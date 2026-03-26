中國海油2025年儲量產量再創新高 盈利韌性持續增強

香港2026年3月26日 /美通社/ -- 中國海洋石油有限公司（「公司」或「中國海油」，香港聯交所股票代碼：00883（港幣櫃台）及80883（人民幣櫃台），上海證券交易所股票代碼：600938）今天公佈了截至2025年12月31日的2025年年度業績。 淨產量約 213 萬桶油當量 / 日

歸母淨利潤達 1,221 億元

派息率45%，全年股息1.28港元/股（含稅） 業績回顧 中國海油堅持穩健的產量增長和嚴格的成本管控，不斷築牢成本競爭優勢和盈利韌性。五年來，公司累計獲得66個新發現，淨產量年均複合增長率約8%。2025年，公司淨產量約213萬桶油當量/日，歸母淨利潤達人民幣1,221億元。

公司堅持價值勘探主線，油氣儲量再創新高，首次榮獲伍德麥肯茲「年度最佳國家石油公司勘探企業」獎。2025年，共獲得6個油氣新發現，成功評價28個含油氣構造。淨證實儲量達77.7億桶油當量，同比增長6.9%。在中國境內，獲得新發現龍口25-1，成功評價秦皇島29-6，充分揭示了渤海淺層岩性良好的勘探前景。在海外，圭亞那Stabroek區塊成功評價Lukanani和Ranger兩個油田，不斷夯實該區塊資源基礎。此外，在伊拉克、哈薩克斯坦和印度尼西亞獲取4個勘探新項目，進一步豐富了海外油氣資產組合。

公司油氣產量再創新高，在產油田開發效益顯著。2025年順利投產多個新項目，在產油田儲量動用率和採收率持續提升，全年實現油氣淨產量777.3百萬桶油當量，同比增長7%。其中，原油增長5.8%；天然氣大幅增長11.6%，為公司保持盈利韌性提供了有益助力。公司深化穩油控水，規模化應用智能注採技術，助力中國海上油田自然遞減率降至9.5%，維持較好水平。在海外，南美洲、北美洲等多個項目產量保持增長，已成為公司產量增長的重要來源。 公司堅持科技創新，有效驅動內生增長。在勘探開發方面，公司規模化應用先進地球物理技術，大幅提升深層地震資料質量，助力發現惠州19-6億噸級深層油田。中國海上平均鑽井日效率實現五年來最好水平，優智鑽完井示範項目提速26%。此外，深水水下採油樹及控制系統取得積極進展。在數智化轉型方面，公司深入實施「人工智能+」行動，智能應用油氣勘探開發、安全生產及研究等關鍵場景提效超30%，海上平台無人化率穩步提升。「深海一號」智慧氣田入選中國首批領航級智能工廠培育名單。

公司堅持油氣清潔生產，推動新能源新產業發展。公司深入踐行綠色低碳發展戰略，持續擴大伴生氣回收利用規模，構建全方位綠色發展體系。2025年公司通過岸電工程等持續提高綠電用量，全年使用綠電10.8億千瓦時，減碳68萬噸。海上風電規模化資源獲取和示範項目建設邁出堅實步伐，CCS/CCUS等負碳業務發展穩健。「海油觀瀾號」穩定運行，海南CZ7風電項目和全球首座16兆瓦級張力腿型浮式風電平台項目建設有序推進。中國首個海上 CCUS 示範項目在恩平15-1油田順利投用，大亞灣區CCS/CCUS集群示範項目完成技術可行性研究。

公司克服國際油價震盪下行帶來的不利影響，通過穩定的產量增長和務實有效的提質降本增效舉措，保持盈利韌性。2025年油氣銷售收入達人民幣3,357億元，歸母淨利潤達人民幣1,221億元。全年桶油主要成本為27.9美元/桶油當量，同比下降2.2%。公司積極與股東共享發展成果，董事會建議2025年派息率45%，折合全年股息1.28港元/股（含稅），其中，末期股息0.55港元/股（含稅）。 中國海油積極履行企業社會責任，為社會發展貢獻力量。2025年，公司在助力鄉村振興、推動教育公平、保護自然生態、促進民生福祉等方面持續發力，積極開展公益慈善活動。公司榮獲「最受尊崇企業」、「最佳雇主」等多項榮譽。

2026 年主要經營目標 2026年，中國海油將專注油氣主業，持續追求有效益的產量，全年產量目標為780-800百萬桶油當量。在支持產量穩步增長的同時，2026年資本支出預算保持穩定，為人民幣1,120-1,220億元。 公司董事長張傳江先生表示：「展望未來，我們將以油氣增儲上產築牢發展底氣，以價值創造賦能發展動力，以創新驅動引領產業升級，以國際化發展構建競爭優勢，以綠色低碳積蓄發展潛力，奮力打造具有鮮明海洋特色的世界一流能源資源集團，與利益相關方攜手共赴發展新征程。」

因此，本新聞稿中所做的所有前瞻性聲明均受這些謹慎性聲明的限制。本公司不能保證預期的業績或發展將會實現，或者即便在很大程度上得以實現，本公司也不能保證其將會對本公司、其業務或經營產生預期的效果。 *** *** *** *** 如有進一步查詢，請聯絡： 劉 翠

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