聲通科技（02495.HK）發佈2025年全年業績

毛利率穩步提升，研發投入持續加碼 「可信智能體」驅動產業革新

香港 - 2026年3月27日 - 中國領先的可信交互式人工智能核心技術提供商與生態運營商（「」，股份代號：2495.HK）欣然發佈截至2025年12月31日止年度的全年業績。公司憑藉在可信交互式人工智能領域的深厚技術積累與前瞻性戰略佈局，實現了收入穩健增長、盈利能力持續優化及經營現金流顯著改善，進一步增強其在企業級可信智能體領域的競爭優勢。2025年，公司總收入成功突破人民幣10億元門檻，達人民幣10.07億元，同比增長7.0%。毛利達到人民幣5.51億元，同比增長8.0%，毛利率由去年同期的54.2%提升至54.7%，體現了公司產品與解決方案的卓越價值及成本管控的有效性。尤為值得關注的是，公司經營活動現金流由去年同期的淨流出人民幣1.29億元，強勁轉正至本年度的淨流入人民幣2.13億元，不僅凸顯了公司整體業務運營效率的提升，更得益於期內公司對應收賬款實施了持續的管控，加速了資金回籠。年內利潤為人民幣1.40億元，公司淨利潤較去年同期大幅增長的主要原因是消除了可贖回注資賬面值變動的影響，該等會計處理源於上市前與股東簽訂的融資協議，其影響已於上市後消除。作為一家以技術為核心的產品公司，聲通科技始終堅持底層技術的自主研發與創新。2025年，公司研發開支達人民幣2.24億元，同比大幅增長67.7%，主要用於開發具備持續學習能力的智能體及多智能體分工協同技術體系，增強技術能力及提升產品創新水平，旨在強化「多模態感知 + 多模型思考 + 多智能體協同」的三層可信智能體技術架構。該架構以「元模型」為核心，通過融合大語言模型的泛化能力與垂直領域知識的精準性，有效緩解企業級應用中常見的幻覺、可控性及數據安全等痛點。依託此技術底座，公司打造了可交付、可運營的可信智能體產品體系，確保人工智能在企業環境中「可用、可管、可控」，為城市管理、汽車交通、通信、金融、大健康及能源等六大核心場景的智能化升級提供動力。聲通科技專注於通過卓越的產品與技術，賦能各行各業。2025年，公司憑藉成熟的產品矩陣，在多個應用場景實現了可複製的標杆性項目落地。：作為國內領先的智慧政務領域解決方案提供商，公司的業務已覆蓋逾130個地級市。年內推出的「智能政務智能體(Agent)」深度融合大模型能力，推動政務服務升級至「智能執行」層面，在政務熱線、城市治理等場景實現了標準化、智能化應用。：公司在綿陽、淄博及鄂州等地成功打造無人駕駛標杆項目，形成了可複製的「智能交通智能體」解決方案。於綿陽科技新城項目，已累計投放96輛自動駕駛車輛，並成功入選交通領域國家人工智能應用中試基地。2026年1月，公司新中標鄂州花湖機場智能口岸自動駕駛巴士採購及運營項目，進一步拓展了應用邊界。：2026年1月，公司成功中標四川省內江市「川南智谷人工智能垂直大模型創新平台－銀髮經濟建設及運營項目」，合約總金額近人民幣3億元。該項目是公司首個「AI+養老」城市級標杆示範工程，採用了「線上平台 + 線下服務網絡 + 居家終端」的閉環模式，將公司在健康預警、認知評估、情緒陪伴等領域的AI小模型與智能體能力進行了產品化整合，形成了可快速複製的城市級智能養老運營標杆。：公司在通信與金融領域持續深化與頭部企業的合作，通過「通信服務智能體」與「金融服務智能體」提升服務效率與用戶價值。同時，基於人工智能打造的智能充電解決方案，已逐步整合中國及東南亞多國的充電樁網絡。得益於公司產品化戰略的成功實施及市場對可信智能體解決方案的高度認可，截至2025年12月31日，本集團的項目儲備及在手訂單規模實現顯著增長。年末進行中的項目數量增加至320個，同比增長41.6%；年末未付合約金額增加至人民幣10.49億元，同比增長57.4%，體現了公司業務的持續擴張態勢。展望未來，公司將堅定圍繞「構建可信智能交互產業生態」的目標，協同推進以下戰略方向：：持續聚焦多模融合與可信智能等前沿技術的研發創新，推動可信智能體落地更多應用場景。通過打造開放的技術平台與標準，吸引開發者與合作夥伴，共同構建繁榮、共贏的產業生態。：在行業內樹立品質與創新的標杆，深化與各服務渠道的合作。同時積極拓展C端市場，將前沿技術惠及更廣泛用戶群體，擴大生態影響力與商業價值。：在國內深耕各大合作城市，打造智能城市標杆案例。在國際上，積極響應「一帶一路」倡議，把握新興市場機遇，將公司的可信智能體產品與服務推向全球，提升國際品牌形象。：通過審慎的戰略投資與併購，完善產業鏈上下游佈局，服務並反哺生態建設，鞏固生態系統的穩定性與競爭力。表示：「2025年對聲通科技而言是里程碑式的一年。我們不僅在財務上實現了經營現金流的強勁轉正和毛利率的穩步提升，更在技術與業務層面完成了向『可信智能體核心技術提供商與生態運營商』的戰略躍進。我們深知，企業級AI的核心在於打造可複製、可信賴的產品與技術底座。年內，我們大幅增加研發投入，並成功將『可信智能體』產品體系應用於六大核心場景，特別是智能養老等新興領域的城市級標杆項目，驗證了我們產品化戰略的強大生命力。展望未來，我們將堅定圍繞『構建可信智能交互產業生態』的目標，以開放平台匯聚生態夥伴，以創新技術賦能千行百業，為股東和社會創造長期可持續的價值。」