諾誠健華發佈2025年業績報告：營收大漲135% 首次扭虧為盈

北京, 中國 2026年3月26日 - 諾誠健華（香港聯交所代碼：09969；上交所代碼：688428）今日發佈截至2025年12月31日的2025年業績報告和公司進展。



2025年是諾誠健華成立十周年的里程碑之年，也是實現高速增長和完成各項戰略目標的關鍵一年。公司首次實現扭虧為盈，新增兩款創新藥獲批上市，核心產品商業化持續放量，全球化加速，管線研發多點突破，公司用多項"中國首個"不斷加速推進2.0發展新階段，彰顯了將科技創新轉化為長期可持續增長的強大能力。



主要財務業績摘要



