力於在腫瘤等領域開發創新藥物的領先的生物醫藥企業——亞盛醫藥（納斯達克代碼：AAPG；香港聯交所代碼：6855）（以下簡稱「亞盛醫藥」、「本公司」、「我們」或「我們的」）今日公佈了截至2025年12月31日的未經審計的財務業績，並介紹了臨床開發和商業化方面的重要進展。 亞盛醫藥董事長、CEO楊大俊博士表示：「2025年是亞盛醫藥全球化佈局提速的關鍵一年，我們在產品商業化、全球臨床開發、管線創新、資本市場等多維度均實現跨越式突破。

我們的商業化戰略正穩步推進，成果顯著，已成功構建以耐立克®與利生妥®為核心的『雙引擎』驅動格局，商業化表現持續向好。作為中國首個上市的國產原創Bcl-2抑制劑，利生妥®於2025年7月成功獲批後快速填補臨床空白，上市以來銷售勢頭強勁。與此同時，2025年作為耐立克®獲批適應症均被納入國家醫保藥品目錄後的首個完整銷售年份，其在中國的銷售額實現顯著增長，極大提升了患者的用藥可及性。 在臨床開發方面，亞盛醫藥多項全球註冊III期試驗正快速推進，其中4項已獲美國FDA和歐洲EMA許可。值得一提的是，公司新一代BTK降解劑APG-3288 IND已獲美國FDA、中國CDE許可，為全球創新管線佈局再添重要砝碼。

資本層面，公司2025年年初成功在納斯達克上市，成為首家先港股、後美股雙重主要上市的生物醫藥企業，並獲得募資淨額9.67億元人民幣。此外，公司在2025年7月完成一輪新股配售。這些舉措為公司全球創新研發與商業化拓展進一步注入了強勁財務動力。 2026年，我們將繼續聚焦患者未滿足需求，加速核心產品全球臨床開發，致力於成為血液腫瘤創新領域的全球領導者，為全球患者帶來更多獲益，並為股東創造更高價值。」 已上市產品和研發管線的主要進展

耐立克®（通用名：奧雷巴替尼，研發代號：HQP1351）：中國首個獲批的第三代BCR-ABL抑制劑，已在中國獲批治療任何TKI耐藥、並伴有T315I突變的CML慢性期（-CP）和加速期（-AP）的成年患者；以及治療對一代和二代TKI耐藥和/或不耐受的CML-CP成年患者。 商業化進展 截至2025年12月31日止年度，耐立克 ® 在中國的銷售收入增長81%，從截至2024年12月31日止年度的人民幣2.41億元增至人民幣4.35億元。

在中國的銷售收入增長81%，從截至2024年12月31日止年度的人民幣2.41億元增至人民幣4.35億元。 自2025年1月起，耐立克 ® 的所有已獲批適應症均已被納入中國國家醫保藥品目錄（NRDL），這顯著提升了該藥物的可負擔性和可及性。

的所有已獲批適應症均已被納入中國國家醫保藥品目錄（NRDL），這顯著提升了該藥物的可負擔性和可及性。 截至2025年12月31日，耐立克®在全國准入的醫院和DTP藥房共達到825家，較截至2024年12月31日的734家增長12.4%。期間准入醫院數量由260家增至355家，同比增長約36.5%。

臨床進展 公司正持續為POLARIS-1研究招募患者。POLARIS-1為一項獲美國FDA和歐洲EMA許可的、評估耐立克 ® 聯合化療對比研究者選擇的TKI聯合化療治療新診斷費城染色體陽性（Ph+）急性淋巴細胞白血病（ALL）患者的全球註冊III期臨床研究。POLARIS-1研究的首批數據已在第67屆美國血液學會（ASH）年會上公佈，數據顯示誘導治療結束時患者的MRD陰性完全緩解（CR）率為64.2%，且至目前安全性良好。

