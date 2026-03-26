第139屆廣交會推出數智化新舉措，全面提升採購商參會體驗

廣州2026年3月26日 /美通社/ -- 第139屆廣交會將於4月15日在廣州啟幕。本屆廣交會推出多項數智化升級舉措，全面提升採購商與會體驗，助力參會更便捷、對接更高效。

一、智能助手「ASKME」迭代升級。全新升級的智能助手可為採購商提供全天候、一站式服務，無論是查找展商、預訂酒店還是規划行程，均可隨時響應，實現從行前準備到現場參會的無縫銜接。

二、精準導航覆蓋更廣。升級後的展位級導航系統將覆蓋25個展廳及主要公共區域，可為採購商精準指引至目標展位及上千個服務點，讓採購商少走彎路，更專注於對接洽談。