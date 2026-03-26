維港旗艦電子音樂盛事 DJ Snake強勢壓陣

Higher Brothers、DJ Wordy及Cantomania同台獻技

早鳥門票3月27日起接受預訂 香港2026年3月26日 /美通社/ -- 本年度備受矚目的電子音樂盛事，完整演出陣容正式公布。國際頂尖電子音樂人DJ Snake將重磅登場，於2026年5月8日（星期五）在中環海濱活動空間領銜演出一場大型戶外音樂會，活動亦是法國五月藝術節2026首度呈獻的旗艦電子音樂盛事。 活動將雲集中國嘻哈與電子音樂界的重量級人馬，其中Higher Brothers（馬思唯、KnowKnow、PSY.P及Melo）將以特別嘉賓身份登場，這亦是四位成員近年來首度合體同台。此外，三屆DMC中國區冠軍DJ Wordy，以及Cantomania成員DJ Fabsabs和DJ Steffunn亦將參與演出，後兩者將以廣東歌Disco音樂為整晚活動揭開序幕。

這不僅是一場音樂會，更是一次文化交匯盛典，法國電音大師聯乘中國內地及香港最炙手可熱的音樂勢力，在維多利亞港的璀璨夜景映襯下同場獻技，締造一場前所未有的視聽盛宴。 最新消息：完整陣容與門票資訊 門票資訊 早鳥門票 2026年3月27日（星期五）下午4時起至 3月30日（星期一）中午12時發售 – 85折優惠 Cityline / Trip.com / Ctrip 正價門票 2026年3月30日（星期一）下午4時起發售 Cityline / Trip.com / Ctrip 票價（港幣） 後區企位：$680

前區企位：$980

VIP企位：$1,880（包含兩張飲品券及專屬入場通道） 購票平台 Cityline / Trip.com / Ctrip 活動資訊 日期 2026年5月8日（星期五） 地點 中環海濱活動空間 當晚流程 晚上6時 – 觀眾入場 晚上7時 – Cantomania（DJ Fabsabs 及 DJ Steffunn） 晚上8時 – 正式演出開始 DJ Wordy

Higher Brothers（特別嘉賓）

DJ Snake 從DJ Snake風靡全球的電子音樂，到Higher Brothers開創先河的嘻哈風格，以至是DJ Wordy的世界級唱盤技藝，整個演出陣容匯聚了中法文化中最優秀的部分，在同一個舞台上擦出火花。 香港文化盛典 這場大型戶外製作由法國五月藝術節呈獻、天機數碼及活動策劃有限公司主辦，標誌着第33屆法國五月藝術節隆重揭幕。法國五月藝術節2026亦為香港特別行政區政府文化體育及旅遊局轄下「文化藝術盛事基金」的資助項目。

文化藝術盛事委員會主席鄭志剛博士表示：「這場活動正正體現了文化藝術盛事基金成立的目標：支持世界級文化體驗，將香港推向全球舞台。法國電子音樂代表人物DJ Snake，與中國嘻哈先鋒Higher Brothers，以及唱盤技藝傳奇DJ Wordy，在香港標誌性的維多利亞港映襯下同台演出，充分彰顯香港作為文化交匯點的獨特角色。我們很自豪能夠支持這項展現創意、推動旅遊及帶動夜間經濟的盛事。」 別具意義的重聚 — Higher Brothers x DJ Snake 對DJ Snake與Higher Brothers的樂迷而言，這次演出別具意義。DJ Snake繼2018年與Higher Brothers推出特別版《Made in China》後，首次在香港同台。該曲目當年成為連結中國嘻哈與全球電子音樂的文化里程碑，DJ Snake的標誌性製作更將作品推向更高層次。

今年適逢Higher Brothers成軍十週年，此次為馬思唯、KnowKnow、PSY.P與Melo在十週年之際首度全員齊聚，與當年的合作夥伴DJ Snake同台獻演。樂迷期待多時，終於迎來這場難得的完整陣容演出，機會難逢，不容錯過。 全城聯動：合作夥伴攜手帶動香港旅遊及夜間經濟 這次活動不單是一晚音樂盛會，更是一項多方協力的城市推廣，藉內地勞動節黃金周的契機，向世界展現香港作為亞洲頂尖娛樂、文化及夜生活目的地之獨特魅力。 我們很榮幸能與一眾志同道合的領先機構攜手合作，共同向全球推廣香港的旅遊與夜間經濟。合作夥伴涵蓋跨境渡輪與巴士、港澳知名酒店、夜生活娛樂、購物商場、生活時尚地標等逾30個不同領域的機構，並獲得來自廣告媒體、贊助單位的鼎力支持。各方凝聚力量，攜手合作，為來自中國內地、澳門以至亞洲各地的旅客打造無縫的周末體驗，邀請大家從維多利亞港的音樂會舞台出發，走進香港充滿活力的街頭與場所，親身感受這座城市享譽國際的獨特魅力。