聯合化療對比研究者選擇的TKI聯合化療治療新診斷費城染色體陽性（Ph+）急性淋巴細胞白血病（ALL）患者的全球註冊III期臨床研究。POLARIS-1研究的首批數據已在第67屆美國血液學會（ASH）年會上公佈，數據顯示誘導治療結束時患者的MRD陰性完全緩解（CR）率為64.2%，且至目前安全性良好。 公司正持續為POLARIS-2研究招募患者。POLARIS-2為一項獲美國FDA和歐洲EMA許可的、評估耐立克 ® 用於治療伴有或不伴有T315I突變的經治CML-CP成年患者的全球註冊III期臨床研究。

用於治療伴有或不伴有T315I突變的經治CML-CP成年患者的全球註冊III期臨床研究。 公司正在持續為POLARIS-3研究招募患者。POLARIS-3為一項評估耐立克 ® 用於治療既往系統性治療失敗的琥珀酸脫氫酶（SDH）缺陷型胃腸間質瘤（GIST）患者的註冊III期臨床研究。

用於治療既往系統性治療失敗的琥珀酸脫氫酶（SDH）缺陷型胃腸間質瘤（GIST）患者的註冊III期臨床研究。 公司正持續在早期臨床試驗中評估耐立克®聯合Bcl-2抑制劑利生妥®的療效。

預期進展 持續推進POLARIS-1、POLARIS-2和POLARIS-3研究的患者入組工作。 利生妥®（通用名：利沙托克拉，研發代號：APG-2575）：新型口服Bcl-2選擇性抑制劑，通過選擇性抑制Bcl-2蛋白，恢復癌細胞的正常凋亡過程，從而達到治療腫瘤的目的。該品種在多種血液腫瘤和實體瘤治療領域具備廣闊的單藥和聯合治療潛力。 商業化進展 利生妥 ® 於2025年7月10日獲中國國家藥品監督管理局（NMPA）批准附條件上市，用於治療既往至少接受過一種包括布魯頓酪氨酸激酶（BTK）抑制劑在內的系統治療的成年慢性淋巴細胞白血病/小淋巴細胞淋巴瘤（CLL/SLL）患者。該藥物的首批處方於7月25日開出，正式啟動其在中國的商業銷售。這使利生妥 ® 成為中國首個獲批上市的國產原創Bcl-2抑制劑，也是全球第二個獲批的Bcl-2抑制劑。

於2025年7月10日獲中國國家藥品監督管理局（NMPA）批准附條件上市，用於治療既往至少接受過一種包括布魯頓酪氨酸激酶（BTK）抑制劑在內的系統治療的成年慢性淋巴細胞白血病/小淋巴細胞淋巴瘤（CLL/SLL）患者。該藥物的首批處方於7月25日開出，正式啟動其在中國的商業銷售。這使利生妥 成為中國首個獲批上市的國產原創Bcl-2抑制劑，也是全球第二個獲批的Bcl-2抑制劑。 利生妥®在2025年8月至12月的五個月期間，實現銷售收入人民幣7058萬。

臨床進展 公司正持續為GLORA-4研究招募患者。GLORA-4為一項獲美國FDA和歐洲EMA許可的、評估利生妥 ® 聯合阿扎胞甘（AZA）一線治療新診斷中高危骨髓增生異常綜合征（MDS）患者的全球註冊III期臨床研究。

聯合阿扎胞甘（AZA）一線治療新診斷中高危骨髓增生異常綜合征（MDS）患者的全球註冊III期臨床研究。 公司正持續為GLORA-3研究招募患者。GLORA-3為一項評估利生妥 ® 用於一線治療新診斷老年或不耐受化療的急性髓系白血病（AML）患者的全球註冊III期臨床研究。

用於一線治療新診斷老年或不耐受化療的急性髓系白血病（AML）患者的全球註冊III期臨床研究。 公司正持續為GLORA-2研究招募患者。GLORA-2為一項評估利生妥 ® 聯合BTK抑制劑阿可替尼對比免疫化療治療初治CLL/SLL患者的註冊III期臨床研究，旨在驗證該聯合療法作為一線治療的臨床價值。

