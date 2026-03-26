「SOMEBODY TOLD ME」The Killers 將領銜主演百事呈獻歐洲聯賽冠軍盃決賽 KICK OFF SHOW

百事宣布 The Killers 將領銜演出歐洲聯賽冠軍盃決賽年度矚目「Kick Off Show」

百事呈獻歐洲聯賽冠軍盃決賽 Kick Off Show 將於 5 月 30 日開賽前，在匈牙利布達佩斯的普斯卡斯競技場舉行

為慶祝是次公布，The Killers 與足球傳奇兼百事品牌大使大衛‧碧咸 (Sir David Beckham) 爵士共同參與拍攝一段短片 紐約帕切斯2026年3月26日 /美通社/ -- #PepsiKickOffShow - 百事 (Pepsi®) 與 UC3 欣然宣布，The Killers 將於 5 月 30 日在匈牙利布達佩斯的普斯卡斯競技場（Puskás Aréna）舉行的歐洲聯賽冠軍盃決賽 Kick Off Show（揭幕表演）中領銜演出。 百事與 UC3 將再次以這場備受期待的序幕表演為決賽揭開帷幕，這場盛事預計將在球賽鳴哨前數分鐘，為觀眾帶來難忘的體驗。

自 2004 年登上國際舞台以來，The Killers 已奠定其作為 21 世紀全球知名搖滾樂團的地位，專輯銷量突破 3,500 萬張，並憑藉多首白金級熱門作品廣受歡迎，包括 《Mr. Brightside》、《When You Were Young》 及 《Human》。 這支傳奇四人樂隊正邁入嶄新階段，近期已確認正在籌備第八張錄音室專輯，同時亦將展開多場震撼全球的現場演出。 當中最受注目的，莫過於 The Killers 將領銜演出今年由百事呈獻的歐洲聯賽冠軍盃決賽 Kick Off Show。 足球的影響力遠遠不止於球場上的九十分鐘，而 The Killers 在這全球球迷文化中亦佔據舉足輕重的地位。 樂隊將把其震撼球場級的經典歌曲帶到全球其中一個最具聲望的體育舞台，呈獻一場充滿能量的精彩演出，歌單橫跨其整個音樂生涯，收錄多首樂迷最愛的熱門作品，包括被譽為全球足球代表歌曲的《Mr Brightside》。

為宣佈這場標誌性演出，The Killers 與足球傳奇人物大衛‧碧咸爵士一同參與拍攝一段短片。 在影片中，兩位傳奇人物展開一場緊張刺激的競速，爭先趕赴於布達佩斯舉行的歐洲聯賽冠軍盃決賽。 當他們在電視上看到官方的 Kick Off Show 公告後，隨即向對方發起「比賽」挑戰。Brandon Flowers 跳上一輛特製的電光藍復古跑車，而大衛‧碧咸爵士則騎上電單車出發。 這段名為《The Race Begins》（比賽開始）的影片，向球會足球最大盛事開賽前的期待氣氛致敬，同時展現百事 Kick Off Show 如何融合足球與音樂，締造一場精彩絕倫的娛樂盛宴。

The Killers 表示：「當我們收到邀請，於百事呈獻的歐洲聯賽冠軍盃決賽 Kick Off Show 中演出時，我們毫不猶豫便答應了，有些舞台的份量是不言而喻的。 我們很榮幸能在這場無疑會成為經典的比賽中，與大家一同向這些頂尖的球隊和球員致敬。」 百事公司 (PepsiCo) 國際飲品行政總裁 Eugene Willemsen 補充表示：「百事一直致力為全球球迷呈現體育與音樂領域的重要文化時刻，而今年亦不例外。 透過 Pepsi Football Nation，我們這個球迷平台向歐洲聯賽冠軍盃決賽 KICK OFF SHOW 所蘊含的文化與熱情致敬。我們非常榮幸邀請到 21 世紀最受喜愛的搖滾樂團之一 The Killers，在布達佩斯登上舞台。 我們很高興能與這樣一支充分體現百事精神的樂隊合作，共同締造那些重新定義觀賽體驗的重要時刻。 我們熱切期待他們於布達佩斯的普斯卡斯競技場帶來震撼人心的現場演出及享譽全球的經典歌曲，亦期待來自現場及全球各地球迷的熱烈反應。」

UC3 聯席董事總經理 Guy-Laurent Epstein 表示：「百事呈獻的歐洲聯賽冠軍盃決賽 Kick Off Show 已發展成全球娛樂界的重要標誌性時刻，而今年勢必成為歷來其中一次最精彩的演出。 The Killers 作為一支極具代表性的樂隊，將以其充滿活力的演出為布達佩斯揭開序幕，為這場歐洲球會足球界最重要的賽事，帶來一個令人熱血沸騰的開始。 我們很榮幸能再次與百事合作，在現場觀眾席，以至全球數以百萬計的觀眾面前，進一步提升球迷體驗。」 百事與 UC3 將再次透過一場具里程碑意義的音樂演出，為歐洲聯賽冠軍盃決賽增添光彩，匯聚全球最具代表性的藝人，並透過一場引人入勝的娛樂盛會，連結足球與音樂愛好者。 百事呈獻歐洲聯賽冠軍盃決賽 Kick Off Show 將於全球各地及不同地區播出，於球會足球賽季焦點之戰展開前數分鐘隆重上演。

球迷可透過當地轉播機構，以及歐洲足協 (UEFA) 官方 YouTube 頻道收看開賽表演。 鼓勵球迷關注百事的 Instagram 、 X（前稱 Twitter ）以及 Facebook ，以掌握最新資訊。 View original content:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/somebody-told-methe-killers--kick-off-show-302725190.html SOURCE Pepsi