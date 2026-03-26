惠康與中糧香港簽署戰略合作協議 目標首年銷售額逾1億港元

穩定優質食品供應及鞏固價格優勢

DFI 零售集團零售食品行政總裁劉曉恩（後排左五）與中糧集團副總經理慶立軍（後排右三）與團隊出席簽約儀式，宣布建立長期合作關係。

香港 - 2026年3月26日 - 惠康與中糧集團（香港）有限公司舉行戰略合作協議簽約儀式。雙方宣佈正式建立長期合作關係，將加強在優質食品供應、品牌推廣、供應鏈運作與消費升級等多個範疇的合作。中糧集團為具備全球完整食品供應鏈的國際糧油食品企業，擁有豐富的源頭採購資源及供應鏈管理經驗；而惠康則擁有全港最大分店網絡的連鎖超級市場。雙方的合作發揮優勢互補，進一步提升優質食品供應，為顧客帶來更多新鮮、物有所值的選擇。展望未來，雙方將重點推進四大合作方向：一是，中糧集團旗下多元化的優質食品將優先透過惠康各銷售渠道推出，進一步豐富米麵油、乳製品、肉製品、酒類、茶飲等主要產品類別。二是，結合惠康本地配送及門店網絡，加快新鮮與快速消費品的貨品流轉效率。三是，攜手推出新品、節日推廣活動、以及健康飲食相關宣傳等活動，提升消費者體驗。四是，嚴格執行食品安全標準，完善產品可追溯機制，共同保障顧客的飲食安全。目前，雙方主要合作領域包括蒙牛乳製品、福臨門包裝食用油、梅林罐頭、家佳康豬肉等。預計於2026年，中糧集團品牌產品在惠康的銷售規模將超過1億港元。中糧集團將全力優先為惠康提供更多元化的優質產品，而惠康亦將發揮完善的本地零售網路優勢，為中糧供港的產品提供穩定而具規模的銷售渠道。雙方期望透過是次合作，為顧客提供更安心、更多元的食品選擇，回應香港家庭對高品質生活需求。是次合作首階級的推廣是家佳康冰鮮豬肉，每日新鮮配送，長期抵價$28，即日起在惠康全線有售。惠康透過源頭採購，將最高品質的豬肉給顧客。DFI零售集團零售食品行政總裁劉曉恩表示：「是次惠康與中糧香港的合作，發揮了雙方的優勢互補——中糧穩健的食品供應鏈，以及惠康強健的線上、線下零售網絡，讓我們能進一步加強優質食品的穩定供應，為顧客帶來更多新鮮、物有所值的產品。」中糧集團（香港）有限公司負責人表示：「是次與惠康建立長期戰略合作關係，充分發揮中糧在食品供應鏈及產品資源方面的優勢，並結合惠康覆蓋全港的零售網絡，讓更多優質中糧產品更有效率地供應香港市場。中糧將持續為惠康提供多元化及高品質的產品選擇，共同滿足本地家庭對食品品質與穩定供應的需求。」