-完- 關於 DJ Snake 全球音樂文化領軍人物 DJ Snake，以《Let Me Love You》、《Lean On》、《Taki Taki》等全球熱單，與 Justin Bieber、Cardi B、Selena Gomez、Jung Kook、LISA 等巨星聯手定義時代聲音。坐擁 Spotify 超過5200萬每月聽眾、400 億播放量，巡演每場座無虛席，他是電子、trap、嘻哈與流行融合的先鋒代表。從法國地下電子音樂場景走向世界，他以《Turn Down For What》等曲目成為風靡全球的神曲締造者，更在巴黎雅高競技場、法蘭西體育場創下瞬間售罄 10 萬門票的傳奇。2025年，他發行全球風格專輯《Nomad》並榮獲GQ年度人物大獎，同時透過國際品牌合作及Pardon My French廠牌跨界時尚，持續定義當代電子音樂的無限可能。

關於Higher Brothers 2016年四個中國的年輕人：馬思唯、KnowKnow、Melo、Psy.P正式組成了說唱團體Higher Brothers，用《Made In China》、《WeChat》等單曲全球範圍內引起熱議，強勢衝出國門，站在世界之巔。他們是Noisey口中的「中國嘻哈的希望與未來」，也被Hypeheast盛讚為「來自東方的高人氣說唱組合」。 自出道至今，Higher Brothers憑藉着每一位成員卓越的饒舌和製作能力，不斷的刷新眾人對其音樂風格的新感知。曾與Murda Beatz、JID、Ski Mask the Slump God和Denzel Curry等一眾音樂大咖合作，第二張團體正式專輯《Five Stars》一經發布，就橫掃熱門榜單，成為經典之作。他們的歌曲也曾在美劇Silcon Valley和Amazon Prime Video上的Fairfax中出現。在互聯網急劇加速讓音樂傳播全球化的當下，Higher Brothers正向世界定義着「什麼是中國的說唱音樂」，用自信的文化，開放的目光，在年輕人中樹立榜樣力量。

關於DJ Wordy DJ Wordy是中國最具影響力的DJ，也是唯一一位三屆DMC中國區冠軍得主，他以唱盤為樂器，將嘻哈技巧與現代浩室、有機電子律動融為一體。作為中國DJ的標桿，他首位登上EDC拉斯維加斯舞台，並將標誌性風格帶到火人節、Wonderfruit、鍋爐房上海、Clockenflap等國內外重要音樂現場。二十年來，他在歐美及亞洲完成百餘場國際演出，其表演以音樂性、技術與深層共鳴著稱，更像一場融合唱盤主義、故事講述與舞池能量的「現場秀」，備受俱樂部與音樂節主舞台青睞。

關於 Cantomania Cantomania於2016年成立，致力推廣廣東歌並凝聚同好，從小型派對逐步發展為引領廣東歌浪潮的重要力量。當中兩位核心人物：DJ Steffunn是廣東歌disco的「元祖級」人物，身兼鼓手、監製與DJ，活躍於香港獨立及流行音樂界逾20年，2012年開創首個「華語金曲喜迎春」disco派對，並將廣東歌disco帶到自由空間音樂節、Art Basel及2025年的M+等舞台；DJ Fabsabs則為國際級表演DJ，於香港M+博物館等場地策劃過千人參與的廣東歌disco活動，足跡更遠至倫敦、曼徹斯特、長沙、杜拜、新加坡、深圳，以及法國庇里牛斯山的Nestival音樂節（2022–2025）與2022年環法單車賽。

關於文化藝術盛事（文藝盛事）基金 香港特別行政區政府文化體育及旅遊局設立「文藝盛事基金」，旨在吸引和支持為香港帶來重要文化、藝術或經濟價值，並可落戶及於香港恆常舉辦的國際或大型文化藝術盛事，或可為香港作為文化藝術樞紐帶來非常顯著的宣傳及形象塑造價值的活動，從而協助香港發展成為文化藝術之都和旅遊勝地，為文化藝術界及創意產業提供發展機遇，以及促進文化藝術交流。 關於法國五月藝術節 1993 年首辦的法國五月藝術節（「法國五月」），是亞洲最大型的文化盛事之一。每年，法國五月均會於兩個月內舉辦約一百場藝文活動，展現多樣化的藝術面貌，從傳統到當代藝術、繪畫與設計、古典音樂以至嘻哈街舞、電影及馬戲等。法國五月已成為香港文化藝術界一項標誌性盛事，每年吸引逾二十萬人參與。

香港特別行政區政府僅為法國五月藝術節2026提供撥款資助，並無參與其中。在刊物／活動內(或獲資助者轄下計劃小組成員)表達的任何意見、研究成果、結論或建議，純屬法國五月藝術節2026的推行機構的觀點，並不代表香港特別行政區政府的觀點。 View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/---dj-snake-302726347.html SOURCE 法國五月藝術節2026