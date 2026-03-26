不止賦能當下：共築澳大利亞光儲未來

澳大利亞悉尼2026年3月26日 /美通社/ -- 全球領先的光伏逆變器和儲能系統供應商陽光電源，在悉尼舉行的陽光電源光伏與儲能峰會上發佈最新創新成果 -- 採用交流模塊(AC block)設計的PowerTitan 3.0以及混合解決方案。本次活動吸引超300位合作夥伴和行業專家齊聚一堂，共同探討引領澳大利亞能源轉型的前沿技術與市場趨勢。 在聯邦容量投資計劃(CIS)激勵、各州政策目標及強勁投資者信心的多重推動下，澳大利亞公用事業級可再生能源產業正快速擴張，大型電池儲能系統(BESS)在國家電力市場(National Electricity Market)的部署進程持續提速。開發商愈發優先佈局符合更嚴苛技術標準、兼具長期價值的一體化電網支撐型項目，但行業仍面臨諸多挑戰：系統強度不足、電壓穩定性差、並網流程複雜、審批週期冗長，同時市場對構網型能力與先進建模技術的要求也日益提升。

PowerTitan 3.0：為澳大利亞公用事業儲能量身優化 陽光電源的PowerTitan 3.0是新一代公用事業級儲能解決方案，可有效適配弱電網工況、滿足高階構網型技術要求，並貼合澳大利亞能源格局持續演進下的實際運營需求。 核心亮點： 高密度架構 ：搭載600+ Ah堆疊式電芯，配套碳化硅(SiC)功率轉換系統(PCS)，支持4–8小時靈活放電。

：搭載600+ Ah堆疊式電芯，配套碳化硅(SiC)功率轉換系統(PCS)，支持4–8小時靈活放電。 緊湊可擴展設計 ：單個20英尺集裝箱集成1.78 MW的PCS與7.14 MWh的儲能容量；單模塊組可實現7.2 MW/28.5 MWh（4小時配置），佔地減少20%，顯著降低項目綜合成本。

：單個20英尺集裝箱集成1.78 MW的PCS與7.14 MWh的儲能容量；單模塊組可實現7.2 MW/28.5 MWh（4小時配置），佔地減少20%，顯著降低項目綜合成本。 高效可靠 ：PCS最高效率達99.3%，支持120%持續過載運行；堆疊式電芯設計使系統級往返效率(RTE)達到92%。

：PCS最高效率達99.3%，支持120%持續過載運行；堆疊式電芯設計使系統級往返效率(RTE)達到92%。 快速部署 ：交流模塊架構支持工廠預裝、預調試，系統自配置與自動化檢測可在1小時內完成，1GWh項目僅需12天即可落地部署。

：交流模塊架構支持工廠預裝、預調試，系統自配置與自動化檢測可在1小時內完成，1GWh項目僅需12天即可落地部署。 耐用抗惡劣環境：可在最高45℃環境溫度下穩定運行，噪音低至63分貝，具備IP55防護等級與C5級防腐能力，適配澳大利亞嚴苛工況。

混合解決方案：直流耦合光儲集成大勢所趨 陽光電源同步推出光儲混合解決方案，展示了搭載直流耦合與交流耦合方案的1+X模塊化逆變器系列。其中，陽光電源直流耦合技術方案在成本、功能與性能上均優於傳統方案，核心優勢包括： 一體化 平台設計 ：集成光伏、儲能和PowerTitan 3.0，配備專用直流/直流模塊和光伏-儲能協同管理系統。

：集成光伏、儲能和PowerTitan 3.0，配備專用直流/直流模塊和光伏-儲能協同管理系統。 靈活高性能運行 ：長達8小時的放電時長，直流/交流比高達2.0，儲能功率比高達100%。

：長達8小時的放電時長，直流/交流比高達2.0，儲能功率比高達100%。 成本與效率優化：系統級能量轉換效率提升3-5%，同時降低項目整體投入。

深耕澳大利亞，升級構網型技術 陽光電源澳大利亞技術專家Dan Xiao博士強調，構網型技術對支撐高比例可再生能源電網、滿足澳大利亞持續更新的行業標準至關重要。陽光電源已掌握電壓/頻率支撐、振蕩阻尼、吉瓦級黑啟動及系統強度提升等核心技術。隨著可再生能源滲透率不斷提升，構網型技術對保障電力系統穩定可靠運行的作用愈發凸顯。 峰會還設有專題討論環節，近十位行業專家分享了關於能源轉型路徑和實戰項目經驗的見解。此外，陽光電源還與TÜV Rheinland聯合發佈《儲能安全白皮書》，為儲能系統安全、可持續落地提供進一步支撐。

陽光電源亞太區副總裁Joe Zhou表示：「過去13年，陽光電源在澳大利亞深耕佈局，從早期市場開拓到如今在全國落地大型公用事業及儲能項目。Cunderdin直流耦合項目、Templers電池儲能系統等關鍵項目已全面投入運營，Pelican Point電池儲能系統正在建設中，充分印證了我們的規模化交付能力。同時，我們的項目儲備持續擴容，包括多個預計在2026年完成融資關閉的項目，以及Halys電池儲能系統等標桿項目，其規劃容量超過3GWh。」 展望未來，陽光電源將持續加大澳大利亞本地戰略投入，推出更先進的儲能解決方案，攜手產業鏈各方推動澳大利亞清潔能源轉型，共建更靈活、可靠、可持續的電網。

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