聯合BTK抑制劑阿可替尼對比免疫化療治療初治CLL/SLL患者的註冊III期臨床研究，旨在驗證該聯合療法作為一線治療的臨床價值。 公司正持續為GLORA研究招募患者。GLORA為一項獲美國FDA和歐洲EMA許可的、評估利生妥 ® 聯合BTK抑制劑治療BTK抑制劑經治CLL/SLL患者的全球註冊III期臨床研究。

聯合BTK抑制劑治療BTK抑制劑經治CLL/SLL患者的全球註冊III期臨床研究。 公司正在中國持續推進利生妥 ® 單藥或聯合其他療法治療AML/MDS患者（包括對維奈克拉耐藥的患者）的Ib/II期臨床研究的患者入組。

單藥或聯合其他療法治療AML/MDS患者（包括對維奈克拉耐藥的患者）的Ib/II期臨床研究的患者入組。 公司正在美國持續推進利生妥®聯合其他療法治療多發性骨髓瘤（MM）患者的Ib/II期臨床研究的患者入組。

預期進展 計劃啟動臨床研究，以驗證利生妥 ® 在克服維奈克拉耐藥方面的潛力。

在克服維奈克拉耐藥方面的潛力。 持續推進GLORA、GLORA-2、GLORA-3、GLORA-4研究的患者入組工作。

計劃於2026年積極推動將利生妥®納入中國國家醫保藥品目錄（NRDL）。 BTK降解劑APG-3288：亞盛醫藥基於其具有自主知識產權的蛋白靶向降解嵌合體（PROTAC）技術平台研發的首個新型高效和高選擇性BTK 降解劑。 進展 於2026年第一季度獲得美國食品藥品監督管理局（FDA）和中國國家藥品監督管理局藥品審評中心（CDE）的臨床試驗申請（IND）許可。

預期進展 計劃啟動一項全球多中心、開放性的I期臨床研究，旨在評估APG-3288在復發/難治性血液系統惡性腫瘤患者中的安全性、耐受性、藥代動力學（PK）特徵及初步療效。 2025年全年未經審計財務業績 截至2025年12月31日止年度，公司總收入由截至2024年12月31日止年度的人民幣9.81億元減少至人民幣5.74億元，減少人民幣4.07億元或41.5%。收入下降的主要原因是我們在截至2024年12月31日止年度期間錄得人民幣6.78億元的知識產權收入。耐立克®2025年在中國市場的銷售收入由截至2024年12月31日止年度的人民幣2.41億元增長81%至人民幣4.35億元。利生妥®於2025年7月初獲中國NMPA批准後，自7月底正式開始商業化銷售，在2025年最後五個月實現銷售收入人民幣7058萬元。

公司銷售和分銷開支由截至2024年12月31日止年度的人民幣1.96億元增長人民幣1.58億元或80.4%至截至2025年12月31日止年度的人民幣3.54億元。該增長主要源於利生妥®和耐立克®的商業化活動增加。 公司研發開支由截至於2024年12月31日止年度的人民幣9.47億元增長人民幣1.90億元或20.1%至截至2025年12月31日止年度的人民幣11.37億元。該增長源於臨床試驗費用增加。 公司行政開支由截至2024年12月31日止年度的人民幣1.87億元增長人民幣0.59億元或31.6%至截至2025年12月31日止年度的人民幣2.46億元。該增長主要由於新增員工招聘所致。

公司融資成本由截至於2024年12月31日止年度的人民幣0.64億元減少人民幣0.10億元或16.1%至截至2025年12月31日止年度的人民幣0.54億元。這主要由於銀行借款利率下降所致。 截至2025年12月31日止年度，公司錄得其他開支人民幣0.74億元，而截至2024年12月31日止年度為人民幣0.09億元。增加的人民幣0.65億元主要是由於2025年與收購廣州順健生物醫藥科技有限公司相關的或有對價公允價值損失增加所致。 截至2025年12月31日止年度，公司虧損為人民幣12.43億元，而截至2024年12月31日止年度虧損為人民幣4.06億元。

