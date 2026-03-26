Bybit提高費率競爭力及優化流動性機制，全面升級USDC交易體驗

阿聯酋迪拜2026年3月26日 /美通社/ -- 全球交易量排名第二的加密貨幣交易所Bybit欣然宣佈對其USDC交易生態進行升級，大幅降低使用USDC交易的門檻，並提昇平台整體市場效率。本次更新為符合條件的Bybit用戶在USDC現貨與期貨交易對上引入優化的手續費結構及流動性機制改進，此舉建立在Bybit於2026年2月推出專屬USDC期貨費用分組基礎設施之上。 自2026年3月23日起，該優化適用於Bybit平台上以USDC計價的現貨與期貨交易對。Pro用戶的費用結構以及非USDC交易對維持不變。

在Bybit使用USDC交易：新變化 符合條件的Bybit VIP用戶在進行手動交易時，可在USDC計價的現貨及期貨交易對上享受最高達50%的Taker手續費減免： ——現貨費用調整：所有VIP等級的Taker手續費將減半，至尊VIP的費率最低可降至0.0225%。 ——期貨費用調整：Bybit VIP在符合條件的期貨交易對上支付一半費用，至尊VIP費率低至0.015%。 除新的VIP優惠外，在Bybit使用USDC交易具備直觀、高回報且透明的特點。在統一分組框架下，Bybit所有USDC永續及期貨合約均歸入專屬的USDC分組運行，從而實現更高效的風險管理，並支持整套USDC交易對的協同發展。

為提升用戶對USDC市場流動性的可視化理解，交易所還將USDC分組在做市商績效評估中的權重係數從5倍上調至8倍。 USDC等主流穩定幣已成為數字金融體系的重要基礎設施，而Bybit此次降低費用並優化流動性的舉措正是對這一趨勢的積極響應。 條款與條件適用。具體資格取決於地區及交易類型。關於參與條件及實施時間表的詳細信息，用戶可訪問：面向零售客戶的 USDC 交易對手续费折扣及 USDC 組合權重增強 用戶還可在Bybit官方網站查看其當前做市商等級、Pro費率結構及績效指標等。

#Bybit / #TheCryptoArk / #IMakeIt 關於Bybit Bybit是全球按交易量排名第二的加密貨幣交易所，服務於全球超過8000萬用戶。Bybit成立於2018年，致力於通過為每個人打造一個更簡單、開放、平等的生態體系，重新定義去中心化世界的開放性。Bybit專注於Web3領域，並與領先的區塊鏈協議建立戰略合作關係，提供堅實的基礎設施，推動鏈上創新。憑借其安全托管、多元化市場、直觀的用戶體驗及先進的區塊鏈工具，Bybit成為連接傳統金融(TradFi)與去中心化金融(DeFi)的橋樑，賦能開發者、創作者和愛好者，釋放Web3的全部潛力。探索去中心化金融的未來，請訪問Bybit.com。