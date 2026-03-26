惠康與中糧香港簽署戰略合作協議 目標首年銷售額逾1億港元

穩定優質食品供應及鞏固價格優勢香港 - 2026年3月26日 - 惠康與中糧集團（香港）有限公司舉行戰略合作協議簽約儀式。雙方宣佈正式建立長期合作關係，將加強在優質食品供應、品牌推廣、供應鏈運作與消費升級等多個範疇的合作。
中糧集團為具備全球完整食品供應鏈的國際糧油食品企業，擁有豐富的源頭採購資源及供應鏈管理經驗；而惠康則擁有全港最大分店網絡的連鎖超級市場。雙方的合作發揮優勢互補，進一步提升優質食品供應，為顧客帶來更多新鮮、物有所值的選擇。
展望未來，雙方將重點推進四大合作方向：一是加強優質產品的直接供應，中糧集團旗下多元化的優質食品將優先透過惠康各銷售渠道推出，進一步豐富米麵油、乳製品、肉製品、酒類、茶飲等主要產品類別。二是提升供應鏈運作效率，結合惠康本地配送及門店網絡，加快新鮮與快速消費品的貨品流轉效率。三是推動品牌及市場推廣合作，攜手推出新品、節日推廣活動、以及健康飲食相關宣傳等活動，提升消費者體驗。四是加強食品品質與安全管理，嚴格執行食品安全標準，完善產品可追溯機制，共同保障顧客的飲食安全。
目前，雙方主要合作領域包括蒙牛乳製品、福臨門包裝食用油、梅林罐頭、家佳康豬肉等。預計於2026年，中糧集團品牌產品在惠康的銷售規模將超過1億港元。中糧集團將全力優先為惠康提供更多元化的優質產品，而惠康亦將發揮完善的本地零售網路優勢，為中糧供港的產品提供穩定而具規模的銷售渠道。雙方期望透過是次合作，為顧客提供更安心、更多元的食品選擇，回應香港家庭對高品質生活需求。是次合作首階級的推廣是家佳康冰鮮豬肉，每日新鮮配送，長期抵價$28，即日起在惠康全線有售。惠康透過源頭採購，將最高品質的豬肉給顧客。
DFI零售集團零售食品行政總裁劉曉恩表示：「是次惠康與中糧香港的合作，發揮了雙方的優勢互補——中糧穩健的食品供應鏈，以及惠康強健的線上、線下零售網絡，讓我們能進一步加強優質食品的穩定供應，為顧客帶來更多新鮮、物有所值的產品。」
中糧集團（香港）有限公司負責人表示：「是次與惠康建立長期戰略合作關係，充分發揮中糧在食品供應鏈及產品資源方面的優勢，並結合惠康覆蓋全港的零售網絡，讓更多優質中糧產品更有效率地供應香港市場。中糧將持續為惠康提供多元化及高品質的產品選擇，共同滿足本地家庭對食品品質與穩定供應的需求。」
https://www.linkedin.com/company/wellcome-hong-kong/
https://www.facebook.com/wellcome.supermarket
https://www.instagram.com/hkwellcome/
關於惠康
惠康是DFI零售集團食品業務旗下的核心連鎖超級市場品牌，於1945年成立，現為香港歷史最悠久及擁有最大分店網絡的連鎖超級市場。自1964年起，惠康成為DFI零售集團的全資附屬公司。連同Market Place、3hreesixty及Oliver's 在內，惠康擁有超過320間分店，每月服務顧客人次超過1,400萬。
惠康以「咁鮮係抵，時刻惠您」為品牌使命，致力提供物超所值的優質貨品及購物體驗，讓顧客可以慳更多。作為業界領先的連鎖超級市場，惠康不斷推陳出新。2021年，惠康推出「鮮」級市場，以嶄新形式提供物超所值及高質素的新鮮食品。「鮮」級市場結合街市的氛圍和超級市場的便利和服務，帶來與別不同的購物環境。2025年，惠康推出「係堅價」的價格承諾，嚴選過四百款新鮮食品及生活必需品，為顧客鎖定低價。近年，惠康大力拓展電子商務，協同線上線下，為顧客提供更靈活快捷丶更輕鬆的個人化購物體驗。瀏覽網站索取更多資訊：www.wellcome.com.hk。
關於中糧集團
中糧集團成立於1949年，是全球佈局、全產業鏈經營的國際化大糧商，2025年位列《財富》500強排行榜第133位。目前，集團年度營業收入超過6000多億元人民幣，主要農產品進出口規模和經營量均居全國第一。旗下福臨門、蒙牛、長城、中茶、家佳康、梅林、酒鬼、悅活、香雪等品牌享譽盛名。
作為與新中國同齡的中央企業，中糧集團與香港有著數十載深厚情緣。上世紀六十年代起，在國家統籌部署下，中糧全面承擔內地供港「三趟快車」鮮活食品與糧油物資的貨源組織保障任務。從1962年第一趟列車開出到2010年「三趟快車」退出歷史舞臺，中糧克服各種困難，將內地鮮活食品和瓜果蔬菜幾十年如一日源源不斷地運送至香港。「三趟快車」猶如三條大動脈，將祖國內地的鮮活食品源源不斷地輸入港澳兩地，不僅豐富了港澳同胞的四季菜籃，也為港澳地區的經濟發展和社會安定提供了切實保障。