截至2025年12月31日，現金和銀行存款餘額為人民幣24.70億元，而截至2024年12月31日為人民幣12.61億元，剔除匯率影響後增長人民幣12.09億元，或95.9%。這一增長主要得益於2025年1月美國首次公開發售帶來的人民幣9.7億元淨收益以及2025年7月後續發行帶來的人民幣13.7億元淨收益。 投資者電話會議和網絡直播 亞盛醫藥將召開投資者網絡直播會議，討論2025年全年業績。 亞盛醫藥中文（普通話）投資者會議和網絡直播將於北京時間2026年3月26日上午10:00/美國東部時間2026年3月25日晚上22:00舉行。如需參加中文投資者活動或電話會議，請提前在此處註冊。

英文投資者電話會議和網絡直播將於美國東部時間2026年3月26日上午8:00 / 北京時間晚上20:00舉行。如需參加英文網絡直播，請提前在此處註冊。亞盛醫藥網站的公司活動頁面也將提供英文電話會議和演示的網絡重播。 關於未經審計財務信息的聲明 本新聞稿包含截至2025年12月31日止財年的未經審計年度財務信息，該信息尚未經本公司審計師審計或審閱。截至 2025 年12月31日止財年的未經審計信息屬於初步信息，是基於目前可獲取的信息編製的，並且可能會因本公司財務報表審計工作的完成而發生變化。因此，在本公司截至2025年12月31日止財年的20-F表格年度報告中所包含的財務報表裡反映的本公司實際業績和財務狀況，可能會與本文中的財務信息存在調整或不同的列報方式，且這些差異可能是重大的。未經審計的合併財務報表涵蓋了本公司及其子公司的賬目。所呈現的所有期間的賬目均按照IFRS會計準則並依據美國證券交易委員會（「SEC」）的規則和條例進行了會計處理。

貨幣匯率信息 除非另有說明， 2025年和2024年的人民幣對美元的換算分別按照2025年12月31日和2024年12月31日紐約聯邦儲備銀行核證的紐約市中午買入匯率進行，即1美元兌換6.9931元人民幣和1美元兌換7.2993元人民幣。亞盛醫藥並未作出任何陳述，表示本新聞稿中提及的人民幣或美元金額無論如何都能夠或本可以按任何特定匯率兌換成美元或人民幣（視情況而定）。 關於亞盛醫藥 亞盛醫藥（納斯達克代碼：AAPG；香港聯交所代碼：6855）是一家綜合性的全球生物醫藥企業，致力於研發、生產和商業化創新藥，以解決腫瘤領域全球患者尚未滿足的臨床需求。公司已建立豐富的創新藥產品管線，包括抑制Bcl-2和 MDM2-p53 等細胞凋亡通路關鍵蛋白的抑制劑、新一代針對癌症治療中出現的激酶突變體的抑制劑以及蛋白降解劑。

公司核心品種耐立克®是中國首個獲批上市的第三代BCR-ABL抑制劑，已獲批用於治療伴有T315I突變的慢性髓細胞白血病慢性期（CML-CP）和加速期（CML-AP）患者，以及對一代和二代TKI耐藥和/或不耐受的CML-CP成年患者。該藥物所有獲批適應症均已被納入中國國家醫保藥品目錄（NRDL）。目前，亞盛醫藥正在開展耐立克®三項全球註冊III期臨床研究，分別為：獲美國FDA和歐洲EMA許可的評估耐立克®治療新診斷費城染色體陽性急性淋巴細胞白血病（Ph+ ALL）患者POLARIS-1研究；獲美國FDA和歐洲EMA許可的評估耐立克®治療經治CML-CP成年患者的POLARIS-2研究；評估耐立克®治療SDH-缺陷型GIST患者的POLARIS-3研究。

