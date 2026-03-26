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出版：2026-Mar-26 11:20
更新：2026-Mar-26 11:20
Media OutReach Newswire

2026宁波城市影像海外展香港站圆满举办

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香港 - 2026年3月26日 - 3月21日下午，2026寧波城市影像海外展在香港影藝戲院舉行，活动以影像為紐帶，搭建起甬港文化交流橋樑，讓香港观众近距離感受寧波城市魅力。

2026宁波城市影像海外展香港站圆满举办

活動包含寧波主題影展、創作沙龍、"感知寧波"城市展覽三个部分，吸引了香港浸會大學師生、當地文藝人士踴躍參與。

寧波主題影展展播了3部寧波影片與5部北緯30°短片周優秀短片，用鏡頭展示了寧波人文風情與自然風光。創作沙龍邀请了青年導演薑曉萱、香港浸會大學教師黎建峰、南方影業總經理林雲華三位嘉賓，從影視創作、兩地文化交融等角度，探索了本土文化影像化傳播的新路徑。"感知寧波"展覽，通過美食美景推介、城市文創展示，從視覺、味覺讓觀眾全方位感知寧波，不少觀眾現場表達了實地探訪寧波的意願。

此次活動打造出"看得見、摸得著、帶得走"的城市文化記憶，進一步深化甬港文化交流。後續，影像展將走進更多海外城市，以光影為媒向世界推介寧波。

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