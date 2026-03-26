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出版：2026-Mar-26 21:43
更新：2026-Mar-26 21:43
PR Newswire

伯恩光學品牌IP形象「小宗獅」榮獲第18屆IAI全球設計獎最高榮譽

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香港2026年3月26日  /美通社/ -- 2025年第18屆IAI設計獎得獎名單正式公布。伯恩光學(Biel Crystal)品牌IP形象「小宗獅」(Masterino)於眾多參賽作品中脫穎而出，經多輪評審，榮獲IAI全球設計獎最高榮譽。此項殊榮肯定了其獨特創意理念、前沿視覺設計及深厚文化底蘊。

Biel Crystal Brand Mascot “Masterino” Wins Top Honor at the 18th IAI Global Design Award (PRNewsfoto/BIEL Crystal)

享譽國際的IAI全球設計獎

IAI全球設計獎是當今最具影響力與權威性的國際設計賽事之一。這項綜合性的國際設計賽事由亞太設計師聯盟(APDF)於2006年創立及主辦，以「重估設計價值，定義未來形態」為宗旨，經過十餘年的策略性發展，已成為覆蓋建築設計、室內設計、產品設計、視覺傳達設計及概念設計等多領域的頂尖國際設計平台，享有「設計界奧斯卡」的美譽。

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伯恩光學獲獎IP形象「小宗獅

伯恩光學控股有限公司品牌IP形象「小宗獅」於2025年設計推出，設計融合了中華傳統哲學智慧與現代美學。形象以獅子為原型，頭部圓潤豐滿，側面形似中國元寶；頸繫象徵「勇氣與突破」的綠色領巾；尾尖鑲嵌的寶石可隨情緒改變顏色，寓意著製造工程師的嚴謹態度與創新精神。在伯恩光學視覺設計團隊的構想中，「小宗獅」是一名充滿好奇心的技術工程師，完美體現工匠精神。

未來展望

伯恩光學控股有限公司是全球最大的玻璃蓋板製造商之一，亦是Apple、三星等主流手機品牌的長期核心供應商。公司對此次獲獎深感榮幸，並將持續推廣這款親和可愛的IP形象，打破公眾對製造企業的刻板印象，與社會大眾建立更緊密的溝通與互動。

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Cision View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/ip18iai-302726279.html

SOURCE 伯恩光學

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作者簡介:

美通社在1954年開創了企業新聞稿發佈行業的先河，通過分佈在南北美洲、歐洲、亞洲和中東16個國家和地區的無與倫比的辦事處網路，借助與全球領先新聞機構之間的獨特關係，用40多種語言將客戶與170多個國家的受眾聯繫起來。全球4萬多家公司、組織和政府機構都在使用美通社的服務，其中包括50%以上的財富500強企業。

網址:　www.prnewswire.com

 

 

 

 
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