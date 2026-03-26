CCTV+：櫻花盛開吸引各地遊客來到華東平湖市

北京2026年3月26日 /美通社/ -- 為期三天的鍾溪櫻花文旅季於週五在華東浙江省平湖市的鍾溪櫻花里拉開帷幕，數萬株盛開的櫻花樹為活動營造了令人驚歎的背景。

一位遊客說：「我每年都來這裡看櫻花。我覺得這裡的花開得格外好。」

該旅遊景點的賞櫻季將持續至四月中旬。

除了櫻花，該風景區目前還盛開著鬱金香、二月蘭、繡球花和粉黛亂子草。該區域種植了四季皆有花開的花卉，使其成為一處全年都能觀賞的園藝景點。

為迎接今年的花季，景區內開設了一場集市，設有100多個攤位，為遊客提供美食佳餚、文創產品和非物質文化遺產體驗，其中許多攤位都以花卉為主題。