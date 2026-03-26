Rönesans Holding 宣佈達成新的全球合作夥伴關係

Rönesans 與 SJ Group 簽訂策略合作協議，共同推動 DAPEK 工業區持續發展 伊斯坦堡2026年3月26日 /美通社/ -- Rönesans Holding 宣佈與 SJ Group 達成策略合作，攜手發展位於阿達納省傑伊漢的東地中海石化工業區與港口 (DAPEK) 項目。 DAPEK 佔地 2,750 公頃，擁有兩公里長的海岸線，在土耳其的能源與貿易走廊中，屬於具國家策略意義的新一代物流及能源樞紐。 項目於 2025 年動工，核心是一座世界級聚丙烯生產設施，並輔以綜合基礎設施，包括液體散貨碼頭、集裝箱碼頭、太陽能發電廠以及綠色氫氣生產設施。

SJ Group 將以管理合作夥伴的身份，將全球最佳實踐引入 DAPEK 的發展中。 當中涵蓋制定策略發展規劃、規劃土地用途，以及協助新製造商融入產業集群。 是次合作發揮 Rönesans Holding 在大型基建領域的專業知識，以及 SJ Group 在工業規劃及投資者網絡方面的卓越專長，其在新加坡裕廊島的項目便是當中的典範。 此工業區由 Rönesans Holding 與工業和技術部緊密協作開發，區內基建投資專為迎合全球投資者的需求而設，份外注重高資本投入及出口導向的項目。 基於自 2025 年起提供的諮詢支持，是次正式確立的合作夥伴關係將讓 SJ Group 引入多項有利投資者的解決方案，包括簡化審批流程、提升營運效率和加快項目交付進度。

合作夥伴關係推動可持續增長目標 Rönesans Holding 榮譽主席 Erman Ilıcak 表示：「我們相信，國際合作夥伴關係是可持續增長的重要動力。 這類合作結合全球視野與深厚的本地專業知識，為工業發展樹立強而有力的範例。 這種技術創新與環境責任並重的做法，將有助為土耳其及廣泛地區創造長遠價值。 在 Rönesans，我們也是 DAPEK 的核心投資者，投入 20 億美元發展一座丙烷脫氫 (PDH) / 聚丙烯 (PP) 工廠及一個液體散貨碼頭。 此項目預計於 2027 年底投入運作，每年可為土耳其的經常賬收支貢獻約 3 億美元。 SJ Group 憑著其在工業總體規劃、能源基建及可持續發展領域的全球經驗，將協助鞏固 DAPEK 的長遠戰略，並支持我們實現可持續增長目標。」

區域工業發展模範 SJ 能源部高級執行董事 Tan Wooi Leong 表示：「我們與 Rönesans 的合作是 SJ 的重要里程碑，強化我們作為全球領先顧問的地位，致力發展大型工業及港口集群，尤其是那些專注於能源轉型及邁向淨零排放製造的新興技術領域。 我們在工業園區及經濟特區方面的深厚專業知識，將有助 DAPEK 成為該區工業發展的典範，同時加強其在推動土耳其長遠工業增長及基建宏圖中的角色。」 關於 Rönesans Group Rönesans Holding 是該集團的旗艦投資機構，總部設於安卡拉，位列全球第 50 大國際承包公司，同時也是歐洲規模數一數二的承包公司。 Rönesans 的業務遍及歐洲、中亞及非洲 40 個國家，旗下子公司包括荷蘭的 Ballast Nedam 及德國的 Heitkamp Industrial Solutions GmbH。該公司在建築、房地產、特許經營、能源及工業投資等領域，以主要承包商及投資者身份成功營運超過 30 年。 Rönesans 將透過創新實現穩健基礎及強大增長作為公司核心，並優先推動可持續發展及社會進步。公司透過獎學金、學術平台及多項計劃支持學生發展，並自 2015 年起簽署聯合國全球契約 (UN Global Compact)，自 2016 年起簽署聯合國賦權予婦女原則 (UN Women's Empowerment Principles)。



在榮譽主席 Erman Ilıcak 的帶領下，Rönesans 連同其合作夥伴 GIC、Meridiam Infrastructure、Sojitz、Samsung C&T、TotalEnergies 及 World Bank Group 旗下的 IFC（集團少數股東），已向全球多個開創性項目投資超過 100 億美元。

關於 SJ Group SJ 是一個匯聚多元智慧的團隊，專注解決建築環境領域的問題，不斷革新思維，共創可持續發展的智能未來。 集團總部設於新加坡，旗下成員公司包括 AETOS、Atelier Ten、B+H、CHIL、KTP、Prostruct、Robert Bird Group、SAA、SMEC 及 Surbana Jurong，匯聚全球 16,000 名專業人才，並於超過 40 個國家設有 120 多個辦事處。 團隊成員雲集建築師、設計師、規劃師、工程師、設施經理及其他專業人士，發揮前瞻思維及創新理念，共塑更美好的未來。 技術專家提供貫穿項目整個生命週期的可持續解決方案，涵蓋規劃設計以至交付管理各個階段，並提供全面的多學科諮詢服務，服務領域廣泛，包括交通、水務、航空、醫療、款待及可再生能源。

SJ 是一間全球領先的城市、基建及管理服務諮詢公司，擁有逾 70 年成功交付項目的經驗。該公司在新加坡建造了超過 100 萬間住宅，為 60 多個國家制定總體規劃，並在全球開發了超過 100 個工業園區。 SJ 在 Engineering News-Record 的「225 強國際設計公司」中位列第 23，在《2025 年世界建築 100 強》(World Architecture 100 2025) 中位列第 17，並榮獲 International Facility Management Association 頒發的「2022 年亞太區設施管理技術供應商」大獎 (Asia Pacific FM Technology Provider of the Year 2022)。 View original content:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/ronesans-holding--302726233.html SOURCE Rönesans Holding