佳鑫國際資源（3858.HK）公佈2025年度全年業績

巴庫塔鎢礦成功實現商業生產 開啟盈利新篇章

香港 - 2026年3月26日 - 佳鑫國際資源投資有限公司（港交所股份代號：3858.HK，以下簡稱「佳鑫國際資源」或「公司」）今日公佈截至2025年12月31日止年度經審核全年業績。



2025年是佳鑫國際資源發展歷程中的關鍵一年，公司位於哈薩克斯坦的巴庫塔鎢礦順利啟動一期商業生產，並在財務及運營方面取得穩健成果。全年財務及運營亮點如下：





全年收入約10.63億港元，主要來自鎢精礦銷售；

淨利潤約3.14億港元，相較於上年度虧損1.77億港元，盈利能力顯著提升；

毛利率達49%，反映公司生產運營效率穩健；

現金及現金等價物約10.25億港元，流動資金充裕，為未來擴張和項目發展提供穩固保障。

巴庫塔鎢礦項目位於哈薩克斯坦阿拉木圖州Yenbekshikazakh區，是全球單一鎢礦中資源儲量和設計產能領先的礦山。2025年，公司成功完成礦山一期建設並實現商業生產，生產及銷售運行整體平穩，為後續產能提升奠定基礎。公司計劃於2027年將礦石分選系統整合至現有採礦流程後，將年度採礦及礦物加工能力提升至4.95百萬噸，以鞏固公司在全球鎢礦市場的領先地位。佳鑫國際資源投資有限公司董事會表示：「2025年是佳鑫國際資源發展的里程碑，巴庫塔鎢礦一期項目順利投產，實現穩健盈利。展望2026年，公司將持續優化生產流程、提升礦石加工能力，並積極探索中亞及全球有色金屬投資機會，持續為股東創造長期價值。」公司將持續完善投資者關係管理，透過線上線下互動、調研訪問及實地走訪等方式，加強資訊披露和溝通機制，提升資本市場對公司的認知與認可度。公司堅守穩健發展策略，注重財務健康和流動性管理，為長期投資價值提供保障。