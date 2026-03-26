移卡公佈2025年年度業績

公司董事會主席兼首席執行官劉穎麒先生表示：「我們在商業化升級及提升盈利能力方面取得了顯著成效，海外業務進一步拓展，AI技術也更加深入滲透於各條業務線，大幅描繪出公司未來可持續發展的藍圖。在海外非現金支付及數字商業生態有序發展的廣闊市場中，我們結合多年積累的營運經驗、本地專業團隊及自主研發的產品，實現了海外業務的高速增長，並明確了未來數年的增長動力方向。AI在各業務領域的應用進一步強化，不斷發揮降本增效、開源創收的綜合價值：國內支付及增值服務線的盈利能力全面提升，其中一站式支付及商戶解決方案的利潤率顯著增長，到店電商業務亦於年內實現單月正净利潤，在營運費用保持可控下，帶動公司再創連續年度的雙位數利潤增長。業務版圖的不斷擴展，叠加商戶服務AI化的持續應用，有力驅動公司實現中長期盈利能力的提升。」