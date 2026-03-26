昇世集團與華夏基金(香港)攜手合作 於香港率先獨家推出亞洲債券基金高收益份額

昇世匯盈成為香港首家提供華夏精選亞洲債券基金（收益類別）的財富管理公司，此重要合作將強化其作為領先財富管理公司的地位 該基金的收益份额* 提供約 9% 的目標派息收益率，結合強勁歷史表現，與靈活、不受基準約束的配置，滿足亞洲投資者對收益生成日益增長的需求。 此合作突顯昇世集團致力為區域內之投資者，提供機構級投資方案組合

香港 - 2026 年 3 月 26日 –今日宣布，旗下昇世匯盈已與區內知名的資產管理公司之一 — 華夏基金（香港）有限公司（「華夏基金（香港）」）建立戰略合作關係。昇世匯盈將作為首發合作夥伴，獨家引入華夏精選亞洲債券基金（收益類別），為客戶提供專注收益及多元化配置的優質固定收益解決方案。為慶祝是次合作及獨家類別推出，昇世匯盈與華夏基金（香港）昨日聯合舉辦活動，正式宣布合作，並向現場嘉賓及客戶介紹華夏精選亞洲債券基金的投資策略。華夏精選亞洲債券基金採用靈活、不受基準約束的投資方針，讓基金經理可動態捕捉亞洲信貸市場的機遇。基金重點投資基本面穩健的發行人，特別聚焦中國及廣泛亞洲地區，致力提供吸引的風險調整後回報。其強勁的歷史表現，印證了投資的穩健性。近期地緣政治緊張局勢引發全球金融市場顯著波動。因此，能夠有效應對不確定性並提供穩定收益的多元化策略，對追求投資組合韌性的成熟投資者尤為重要。該基金收益類別的目標派息收益率約為 9%*，正切合亞洲投資者對穩定現金流方案的迫切需求。此收益導向策略，可滿足高淨值人士對超越傳統資產類別，尋求韌性及收益的整體投資組合需要。「我們很高興能與華夏基金(香港)合作，為香港客戶獨家帶來華夏精選亞洲債券基金（收益類別）。在今日波動的地緣政治格局中，投資者需要能夠靈活適應市場變化並提供持續收益的投資方案。華夏精選亞洲債券基金正正具備靈活授權及強勁收益率潛力，是我們精選平台的重要新成員。」表示：「我們欣然與昇世匯盈合作，為香港投資者推出華夏精選亞洲債券基金（收益類別）。合作體現我們致力向更廣大投資者提供創新及表現卓越的投資方案。基金聚焦亞洲債券市場，加上其靈活投資策略，非常適合區內投資者的收益及多元化需求。」此次合作突顯昇世集團持續致力引入頂尖資產管理公司的優質產品，並為亞洲私人財富客戶提供量身訂造的投資方案，以滿足其複雜且不斷演變的需求。此文件由 WRISE Prestige Securities Limited (CE No. BSJ229) 發出。本文件僅供參考，並不構成亦不應被視為買賣任何投資產品的要約、招攬、推薦或建議，亦不應視為投資研究報告。投資涉及風險。投資價值可升亦可跌，投資者可能無法取回原本投資的本金。過往表現並非未來表現的指標。華夏精選亞洲債券基金已獲香港證券及期貨事務監察委員會（「證監會」）認可。證監會認可並非對基金作出推薦或認許，亦不保證基金的商業優點或表現。此認可不代表基金適合所有投資者。分派（如有）並無保證。分派率並非基金回報的指標。基金可從收入及／或資本（或實際上從資本）支付分派，導致基金資產淨值即時減少。本文件未經證監會審閱。