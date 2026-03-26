連連數字2025年業績全面超越預期：收入加速增長，經調整經營利潤大增105.9%

杭州2026年3月26日 /美通社/ -- 2026年3月26日，港股上市公司連連數字科技股份有限公司（「連連數字」或「公司」，股票代碼：2598.HK）發布 2025 年度業績報告。報告期內，公司圍繞「AI 原生+全球化」核心戰略，實現經營業績與戰略布局的雙重突破，交出高質量發展答卷。全年營收與利潤實現雙高增長，全面超越市場預期；核心業務全球支付領跑行業；AI科技賦能與全球化合規雙輪驅動戰略成效顯著，充分驗證了商業模式的成熟度與盈利的可持續性。 業績裡程碑：經營性利潤翻番 連續三年盈利兌現

業績報告顯示，截至2025年12月31日，連連數字全年總收入達到17.34億元，同比增長31.9%，再創歷史新高；毛利同比增長28%至8.73億元，盈利能力保持穩健。公司股權處置收益入賬，淨利潤達16.62億元，經調整經營利潤（扣除包括連通處置收益在內的所有非經營性項目）達8226萬元，同比翻倍增長105.9%，標志著公司主營業務規模效應與運營效率邁上新台階。客戶基礎持續夯實，截至2025年末，公司累計服務客戶數量達1040萬家，客戶規模與質量同步提升。 連連數字董事長兼首席執行官章征宇表示：「2025年是公司夯實基礎、全面提速、並實現盈利突破的一年。在全體同仁的努力下，這一年公司在擴大客戶規模、升級產品體系與提升運營效率上均超額達成目標，各項核心經營指標實現顯著的高質量增長。」

連連數字首席財務官魏萍表示：「2025年是連連數字上市後的第二年，我們交出了又一份亮眼的財報：營收、毛利、淨利以及經營性利潤均超市場預期；三大費用占收入比例較去年明顯下降，持續提升經營效率；現金儲備充足，財務結構穩健。未來，公司將越來越多考慮以內生增長結合穩健並購及戰略投資的方式，進一步拓展業務版圖並推動持續增長，搭建更大的連連生態。」 核心業務：全球支付收入增速超行業平均水平 增值服務大增81.2% 作為中國領先的數字支付解決方案提供商之一，連連數字核心業務由數字支付服務（包括全球支付與境內支付）與增值服務構成，兩大板塊協同發力，收入結構持續優化。

業績報告顯示，2025年，連連數字的收入主要來源於數字支付服務，該業務貢獻收入14.5億元，同比增長26%。其中，全球支付業務表現尤為突出，總支付額TPV達4524億元，同比增長60.7%；收入為10.45億元，同比大增29.3%，增速遠超行業平均水平。 連連數字表示，2025年，在全球貿易環境復雜多變的背景下，公司全球支付業務逆勢高增，得益於「科技賦能+全球化布局」雙輪驅動：一方面基於底層技術架構升級與垂直場景深度適配，公司完成了支付基礎設施的重構，並率先完成AI大模型的私有化部署，將各類智能工具深度嵌入風控、客服、匯率優化等關鍵環節，以技術創新驅動降本增效，提升客戶體驗；另一方面公司在深化歐美核心區域業務滲透的基礎上，依托各國本地支付牌照及本土化運營團隊，積極拓展東南亞、中東、拉美等新興市場版圖，通過建立區域運營中心，推動全球本地支付服務與區域貿易生態的深度融合。

在境內支付領域，連連數字積極響應國家關於支付行業「回歸支付本源、強化合規經營」的監管導向，持續強化境內支付能力與全球支付網絡的高效協同。報告期內，公司將資源重點傾斜於服務中資企業全球化中的高價值需求，帶動境內支付業務發展基礎更趨穩固，增長質量持續提升。2025年，境內支付業務毛利率提升至23%，同比增加3.3個百分點。 增值服務方面，受益於圍繞跨境貿易高頻場景打造的虛擬銀行卡業務的蓬勃發展，客戶粘性顯著增強，2025年連連數字增值業務收入亦表現亮眼，同比大幅增長81.2%至2.65億元。

