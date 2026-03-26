佳鑫國際資源（3858.HK）公佈2025年度全年業績

巴庫塔鎢礦成功實現商業生產 開啟盈利新篇章
香港 - 2026年3月26日 - 佳鑫國際資源投資有限公司（港交所股份代號：3858.HK，以下簡稱「佳鑫國際資源」或「公司」）今日公佈截至2025年12月31日止年度經審核全年業績。
2025年是佳鑫國際資源發展歷程中的關鍵一年，公司位於哈薩克斯坦的巴庫塔鎢礦順利啟動一期商業生產，並在財務及運營方面取得穩健成果。全年財務及運營亮點如下：
- 全年收入約10.63億港元，主要來自鎢精礦銷售；
- 淨利潤約3.14億港元，相較於上年度虧損1.77億港元，盈利能力顯著提升；
- 毛利率達49%，反映公司生產運營效率穩健；
- 現金及現金等價物約10.25億港元，流動資金充裕，為未來擴張和項目發展提供穩固保障。
生產運行穩健，高效保障礦山建設與產能提升
巴庫塔鎢礦項目位於哈薩克斯坦阿拉木圖州Yenbekshikazakh區，是全球單一鎢礦中資源儲量和設計產能領先的礦山。2025年，公司成功完成礦山一期建設並實現商業生產，生產及銷售運行整體平穩，為後續產能提升奠定基礎。
公司計劃於2027年將礦石分選系統整合至現有採礦流程後，將年度採礦及礦物加工能力提升至4.95百萬噸，以鞏固公司在全球鎢礦市場的領先地位。
佳鑫國際資源投資有限公司董事會表示：「2025年是佳鑫國際資源發展的里程碑，巴庫塔鎢礦一期項目順利投產，實現穩健盈利。展望2026年，公司將持續優化生產流程、提升礦石加工能力，並積極探索中亞及全球有色金屬投資機會，持續為股東創造長期價值。」
公司將持續完善投資者關係管理，透過線上線下互動、調研訪問及實地走訪等方式，加強資訊披露和溝通機制，提升資本市場對公司的認知與認可度。公司堅守穩健發展策略，注重財務健康和流動性管理，為長期投資價值提供保障。
有關佳鑫國際資源投資有限公司（3858.HK）
佳鑫國際資源投資有限公司（"佳鑫國際"或"公司"）是一家植根於哈薩克、專注于鎢資源開發的礦業公司。公司於2014年8月在香港註冊成立，由香港恒兆國際有限公司、江西銅業股份有限公司、中國鐵建國際投資集團有限公司及中國土木工程集團有限公司共同投資設立。公司的核心資產為位於哈薩克的巴庫塔鎢礦（"巴庫塔鎢礦項目"）。根據弗若斯特沙利文的資料，截至2025年12月31日，該專案是全球三氧化鎢（WO₃）資源量最大的露天鎢礦，亦是全球第四大WO₃資源量的鎢礦（包括露天及地下礦）。該礦同為單礦設計產能全球最大的鎢礦，並被列入中國與哈薩克兩國政府產能合作的重點專案清單。