公司另一重磅品種利生妥®是一款用於治療多種血液系統惡性腫瘤的新型Bcl-2抑制劑。利生妥®已獲中國國家藥品監督管理局（NMPA）批准，用於治療既往至少接受過一種包括布魯頓酪氨酸激酶（BTK）抑制劑在內的系統治療的成人慢性淋巴細胞白血病/小淋巴細胞淋巴瘤（CLL/SLL）患者。目前，亞盛醫藥正在開展利生妥®四項全球註冊III期臨床研究，分別為：獲美國FDA和歐洲MEA許可的評估利生妥®聯合BTK抑制劑治療既往接受BTK抑制劑治療超過12個月且應答不佳的CLL/SLL患者的GLORA研究；評估利生妥®一線治療初治CLL/SLL患者的GLORA-2研究；評估利生妥®一線治療新診斷老年或不耐受的AML患者的GLORA-3研究；以及獲美國FDA和歐洲EMA許可的評估利生妥®一線治療新診斷中高危MDS患者的GLORA-4研究。

這些前瞻性陳述受到諸多風險和不確定性的影響，具體內容已在亞盛醫藥向美國證券交易委員會（SEC）提交的文件中詳細說明，包括2025年1月21日提交的經修訂的F-1表格註冊說明書和2025年4月16日提交的20-F表格中的「風險因素」和「關於前瞻性聲明的警示聲明」章節、2019年10月16日提交的首次發行上市招股書中的「前瞻性聲明」、「風險因素」章節，以及我們不時向SEC或HKEX提交的其他文件。這些因素可能導致實際業績、運營水平、經營成果或成就與前瞻性陳述中明示或暗示的信息存在重大差異。本前瞻性聲明中的陳述不構成公司管理層的利潤預測。

因此，該等前瞻性陳述不應被視為對未來事件的預測。本新聞稿中的前瞻性陳述僅基於亞盛醫藥當前對未來發展及其潛在影響的預期和判斷，且僅代表截至陳述發表之日的觀點。無論出現新信息、未來事件或其他情況，亞盛醫藥均無義務更新或修訂任何前瞻性陳述。 亞盛醫藥集團

















綜合損益表

















(單位:人民幣千元(「RMB」)和千美元(「US$」)，除股份數量和每股數據外)























































截至2025年12月31日止年度



2023

2024

2025

2025



人民幣

人民幣

人民幣

美元$











（未經審計）

（未經審計） 收益















知識產權收入



-



678,415



-



- 產品銷售



193,535



260,835



499,272



71,395 其他



28,449



41,400



74,848



10,703 總收益



221,984



980,650



574,120



82,098

























銷售成本























產品銷售



(29,342)



(27,031)



(46,661)



(6,672) 其他



(1,201)



(2,054)



(2,277)



(326) 總銷售成本



(30,543)



(29,085)



(48,938)



(6,998)

























毛利



191,441



951,565



525,182



75,100

























其他收入及收益



59,316



57,359



103,495



14,800 銷售及分銷開支



(195,387)



(195,998)



(353,640)



(50,570) 行政開支



(181,076)



(187,125)



(246,281)



(35,218) 研發開支



(706,972)



(947,245)



(1,137,448)



(162,653) 其他開支



(5,203)



(9,075)



(73,599)



(10,525) 融資成本



(96,057)



(64,455)



(54,070)



(7,732) 應占合營公司之溢利/(虧損)



1,076



(281)



314



45

























除稅前虧損



(932,862)



(395,255)



(1,236,047)



(176,753)

























所得稅抵免/ (開支)



7,150



(10,425)



(6,940)



(992)

























年內虧損



(925,712)



(405,680)



(1,242,987)



(177,745)

























以下人士應占：























本公司普通權益持有人



(925,637)



(405,433)



(1,242,769)



(177,714) 非控股權益



(75)



(247)



(218)



(31)































(925,712)



(405,680)



(1,242,987)



(177,745) 本公司普通權益持有人應占每股虧損

基本及攤薄



(3.28)



(1.34)



(3.49)



(0.50) 亞盛醫藥集團











綜合全面收益表











(單位:人民幣千元(「RMB」)和千美元(「US$」)，除股份數量和每股數據外)





















































