復星國際MSCI ESG評級榮升AAA，創歷史新高

香港2026年3月26日 /美通社/ -- 全球領先的指數公司MSCI（明晟）近日公佈最新年度環境、社會及管治（ESG）評級。本次2026年3月公佈的結果是根據MSCI 5.0版最新評級標準得出的，復星國際有限公司（香港聯交所股份代號：00656，簡稱「復星國際」或「復星」 或「集團」）憑藉在ESG各維度的優異表現，評級由AA躍升至AAA。這是復星國際自2021年首次獲評AA以來，歷經五年持續深耕，首次榮獲MSCI ESG最高評級，彰顯了復星在可持續發展領域的成就與全球領先地位。

MSCI ESG評級是全球投資機構廣泛採用的ESG評價體系，其評級結果已成為評估企業可持續發展績效與長期投資價值的重要參考。此次復星國際榮升AAA級，標誌著復星在環境、社會及管治方面的綜合管理水平達到全球同業領先水平，尤其在負責任投資、商業道德、清潔技術機遇等關鍵議題上持續保持行業領先優勢。 五年深耕，從AA到AAA的跨越 回顧復星在MSCI ESG評級中的進階之路，每一步都印證了復星在可持續發展領域的堅定投入與持續進步。2021年，復星國際MSCI ESG評級由A躍升至AA，成為當時大中華地區唯一一家獲評AA的綜合型企業。此後，集團連續維持AA評級，持續鞏固這一領先地位。

此次評級從AA晉升至AAA，不僅是MSCI對復星國際過去五年ESG工作的充分肯定，更標誌著集團在可持續發展領域完成了從「優秀」到「卓越」的跨越。這一成績的取得，得益於復星國際長期以來將ESG理念深度融入企業戰略與日常運營，建立了自上而下、貫穿全集團的ESG管治架構與管理體系。 構建長效機制，ESG與績效全面掛鈎 復星始終秉持「修身、齊家、立業、助天下」的企業初心，將可持續發展作為企業發展的核心驅動力。集團建立了自上而下的ESG提升長效機制，將ESG管理績效納入執行董事績效評估體系，並將考核範圍延伸至集團CEO及各業務集團負責人。

在管治架構上，復星國際在董事會下設立ESG董事委員會，由獨立非執行董事擔任主席，協助董事會指導及監察ESG工作的開展。在管理層面，集團設立ESG決策委員會，為ESG戰略落地提供決策支持；在執行層面，成立ESG管理委員會及ESG工作小組，確保ESG風險管理和內部監控系統的有效運行。 踐行綠色承諾，引領氣候行動 面對全球氣候變化挑戰，復星國際積極響應國家「雙碳」目標，於2021年向社會承諾：「力爭於2028年實現碳達峰、2050年實現碳中和」。集團成立碳中和委員會和工作組，積極推動碳中和管理在全集團範圍內的貫徹與落實，並連續三年發佈氣候信息披露報告，對標氣候相關財務信息披露工作組（TCFD）建議及《國際財務報告準則S2號—氣候相關披露》要求，增加氣候行動透明度。

創新驅動，以科技賦能社會 復星國際堅持創新驅動戰略，推動旗下業務結出創新碩果，廣泛惠及全球患者。復宏漢霖自主研發的全球首個獲批一線治療SCLC的抗PD-1單抗，H藥漢斯狀®（斯魯利單抗，歐洲商品名：Hetronifly®）在歐洲及多個新興市場獲批用於一線治療廣泛期小細胞肺癌（ES-SCLC），在印尼和泰國獲批治療鱗狀非小細胞肺癌（sqNSCLC），並在德國、意大利、西班牙等7個歐盟成員國完成醫保准入。截至2025年，H藥已在40餘個國家和地區獲批上市，並持續在肺癌和消化道腫瘤上取得突破，劍指多項「全球首個」。復星醫藥自主研發的注射用青蒿琥酯累計救治全球逾8,800萬重症瘧疾患者，累計供應超過4.4億支，持續為援非抗瘧貢獻「中國方案」。

助天下初心，積極回饋社會 為更好地履行企業社會責任，復星基金會於2012年成立，在全球應急馳援、鄉村振興、健康、教育、文化藝術及青少年發展等領域持續創造社會價值。鄉村醫生項目自2017年底啟動以來，已覆蓋全國16個省的78個重點幫扶縣，支持2.5萬名鄉村醫生，惠及中西部300萬戶基層家庭。該項目更於2024年入選聯合國全球契約組織發起的「二十年二十佳」企業可持續發展案例。 國際權威評級持續認可 除MSCI ESG評級外，復星國際在可持續發展領域的表現亦獲得多家國際權威機構的廣泛認可。截至目前，復星國際標普全球CSA評分達73分，持續保持全球同業領先水平，並入選標普全球《可持續發展年鑒2026》；恒生可持續發展評級保持AA-，連續六年入選恒生可持續發展企業基準指數成份股；富時羅素FTSE ESG評分保持4.2分領先水平，連續五次入選富時羅素社會責任指數（FTSE4Good Index Series）成份股，在環境供應鏈、反腐敗、風險管理、社會供應鏈與企業管治等多個維度獲得5.0滿分評價。

未來，復星國際將繼續深耕產業，深化創新及全球化佈局，以更高標準、更強行動力推動ESG工作，堅定踐行「讓全球家庭生活更幸福」的使命，為客戶創造長遠價值。 View original content:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/msci-esgaaa-302725912.html SOURCE 復星