昇世集團與華夏基金(香港)攜手合作 於香港率先獨家推出亞洲債券基金高收益份額

- 昇世匯盈成為香港首家提供華夏精選亞洲債券基金（收益類別）的財富管理公司，此重要合作將強化其作為領先財富管理公司的地位
- 該基金的收益份额* 提供約 9% 的目標派息收益率，結合強勁歷史表現，與靈活、不受基準約束的配置，滿足亞洲投資者對收益生成日益增長的需求。
- 此合作突顯昇世集團致力為區域內之投資者，提供機構級投資方案組合
華夏精選亞洲債券基金採用靈活、不受基準約束的投資方針，讓基金經理可動態捕捉亞洲信貸市場的機遇。基金重點投資基本面穩健的發行人，特別聚焦中國及廣泛亞洲地區，致力提供吸引的風險調整後回報。其強勁的歷史表現，印證了投資的穩健性。
近期地緣政治緊張局勢引發全球金融市場顯著波動。因此，能夠有效應對不確定性並提供穩定收益的多元化策略，對追求投資組合韌性的成熟投資者尤為重要。該基金收益類別的目標派息收益率約為 9%*，正切合亞洲投資者對穩定現金流方案的迫切需求。此收益導向策略，可滿足高淨值人士對超越傳統資產類別，尋求韌性及收益的整體投資組合需要。
昇世匯盈首席執行官冼健岷 先生表示： 「我們很高興能與華夏基金(香港)合作，為香港客戶獨家帶來華夏精選亞洲債券基金（收益類別）。在今日波動的地緣政治格局中，投資者需要能夠靈活適應市場變化並提供持續收益的投資方案。華夏精選亞洲債券基金正正具備靈活授權及強勁收益率潛力，是我們精選平台的重要新成員。」
華夏基金（香港）有限公司戰略客戶銷售負責人高磊先生 表示：「我們欣然與昇世匯盈合作，為香港投資者推出華夏精選亞洲債券基金（收益類別）。合作體現我們致力向更廣大投資者提供創新及表現卓越的投資方案。基金聚焦亞洲債券市場，加上其靈活投資策略，非常適合區內投資者的收益及多元化需求。」
此次合作突顯昇世集團持續致力引入頂尖資產管理公司的優質產品，並為亞洲私人財富客戶提供量身訂造的投資方案，以滿足其複雜且不斷演變的需求。
重要資訊
此文件由 WRISE Prestige Securities Limited (CE No. BSJ229) 發出。本文件僅供參考，並不構成亦不應被視為買賣任何投資產品的要約、招攬、推薦或建議，亦不應視為投資研究報告。
投資涉及風險。投資價值可升亦可跌，投資者可能無法取回原本投資的本金。過往表現並非未來表現的指標。
華夏精選亞洲債券基金已獲香港證券及期貨事務監察委員會（「證監會」）認可。證監會認可並非對基金作出推薦或認許，亦不保證基金的商業優點或表現。此認可不代表基金適合所有投資者。
分派（如有）並無保證。分派率並非基金回報的指標。基金可從收入及／或資本（或實際上從資本）支付分派，導致基金資產淨值即時減少。
本文件未經證監會審閱。
* 經理可酌情從基金資本或實際上從基金資本支付股息。從資本支付股息等同退還投資者部分原本投資或來自該原本投資的資本收益。任何此等分派可能導致每單位資產淨值即時減少。
關於昇世集團
昇世集團是亞洲增長最快的金融公司之一，透過策略性收購具深厚專業知識和穩健基礎的企業推動發展。集團於新加坡、杜拜、香港、上海、深圳、長沙、台北和東京等主要金融中心擁有強大的業務佈局，建立了龐大的獨立專業財務顧問團隊。
昇世集團在全球擁有超過400名員工，並與超過200間金融中介機構組成生態圈，憑藉遍佈全球八大開戶中心的資源與網絡，確保在金融市場中提供無與倫比的服務和專業知識。
昇世集團旗下公司包括昇世財富管理（新加坡）、昇世財富管理（香港）、昇世財富管理（中東）（受DFSA杜拜金融服務管理局監管）、昇世匯盈證券（香港）、昇世匯盈資產管理（香港）、昇世資本（香港）、昇世理財服務（香港）以及WeWrise服務。
關於華夏基金(香港)有限公司
華夏基金(香港)有限公司於 2008 年成立，是香港領先的中資資產管理公司，為華夏基金管理有限公司的全資子公司。母公司乃中國最受信賴的資產管理機構之一，亦是最大 ETF 供應商，截至 2025 年 12 月 31 日資產管理規模超過 4,645 億美元。
華夏基金(香港) 在過去 17 年於主動及被動投資領域累積卓越往績，具備涵蓋股票、固定收益、ETF、L&I 產品、數字資產以及專戶與投資顧問服務的全面專業能力。公司採取全球視野，建立多元平台，為區域及全球機構與零售投資者提供服務，致力實踐「超越中國專家」的願景。