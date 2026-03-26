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出版：2026-Mar-26 10:00
更新：2026-Mar-26 10:00
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京津冀地區聚焦產業升級與協同合作

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北京2026年3月26日 /美通社/ -- 以下為來自中國日報的報道：

京津冀地區協同創新已奠定堅實基礎，下一步將圍繞成果轉化、產業能級提升、科技金融三大方向持續發力。

天津新松智能科技有限公司的一名工作人員，在天津京津中關村科技城操作一台礦山巡檢機器人。

京津冀共同設立自然科學基金合作專項，現已佈局270個項目，推動700餘支科研團隊開展聯合攻關，培育孵化硬科技企業179家。

產業協同層面，京津冀已繪製氫能、生物醫藥等6條重點產業鏈圖譜，合力打造集成電路、人工智能等7個國家級先進製造業集群。

今日正值2026中關村論壇年會開幕。本屆論壇為期5天，將深化京津冀協同創新列為重點任務之一，並定於3月27日舉辦京津冀協同創新與高質量發展論壇，作為重要平行論壇之一。

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該平行論壇設置「主旨報告」「成果發佈」「合作簽約」等6個環節，將鏈接前沿技術、國際資源，共同探討區域協同創新的路徑與模式，旨在搭建政府、企業、高校及科研機構交流合作平台。

京津冀共同組建運營團隊，在濱海新區、雄安新區等地佈局建設4個中關村園區，落實配套政策，完善梯度的培育體系。目前，4個園區入駐企業已超9800家；其中雄安新區中關村科技園掛牌運營僅兩年多，已吸引260餘家科技企業落戶。

展望未來，京津冀將持續推動科技成果轉化，建立常態化的研發成果和場景應用的對接機制，組織國家實驗室、高校院所等戰略科技力量與津冀重點企業精準對接，並依托通州、武清、廊坊等地區，打造科技成果產業化承載區。

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Cision View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/-302724775.html

SOURCE 中國日報社

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美通社在1954年開創了企業新聞稿發佈行業的先河，通過分佈在南北美洲、歐洲、亞洲和中東16個國家和地區的無與倫比的辦事處網路，借助與全球領先新聞機構之間的獨特關係，用40多種語言將客戶與170多個國家的受眾聯繫起來。全球4萬多家公司、組織和政府機構都在使用美通社的服務，其中包括50%以上的財富500強企業。

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