京津冀地區聚焦產業升級與協同合作

今日正值2026中關村論壇年會開幕。本屆論壇為期5天，將深化京津冀協同創新列為重點任務之一，並定於3月27日舉辦京津冀協同創新與高質量發展論壇，作為重要平行論壇之一。

產業協同層面，京津冀已繪製氫能、生物醫藥等6條重點產業鏈圖譜，合力打造集成電路、人工智能等7個國家級先進製造業集群。

京津冀地區協同創新已奠定堅實基礎，下一步將圍繞成果轉化、產業能級提升、科技金融三大方向持續發力。

北京2026年3月26日 /美通社/ -- 以下為來自中國日報的報道：

該平行論壇設置「主旨報告」「成果發佈」「合作簽約」等6個環節，將鏈接前沿技術、國際資源，共同探討區域協同創新的路徑與模式，旨在搭建政府、企業、高校及科研機構交流合作平台。

京津冀共同組建運營團隊，在濱海新區、雄安新區等地佈局建設4個中關村園區，落實配套政策，完善梯度的培育體系。目前，4個園區入駐企業已超9800家；其中雄安新區中關村科技園掛牌運營僅兩年多，已吸引260餘家科技企業落戶。

展望未來，京津冀將持續推動科技成果轉化，建立常態化的研發成果和場景應用的對接機制，組織國家實驗室、高校院所等戰略科技力量與津冀重點企業精準對接，並依托通州、武清、廊坊等地區，打造科技成果產業化承載區。