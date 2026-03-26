XTransfer 首席戰略官參加盧旺達圓桌會議

期賦能非洲外貿中小企業盧旺達，基加利— Media OutReach Newswire — 2026年3月26日 — XTransfer，全球領先的B2B跨境貿易支付平台，XTransfer首席戰略官倪一雄（Neil Ni）受邀出席於盧旺達舉行的 Inclusive FinTech Forum 2026，並參與「Remittances Roundtable：Policy and Partnerships Shaping the Next Generation of Cross-Border Flows（匯款圓桌會議：政策與夥伴合作如何塑造新一代跨境資金流）」討論，彰顯 XTransfer 持續推動非洲跨境資金流更快速、更低成本且更透明的承諾，尤其聚焦於服務從事國際貿易的中小企業。
在本次論壇中，Neil 與多位嘉賓共同參與圓桌對談，包括SWIFT、加納銀行、盧旺達國家銀行、贊比亞電子清算中心等嘉賓，聚焦探討 2026–2027 年推動匯款與跨境資金流實質進展的關鍵因素，包括互通性、走廊流動性與外匯限制，以及相稱性合規（proportionate compliance）等議題。
與會嘉賓普遍認同，政策正加速響應市場發展需求。一個值得關注的實例是，3月11日，肯尼亞與盧旺達兩國央行聯合推出一項跨境支付准入新規（Kenya-Rwanda licence passporting framework），引入監管互認機制與「快速通道」（fast-track）機制，允許已獲許可的支付機構在兩國間開展業務。Neil指出，减少重複的許可程序、統一核心合規要求，以及加强監管協調，不僅能縮短業務拓展時程、降低行政成本，最終更能促進更可靠且費用更低的跨境支付服務。
Neil 表示：「在下一階段的成長中，關鍵不僅在於支付基礎設施的創新，更在於規則與落地執行的對齊。互通性、相稱性合規與走廊流動性，是在不犧牲信任的前提下，讓跨境資金流真正更快、更便宜、更透明的關鍵。」
結合 XTransfer 長期支持全球貿易中小企業的經驗，Neil指出一套務實的實施藍圖應包含：建立互通性基礎設施、實施強健且具擴展性的合規機制，以及與監管機構和當地生態系統合作，以提升透明度並釋放跨境支付通道的流動性。他補充道，這正是 XTransfer致力建構X-Net的關鍵原因，X-Net為業界首個「全球B2B貿易結算網絡與風險控制平台」，旨在串聯生態系統夥伴，並為跨境貿易與支付提供更安全、更標準化的資訊流動。
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關於XTransfer
XTransfer，全球領先及中國第一的B2B跨境貿易支付平台，致力於為中小企業提供安全合規、快速、便利、低成本的全球貿易收付款金融解决方案，大幅降低其拓展業務的門檻及成本，提升全球競爭力。成立於2017年，公司總部設立於上海，並在中國香港、英國、荷蘭、美國、加拿大、澳洲、新加坡、越南、泰國、馬來西亞、菲律賓、阿聯酋、尼日利亞等地設有分支機構。XTransfer已在中國內地、中國香港、新加坡、英國、荷蘭、美國、加拿大、澳洲獲得當地支付牌照。目前為止，XTransfer 在全球累積超過80萬家企業客戶。
通過與知名跨國銀行及金融機構合作，XTransfer建設跨國大集團級全球多幣種統一結算平台，並打造了以中小企業為中心的，資料化、自動化、互聯網化和智慧化的反洗錢風控基礎設施。XTransfer以科技為橋梁，連結全球大型金融機構和中小微企業，讓中小微企業享受到和大型跨國集團企業同等水準的跨境金融服務。
XTransfer於2021年9月完成D輪融資，目前已晋身獨角獸陣營。公司由招商局創投領投，其他全球領先的戰略投資者包括，eWTP Capital、雲啓資本、高榕資本、零一創投、Telstra Ventures、概念資本、Lavender Hill Capital Partners、以及D1 Capital Partners LP。
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