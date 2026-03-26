技嘉 Z890 Plus 系列主機板正式上市，CQDIMM 技術引領 Z890 AORUS ELITE DUO X 釋放完整效能

台北2026年3月26日 /美通社/ -- 全球電腦領導品牌技嘉科技宣布旗下 Z890 Plus 系列主機板正式上市，此系列全面支援 Intel® Core™ Ultra 200S Plus 系列處理器。由重點機種 Z890 AORUS ELITE DUO X 領軍導入創新的 CQDIMM 技術、 Ultra Turbo Mode 一鍵提升效能，及承襲高階機種的升級功能，打造更高效且裝機友善的運算平台。

其中 Z890 AORUS ELITE DUO X 與 Z890M FORCE DUO X WIFI7 兩款機種，結合創新 CQDIMM 與獨家 D5 DUO X 技術，同時實現高容量與高速度，以兩條 128GB 的記憶體模組，達到滿載 256GB 容量，並確保高效能表現。為維持高負載下的高頻穩定運行，技嘉透過獨家 D5 DUO X 技術優化主機板電路設計，有效降低記憶體通道負載並提升訊號完整性，同時結合 BIOS 智能調校，管理時序、訊號同步與電壓，進一步釋放 平台的完整效能。