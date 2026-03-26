伯恩光學品牌IP形象「小宗獅」榮獲第18屆IAI全球設計獎最高榮譽

香港2026年3月26日 /美通社/ -- 2025年第18屆IAI設計獎得獎名單正式公布。伯恩光學(Biel Crystal)品牌IP形象「小宗獅」(Masterino)於眾多參賽作品中脫穎而出，經多輪評審，榮獲IAI全球設計獎最高榮譽。此項殊榮肯定了其獨特創意理念、前沿視覺設計及深厚文化底蘊。

享譽國際的IAI全球設計獎

IAI全球設計獎是當今最具影響力與權威性的國際設計賽事之一。這項綜合性的國際設計賽事由亞太設計師聯盟(APDF)於2006年創立及主辦，以「重估設計價值，定義未來形態」為宗旨，經過十餘年的策略性發展，已成為覆蓋建築設計、室內設計、產品設計、視覺傳達設計及概念設計等多領域的頂尖國際設計平台，享有「設計界奧斯卡」的美譽。