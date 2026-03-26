技嘉 Z890 Plus 系列主機板正式上市，CQDIMM 技術引領 Z890 AORUS ELITE DUO X 釋放完整效能

台北2026年3月26日 /美通社/ -- 全球電腦領導品牌技嘉科技宣布旗下 Z890 Plus 系列主機板正式上市，此系列全面支援 Intel® Core™ Ultra 200S Plus 系列處理器。由重點機種 Z890 AORUS ELITE DUO X 領軍導入創新的 CQDIMM 技術、 Ultra Turbo Mode 一鍵提升效能，及承襲高階機種的升級功能，打造更高效且裝機友善的運算平台。
其中 Z890 AORUS ELITE DUO X 與 Z890M FORCE DUO X WIFI7 兩款機種，結合創新 CQDIMM 與獨家 D5 DUO X 技術，同時實現高容量與高速度，以兩條 128GB 的記憶體模組，達到滿載 256GB 容量，並確保高效能表現。為維持高負載下的高頻穩定運行，技嘉透過獨家 D5 DUO X 技術優化主機板電路設計，有效降低記憶體通道負載並提升訊號完整性，同時結合 BIOS 智能調校，管理時序、訊號同步與電壓，進一步釋放 平台的完整效能。
為進一步提升整體表現，技嘉 Z890 Plus 系列導入 Ultra Turbo Mode ，採用 BIOS 層級的一鍵效能增強設計，最高可提升 40% 處理器效能，並超頻 DDR5 記憶體最高達 10266 MT/s 。 Ultra Turbo Mode 提供多種內建模式，滿足不同使用需求，其中 Intel 200S Boost 出廠預設模式，可立即提升遊戲效能； Turbo Mode 則進一步優化核心運作與記憶體效能，提升整體幀數表現；而 Extreme Mode 透過進階調校，釋放系統極限效能，滿足高負載與高效能遊戲應用需求。
除了效能提升，技嘉 全面優化產品耐用性與使用者體驗。 Z890 Plus 系列搭載強化 UD 背板提升主機板結構性，並在安裝過程中提供完善保護，有效降低損壞風險。為簡化系統建置流程，內建 Wi-Fi 驅動的 DriverBIOS ，讓使用者在首次開機即可完成網路連線；此外， Rear EZ-Button 提供方便組裝、除錯與維護的便利操作，並維持前面板整潔俐落的視覺效果。同時透過 技嘉 EZ-DIY 創新設計， Z890 Plus 系列為使用者帶來更直覺、友善的組裝體驗。
為加速 CQDIMM 技術的應用發展與 擴充相容性，技嘉亦與 ADATA 、 TeamGroup 、 V-color 等多家記憶體大廠密切合作。 Z890 Plus 系列主機板提供 ELITE 、 EAGLE 、 FORCE 等多款機種，滿足主流玩家與重視效能的使用者需求。欲了解更多產品資訊，請造訪 技嘉官方網站 ，或洽詢各地經銷商與電商實際上市時間與供貨情況。
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SOURCE GIGABYTE