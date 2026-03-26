日本當代藝術家六角彩子於置地廣塲呈獻「THE ISLAND - ONIGASHIMA」

全球矚目鉅獻首度亮相中環：中庭化身觸感藝術空間

香港 - 2026 年 3 月 26日 – 置地廣塲隆重揭幕 Art LANDMARK 全新藝術體驗，由全球知名藝術家六角彩子與 GALLERY TARGET 攜手打造，呈獻其迄今規模最大型的互動藝術裝置 —「THE ISLAND - ONIGASHIMA」。作為香港藝術三月不容錯過的盛事，置地廣塲中庭將於即日起至 4 月 17 日期間，幻化為一個活潑生動、觸動感官的的藝術體驗空間，誠邀觀眾走進其中，盡情體驗這個迷人而神秘的藝術島嶼。









置地公司一直致力於為中環帶來世界級藝術體驗，是次特意將六角彩子香港首個個展、迄今於商業場所規模最大型的裝置藝術引進置地廣塲。六角彩子以極具張力的指繪作品享譽國際，作品描繪充滿活力和童趣盎然的奇妙世界，在亞洲各地備受追捧，是當代藝術界炙手可熱的代表人物之一。作品以日本民間傳說「ONIGASHIMA」作為靈感。當六角彩子確定於香港舉辦個展時，靈感隨之而來 — 她洞察香港與日本同為島嶼的地理特質，遂將日本童話故事《桃太郎》中充滿想像力的「 ONIGASHIMA 」引入創作。此外，日本童話角色桃太郎「半人半鬼」的傳說形象，巧妙象徵著夢境與現實的界限；這份奇幻特質啟發六角彩子在藝術裝置中融合童趣與神秘感，藉此模糊了藝術家與觀眾之間的界線。作品以柔軟形態及多款豐富質感的布料精心編織，不僅供人觀賞，更鼓勵公眾親身體驗。裝置最高點達六米，在中庭內盛大綻放，營造出博物館般的互動區域。觀眾可親身互動、觸摸、感受，甚至倚靠於作品上，按照個人喜好來編織屬於自己的藝術旅程。參觀者可以想像自己步入一件巨大且有生命力的柔軟雕塑，透過觸覺感受其肌理脈動，全然投入這個迷人而神秘的夢幻島嶼。藝術裝置內部設計了一道獨特通道，當中展出12件木製雕塑，供訪客近距離觀賞，另有11幅畫作藏於藝術裝置周邊。這些精心挑選的珍藏作品為非賣品，只為觀眾創造層層疊疊的藝術探索體驗。為慶祝正式揭幕，六角彩子更親臨現場，呈獻了一場精彩指繪表演。現場觀眾得以親睹她以雙手直接揮灑顏料、即興創作，見證其標誌性角色與風景的誕生瞬間，深刻體現其「以直覺連結創作」的藝術理念，以及藝術家與創作之間的緊密連結。當晚的慶祝酒會，更吸引了來自亞洲各地的嘉賓出席，當中包括泰國知名演員兼歌手Bright。自學成才的六角彩子於2006年首次嶄露頭角，她的作品融合了漫畫元素和抽象情感色彩，並以即興且無草圖的方式創作，展現其直接表達藝術情感的方式。她以標誌性的「大眼睛女孩」及繽紛夢境般的背景著稱，受到世界各地藝術收藏家的高度評價，更曾在由當代藝術大師村上隆主辦的「GEISAI」藝術祭中榮獲大賞。是次合作再次展現置地公司將世界最具創意與聲譽的頂尖創意翹楚帶進中環，締造香港前所未有的文化體驗。置地公司香港及澳門商用物業首席商場業務總監李國榮先生表示：「六角彩子『THE ISLAND – ONIGASHIMA』的作品展出，充分體現了我們對於卓越體驗的定義 — 沉浸式、充滿驚喜，且觸動人心。六角彩子選址置地廣塲舉辦展覽，足證我們為中環締造世界級、獨一無二體驗的宗旨。這正是我們持續推動『Tomorrow's CENTRAL』願景的核心，亦是『體驗即核心』對我們的深層意義。」除了中庭展覽外，BELOWGROUND 亦設有期間限定店，引領觀眾進一步探索六角彩子的藝術世界。店內匯聚9幅原創作品、多款獨家限量版藝術品，包括限量50張版畫和限量3件的青銅雕塑，以及一系列獨家周邊商品。觀眾可選購限量版手提袋、服飾、書籍、絲巾，以及與 AllRightsReserved 合作推出的限量版燈具，把的獨特魅力帶回家，拉近與六角彩子藝術世界的連結。為締造更全面的藝術體驗，建議從BELOWGROUND啟程的觀眾，隨後移步至中庭主展區，從不同角度感受的互動魅力。此外，港鐵將推出一款印有展覽主視覺的特別版電子八達通，讓公眾能將這趟藝術之旅隨身攜帶。六角彩子於3月24日晚上6時舉行獨家簽書會，參觀者得以親身與這位藝術家會面，並可即場購買其著作《Close To Your Treasure》，讓藝術家親筆簽名。更多精彩內容，細節安排、藝術家分享會及互動體驗等詳情將於稍後陸續公佈。