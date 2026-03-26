XTransfer 首席戰略官參加盧旺達圓桌會議

期賦能非洲外貿中小企業

XTransfer 首席戰略官倪一雄於 Inclusive FinTech Forum 2026 的圓桌會議上發表演講。

盧旺達，基加利—— 2026年3月26日 —，全球領先的B2B跨境貿易支付平台，受邀出席於盧旺達舉行的，並參與「Remittances Roundtable：Policy and Partnerships Shaping the Next Generation of Cross-Border Flows（匯款圓桌會議：政策與夥伴合作如何塑造新一代跨境資金流）」討論，彰顯 XTransfer 持續推動非洲跨境資金流更快速、更低成本且更透明的承諾，尤其聚焦於服務從事國際貿易的中小企業。在本次論壇中，與多位嘉賓共同參與圓桌對談，包括SWIFT、加納銀行、盧旺達國家銀行、贊比亞電子清算中心等嘉賓，聚焦探討 2026–2027 年推動匯款與跨境資金流實質進展的關鍵因素，包括互通性、走廊流動性與外匯限制，以及相稱性合規（proportionate compliance）等議題。與會嘉賓普遍認同，政策正加速響應市場發展需求。一個值得關注的實例是，3月11日，肯尼亞與盧旺達兩國央行聯合推出一項跨境支付准入新規（Kenya-Rwanda licence passporting framework），引入監管互認機制與「快速通道」（fast-track）機制，允許已獲許可的支付機構在兩國間開展業務。，减少重複的許可程序、統一核心合規要求，以及加强監管協調，不僅能縮短業務拓展時程、降低行政成本，最終更能促進更可靠且費用更低的跨境支付服務。「在下一階段的成長中，關鍵不僅在於支付基礎設施的創新，更在於規則與落地執行的對齊。互通性、相稱性合規與走廊流動性，是在不犧牲信任的前提下，讓跨境資金流真正更快、更便宜、更透明的關鍵。」結合長期支持全球貿易中小企業的經驗，Neil指出一套務實的實施藍圖應包含：建立互通性基礎設施、實施強健且具擴展性的合規機制，以及與監管機構和當地生態系統合作，以提升透明度並釋放跨境支付通道的流動性。，這正是致力建構的關鍵原因，X-Net為業界首個，旨在串聯生態系統夥伴，並為跨境貿易與支付提供更安全、更標準化的資訊流動。