截至2025年12月31日止年度

2023

2024

2025

2025

人民幣

人民幣

人民幣

美元$









（未經審計)

（未經審計) 年內虧損

(925,712)



(405,680)



(1,242,987)



(177,745)























其他全面收益/(虧損)





















其後期間可能重新分類至損益的其他全面收益/(虧損):





















換算海外業務的匯兌差額

20,593



2,829



(41,574)



(5,945) 其後期間不會重分類至損益的其他全面收益/（虧損）:





















本公司的換算匯兌差額

5,666



4,120



(11,441)



(1,636) 年內其他全面收益/(虧損)，扣除稅項

26,259



6,949



(53,015)



(7,581) 年內全面虧損總額

(899,453)



(398,731)



(1,296,002)



(185,326)























以下人士應占:





















本公司普通權益持有人

(899,378)



(398,484)



(1,295,784)



(185,295) 非控股權益

(75)



(247)



(218)



(31)



























(899,453)



(398,731)



(1,296,002)



(185,326) 亞盛醫藥集團















綜合財務狀況表











(單位:人民幣千元(「RMB」)和千美元(「US$」)，除股份數量和每股數據外)











































截至



2024/12/31

2025/12/31

2025/12/31



人民幣

人民幣

美元$







（未經審計)

（未經審計) 非流動資產











物業、廠房及設備



849,450



781,235



111,715 使用權資產



56,109



47,827



6,839 商譽



24,694



24,694



3,531 其他無形資產



75,998



65,936



9,429 於合營企業的投資



32,717



33,030



4,723 按公允價值計入損益（「按公允價值計入損益」）計量的金融資產 1,141



4,000



572 遞延稅項資產



44,236



31,957



4,570 其他非流動資產



59,303



30,725



4,394



















非流動資產總值



1,143,648



1,019,404



145,773



















流動資產

















存貨



6,597



28,618



4,092 貿易應收賬款



83,143



252,938



36,170 預付款項、其他應收賬款及其他資產 123,211



192,532



27,532 現金及銀行結餘



1,261,211



2,470,085



353,217



















流動資產總值



1,474,162



2,944,173



421,011



















流動負債

















貿易應付賬款



91,966



106,740



15,264 其他應付賬款及應計費用



258,098



276,666



39,563 合約負債



37,485



37,485



5,360 計息銀行及其他借款

779,062



1,222,481



174,812



















流動負債總額



1,166,611



1,643,372



234,999



















流動資產淨值



307,551



1,300,801



186,012



















總資產減流動負債

1,451,199



2,320,205



331,785



















亞盛醫藥集團















綜合財務狀況表















(單位:人民幣千元(「RMB」)和千美元(「US$」)，除股份數量和每股數據外)





































截至







2024/12/31

2025/12/31

2025/12/31







人民幣

人民幣

美元$











（未經審計)

（未經審計)





















非流動負債















合約負債



248,460



210,224



30,062



計息銀行及其他借款

889,435



757,238



108,284



遞延稅項負債



5,368



-



-



遞延收入



27,500



6,500



929



其他非流動負債



6,274



12,031



1,720



























非流動負債總額



1,177,037



985,993



140,995



























承諾和或有事項





















負債總額



2,343,648



2,629,365



375,994



























權益





















本公司普通權益持有人應占權益













普通股(截至2024年12月31日和2025年12月31日每股面值為

0.0001美元，已授權、發行和流通的普通股分別為315,224,993

股和 373,321,692 股) 214



256



37



庫存股份



(8)



(2,961)



(423)



股份溢價



6,545,129



8,916,852



1,275,093



資本及儲備



(384,515)



(397,276)



(56,810)



匯兌波動儲備



(126,071)



(179,086)



(25,609)



累計虧損



(5,770,555)



(7,013,324)



(1,002,892)









264,194



1,324,462



189,396



























非控制權益



9,968



9,750



1,394



























權益總額



274,162



1,334,212



190,790







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