科技戰略：研發投入同比增13% 以AI賦能築牢技術壁壘 2025年，連連數字正式將「科技升級」提升至戰略核心地位，研發投入持續加碼，全年研發費用3.61億元，同比增長13%，剔除股份薪酬開支後增長17.6%，反映出公司在「科技升級」戰略下，對區塊鏈與數字資產、AI在業務系統和場景應用拓展的持續投入。 AI 技術應用深度落地，全鏈條賦能業務。報告期內，連連數字完成AI大模型私有化部署，基於大模型開發的 LoopAI、LoopChat 等智能工具，全面嵌入風控、匯兌、客戶服務等關鍵業務場景。在風控領域，AI智能風控系統實現自動抓取交易文件、智能判定合規關聯、毫秒級異常預警，顯著提升風控效率與精准度，築牢合規底線；在客戶服務領域，融合雲原生、大數據、AI技術，打造 「連連跨境商家信心指數」，追蹤賣家經營狀態，幫助客戶降低經營不確定性，提升用戶體驗與服務價值。

前瞻布局數字資產業務與區塊鏈。依托香港 VATP 數字資產交易平台牌照，公司積極布局數字資產業務；同時探索區塊鏈技術在跨境支付效率提升、成本優化中的應用，搭建傳統支付基礎設施與新興數字經濟之間的橋梁。 2026 年，連連數字將全面深化AI原生戰略，推進AI技術在支付、增值服務全領域的產品化落地；並通過系統性組織架構調整及AI原生代升級，穩步推進基於AI提效及精細化運營管理，持續強化技術壁壘。 全球化布局：支付牌照擴容至66項 加速向新一代跨國公司蛻變

2025 年是連連數字全球化戰略全面深化的關鍵之年，通過境外總部落地香港、牌照體系擴容、生態合作深化，加速向新一代跨國公司蛻變。 境外總部落地香港，打造全球戰略中樞。2025年10月，連連數字正式簽約成為香港特別行政區重點企業伙伴，並於11月在中國香港設立境外總部，使香港成為公司全球戰略統籌、創新研發與國際合作的核心樞紐。境外總部聚焦三大方向，一是依托「區塊鏈+AI」技術，構建「智付+」跨境支付全鏈路智能架構；二是深化「科技+合規」雙支柱，將自身在反洗錢、數據隱私等方面的科技合規系統產品化，助力香港金融科技生態建設；三是聯合國際頂尖的科技企業、學術機構與投資伙伴，通過技術並購、聯合研發等方式強化技術壁壘。

全球牌照體系擴容，合規壁壘持續鞏固。2025年8月，連連數字全資附屬公司連連星球有限公司獲得香港證券及期貨事務監察委員會頒發的第三類牌照，標志著公司多元化產品組合戰略取得進一步突破。截至2025年12月31日，連連數字的全球支付牌照及相關資質拓展至66項，服務范圍覆蓋超過100個國家和地區，支持逾130種貨幣的交易結算。作為唯一一家在美國所有州均持有貨幣轉移牌照的中國數字支付解決方案提供商，連連數字在全球合規優勢持續鞏固。再加上持有的VATP牌照以及前瞻布局區塊鏈技術在數字人民幣與跨境支付場景的應用，為全球化業務拓展築牢堅實基礎。

共建全球支付生態，強化合作共贏。2025 年，連連與銀聯國際、Visa、12 Victory、Veem、PAYSO、Waffo等全球多個支付服務平台達成深度合作，通過資源共享、優勢互補，進一步完善全球支付網絡，構築互聯、智能的支付生態體系。 展望未來，章征宇表示：「公司將繼續以AI原生戰略為核心，推動人工智能與業務場景的深度融合；同時，堅定不移深化全球化發展戰略，持續鞏固跨境支付與合規金融服務的競爭優勢，構建安全、高效、便捷的全球貿易金融基礎設施，致力成為技術驅動型的全球數字支付龍頭，開啟戰略發展新篇章。」

View original content:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/2025105-9-302726401.html SOURCE Lianlian