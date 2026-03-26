平安數字銀行煥新啟航

「安心在‧未來在」 從銀行服務到人生保障規劃，以專業助您無憂前行

香港 - 2026年3月26日 - 平安數字銀行（國際）有限公司（「平安數字銀行」、「PingAnDB」）以嶄新品牌隆重登場。作為中國平安保險（集團）股份有限公司（平安集團」；香港聯合交易所股份代號：2318；上海證券交易所股份代號：601318）旗下的在港綜合金融平台之一，依託集團科技優勢和綜合實力，平安數字銀行正式邁向全新里程。



「平安數字銀行」以優化客戶體驗為核心價值，秉持「安心在·未來在」的宗旨，透過科技重塑銀行體驗，為客戶「想多一步、做多一步」，讓其理財路上節省更多時間和精力，無需費力或不必焦慮鑽研，一部電話、一個賬戶即可輕鬆管理儲蓄、投資和保險的需要，讓價值隨時間穩步累積。



平安數字銀行行政總裁姚文松先生表示：「我們很榮幸為大家帶來『平安數字銀行』這個全新品牌，代表我們與集團聯繫更進一步深化，將獨有的『保險DNA』融入銀行服務，成為集團在港的綜合金融平台之一。 『平安數字銀行』將繼續以個人和商業銀行雙線發展， 團隊以『安心在·未來在』的理念重塑品牌形象，以安心為起點，簡單為依歸，從銀行服務到人生保障規劃，以專業助客戶無憂前行。」



個人銀行：以「好用」為發展軸心 一個賬戶盡攬存款、投資與保險



自2024年加入成為陸控的一份子，平安數字銀行全速發展個人銀行，先後推出線上線下保險和理財服務，一個賬戶涵蓋存款、外匯、跨境匯款、理財和保險功能，打造一站式金融服務。截至2026年3月15日，個人銀行的客戶存款總額已突破120億港元。



平安數字銀行的個人銀行服務圍繞著「好用」，設計致力讓客戶少做一個步驟、少一個麻煩，剛推出的雙實力理財服務結合互聯網券商級別體驗和銀行級信心保障，無需額外進行轉賬動作，儲蓄賬戶的資金可隨時用作投資港股、美股、基金和貨幣基金之用，客戶可將資金於投資和存款收息之間靈活SWITCH。



憑藉平安集團的保險優勢，平安數字銀行領先同業，成為全港首間覆蓋線上線下全方位保險服務的數字銀行。想要速度？客戶可線上投保汽車保險、旅遊保險和家居保險等一般保險產品；想要溫度？平安數字銀行線下保險涵蓋多元化人壽保障及儲蓄保險計劃，為客戶帶來個人化的投保體驗。



商業銀行：支持貿易企業的中堅力量 以科技數據帶來突破



作為首間中小企專屬的數字銀行，平安數字銀行一直與中小企並肩前行，尤其聚焦跨境貿易企業。平安數字銀行多年來不斷探索商業數據的潛力，以自身經驗支持業界和香港特區政府的數據基建發展，合力釋放數據潛能，結合貿易、物流及金融等多元數據，重塑信貸審批流程，實現快速而靈活的評估和批核，讓更多企業受惠。



平安數字銀行作為支持貿易企業的中堅份子，提供一站式的商業銀行服務，從開戶、外匯、跨境匯款到融資借貸，全面照顧企業日常營運以至國際拓展的實際所需。透過新的數據模型，平安數字銀行協助貿易中小企實現營運升級，成為貿易企業的好夥伴，發揮數據與科技優勢，陪伴每一家中小企由初創邁向成長。



展望未來，平安數字銀行期望，無論個人客戶或企業，都可透過我們的服務，感受到「慳水、慳力、慳時間」的體驗。平安數字銀行將繼續以「好用的數字銀行」為目標，成為客戶的堅實後盾，並於平安集團在港的綜合金融平台中，發揮重要角色。



投資涉及風險。投資產品的價格有時可能會非常波動。投資產品的價格可升可跌, 甚至變成毫無價值。買賣投資產品帶有風險，投資者未必能夠賺取利潤，可能會招致損失。外地投資產品具有與本地市場一般沒有關連的其他風險。投資者在作出任何投資決定前，應詳細閱讀有關之風險披露聲明。您應就本身的投資經驗、投資目標、財政資源及其他相關條件，小心衡量自己是否適合參與任何投資項目。



