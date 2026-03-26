裕利醫藥於日本三鄉設立全新臨床供應中心 深化日本市場承諾　提升臨床供應鏈服務能力

三鄉市，日本 - 2026年3月26日 - 裕利醫藥（Zuellig Pharma）今日宣布，其臨床供應中心已順利完成遷移至日本三鄉市。是次遷址將進一步提升裕利在維持全球質量標準的同時，實現本地化靈活營運的能力，並強化其於亞太地區的臨床供應鏈服務能力。日本一向高度重視醫藥創新，具備完善而嚴謹的倫理規範，並長期投入醫療發展，因而持續成為亞太區最具吸引力的臨床研究目的地之一。



過去五年，中國、印度、澳洲、日本、韓國、台灣及新加坡等市場的迅速發展，持續推動亞太地區醫藥創新加速，並逐步建立具全球影響力的臨床試驗生態系統¹[1]。在此背景下，裕利於日本的策略性部署，進一步體現其對臨床試驗申辦方及客戶的長遠承諾，致力確保項目在日本市場穩定、合規及高效落地，同時持續實踐「讓醫療更可及」的使命。



全新臨床供應中心將整合裕利深厚的知識資產、卓越的營運能力，以及於臨床物流與供應鏈管理方面的專業優勢。在經驗豐富的本地專家團隊支持下，中心可根據日本市場複雜的監管要求及物流標準，提供精準的項目管理服務，並在持續變化的臨床環境中促進更高效的跨市場協作。



裕利醫藥行政總裁 John Graham 表示：「隨著申辦方及客戶愈來愈多開展跨市場研究，他們需要能在跨境環境中保持一致執行標準，同時靈活應對各地複雜性的臨床供應合作夥伴。是次遷址將加強我們在區域網絡中連接日本市場的能力，協助我們於整個亞太地區以更高的可靠性、合規性及效率推進項目。」



三鄉臨床供應中心亦將為全球申辦方提供一體化「交鑰匙」解決方案，支援其快速及合規地進入日本市場。透過裕利醫藥策略性臨床供應中心網絡，申辦方可享有一致而嚴謹的營運標準、合規保障及服務體驗，而無需承擔建立或管理獨立設施的高昂成本。此舉亦有助進一步加快臨床開發進程，並提升亞太地區患者對創新療法的可及性。



是次策略性舉措進一步鞏固裕利醫藥作為全球臨床開發可信賴合作夥伴的地位。憑藉其規模優勢、專業實力及靈活高效的營運模式，裕利持續於亞太區提供高質素且高度合規的臨床物流及供應解決方案。



