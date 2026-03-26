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出版：2026-Mar-26 11:51
更新：2026-Mar-26 11:51
PR Newswire

廣汽菲律賓品牌煥新連落三子，以ONE GAC 2.0深耕本土市場

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菲律賓馬尼拉2026年3月26日 /美通社/ -- 2026年開年，廣汽在亞太區域延續強勁增長勢頭。自1月末起，廣汽國際菲律賓以品牌煥新為核心，在短短一個多月內完成了從戰略發佈、體驗升級到渠道動員的立體化佈局，為全年深耕本地市場奠定了堅實基調。廣汽始終秉持在菲律賓、為菲律賓、融入菲律賓、服務菲律賓、貢獻菲律賓的本土化使命，將品牌煥新與自營轉型作為踐行這一理念的關鍵一步。

1月下旬，廣汽國際菲律賓公司正式宣佈強化本地直營業務，並發佈ONE GAC品牌戰略。該戰略將原有的GAC MOTORAIONHYPTEC三大產品及業務整合至統一框架下，聚焦一個統一品牌、一個整合渠道、一個統一服務標準，旨在為菲律賓消費者帶來更清晰一致的品牌體驗，同時為經銷商夥伴注入更強增長動力。

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戰略發佈後，廣汽國際菲律賓於2月初在馬卡提展廳舉辦為期兩天的產品品鑒日活動，邀請汽車媒體與核心意見領袖圍繞AION VHYPTEC HT兩款重點車型進行深度體驗與內容共創。

作為品牌煥新連串動作的重要節點， 廣汽國際2026菲律賓經銷商大會於227日在馬尼拉圓滿舉行。這是菲律賓業務轉為自營模式後的首次經銷商盛會，匯聚全國各地30家核心經銷商，進一步向渠道層面深化落地。大會現場，廣汽國際菲律賓團隊以ONE GAC 2.0全球戰略為指引，從產品、營銷、網絡、售後四大維度發佈2026年落地規劃。

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廣汽國際菲律賓一季度品牌煥新連串動作，清晰展現出「自營轉型ONE GAC戰略的落地路徑。進入自營階段後，廣汽國際菲律賓將持續強化本地運營能力，優化客戶服務體驗，以更完整的體系深耕菲律賓市場。

Cision View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/one-gac-2-0-302725635.html

SOURCE GAC

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美通社在1954年開創了企業新聞稿發佈行業的先河，通過分佈在南北美洲、歐洲、亞洲和中東16個國家和地區的無與倫比的辦事處網路，借助與全球領先新聞機構之間的獨特關係，用40多種語言將客戶與170多個國家的受眾聯繫起來。全球4萬多家公司、組織和政府機構都在使用美通社的服務，其中包括50%以上的財富500強企業。

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