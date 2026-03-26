中國移動香港「全球通優越會」呈獻「Zero 10」亞洲首秀

以創新科技連接藝術盛事 重塑尊尚會員體驗新定義 香港2026年3月26日 /美通社/ -- 中國移動香港有限公司（簡稱「中國移動香港」）旗下尊尚服務品牌「全球通優越會」（GoTone Privilege Club），攜手巴塞爾藝術展香港展會（Art Basel Hong Kong），隆重呈獻全球矚目的數碼藝術項目「Zero 10」，見證其亞洲首秀。透過是次國際藝文饗宴，「全球通優越會」進一步體現品牌以科技連結藝術、文化與生活方式的理念，標誌雙方達成突破性跨界合作，為會員開啟更具國際視野的尊尚體驗新境界，拓展非凡生活體驗。

科技藝術通全球 尊尚境界新詮釋 於3月25日，巴塞爾藝術展香港展會預展首日，由「全球通優越會」與Art Basel Hong Kong舉行了展覽內專屬品牌雞尾酒會，吸引眾多傳媒代表、藝文翹楚及城中名人親臨現場，共同見證藝術與科技交匯所綻放的創新魅力，並透過沉浸式藝文氛圍，演繹品牌對尊尚會員服務的全新想像與實踐。在熱烈的氛圍中，Art Basel首席執行官Noah Horowitz首先發表了歡迎辭，隨後特邀中國移動香港董事兼行政副總裁雷立群先生發表致辭，雷立群先生分享了對推動科技、文化與生活方式深度融合的願景，突顯「全球通優越會」持續突破傳統服務疆界，積極為會員打造更多元、更前瞻及更富品味的尊尚體驗。

雷立群先生表示：「一直以來，中國移動都致力做好『連接』，連接人與人、人與物、物與物，也連接科技與生活。今天，我們很高興把這份連接延伸到藝術，透過與巴塞爾藝術展香港展會合作，為會員開啟更廣闊的文化視野。我們深信，好的服務不止於功能，更在於體驗；不止於連接，更在於啟迪。」 理念契合共鳴 開啟藝術與科技新對話 作為巴塞爾藝術展的全球數碼藝術項目，「Zero 10」 今年首度登陸亞洲，由 Eli Scheinman 策展，並由「全球通優越會」隆重呈獻。展區匯聚 14 個參展單位，涵蓋生成系統、演算法藝術及人工智能創作等多元形式，充分展現數碼時代下藝術創作的無限可能。

對「全球通優越會」而言，「Zero 10」不僅是一次國際級藝文合作，更是一場理念相契的深度連結。「Zero 10」聚焦數碼時代藝術的創新表達，探索科技與藝術融合的無限可能；而「全球通優越會」亦一直思考，如何透過前沿數智科技，為會員開啟更多元的文化生活體驗。 正因這份對創新、品味與未來生活方式的共同追求，促成了「全球通優越會」與 Art Basel Hong Kong攜手同行，締造科技與藝術跨界的經典範例，是次合作是「全球通優越會」與 Art Basel Hong Kong合作關係上的重要里程碑，共同呈現耳目一新的藝文體驗，與會員一同探索更廣闊、更具層次的藝文生活領域。

繼往開來 拓展會員權益版圖 透過多元化尊享禮遇與體驗延伸，「全球通優越會」不僅提供通訊服務，更致力打造融合文化、科技與生活方式的尊尚服務平台，讓會員「啟境頂級生活、臻享非凡專屬」。 今年，「全球通優越會」尊尚品牌以嶄新面貌登場。品牌將持續豐富權益內容、提升服務品質，為尊貴會員帶來更卓越、更貼心的體驗，並不斷拓展服務疆界，與會員一同推開通往世界級文化與生活方式體驗的大門，開啟專屬的尊尚生活新篇章。 「全球通優越會」呈獻的是次國際藝術盛事VIP尊貴通行體驗，正是會員「稀缺活動參與權」之一。展望未來，「全球通優越會」將繼續以創新為驅動，深化與國際頂級文化、藝術及生活方式平台的戰略合作，持續豐富會員權益版圖，為會員帶來更多別具意義且獨一無二的精彩體驗。敬請拭目以待。

關於中國移動香港有限公司 中國移動香港有限公司（簡稱「中國移動香港」）隸屬中國移動有限公司（簡稱「中國移動」），《財富》雜誌「全球500強」企業，香港聯交所股份代號：941；於1997年1月正式提供服務，成為全港首個PCS流動網絡商。 作為全球最多客戶流動網絡品牌*，公司透過5G SA/NSA、4G LTE等技術為客戶提供創新及多元化的通訊服務，包括話音、數據、IDD及國際漫遊等，並一直致力發展5G與人工智慧、物聯網、雲端計算、大數據等新技術結合，幫助各行各業實現5G的應用，推動大灣區智慧城市群建設與發展。

*中國移動香港有限公司為中國移動有限公司全資附屬公司。截至2024年12月31日，中國移動有限公司在全球擁有最多流動網絡客戶。 關於巴塞爾藝術展 巴塞爾藝術展於1970年由巴塞爾的藝廊創辦人成立，現今為全球頂尖的現當代藝術展會，每年於巴塞爾、邁阿密海灘、香港、巴黎及多哈舉行。每個展會均因各自的城市與地域而別具特色，具體體現在參展藝廊、展出作品，以及與當地文化機構為每屆展會合作策劃的同期活動內容之中。通過諸如「Zero 10」項目與巴塞爾藝術展應用程式等數碼平台，以及《巴塞爾藝術展與瑞銀集團環球藝術市場報告》、《巴塞爾藝術展與瑞銀集團環球藝術收藏調查報告》、巴塞爾藝術獎（Art Basel Awards）及巴塞爾藝術展商店及等新的項目，巴塞爾藝術展將自身影響力拓展至藝術展會之外。獲取更多信息，請訪問artbasel.com。

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