香港城市室樂團香港 - 2026年3月27日 - 2026年4月21日晚上8時在香港大會堂音樂廳，香港城市室樂團將呈獻《巴松管的魔法師》，展現巴松管抒情音色與高超技巧的音樂會。作為法國五月藝術節2026的重點節目之一，音樂會隆重邀請知名的法國巴松管演奏家、維也納愛樂樂團首席巴松管手蘇菲．德芙在香港首次登台，演奏韋華第、莫扎特及亨密爾的巴松管協奏曲，並且將會親自執棒指揮法國作曲家盧利、居伊．羅帕茨及高塞克的管弦樂作品，充分展現她身兼獨奏家與指揮家的雙重藝術造詣。
香港城市室樂團
巴松管的魔法師 — 法國五月藝術節 2026
蘇菲．德芙 巴松管／客席指揮
2026年4月21日（星期二）
香港大會堂音樂廳晚上八時
節目
盧利I《土耳其儀式進行曲》，LWV43
韋華第I《G大調巴松管協奏曲》，RV493
居伊．羅帕茨I 《弦樂小夜曲》
莫扎特I 《降B大調巴松管協奏曲》，K.191
高塞克 I 《C小調交響曲》，作品6第3首，RH24
亨密爾I 《F大調大型協奏曲》，S.63, WoO.23
為推動本地社區的音樂交流，蘇菲．德芙將於2026年4月18日上午10時30分至下午1時正在在聲音樂學院，中環德輔道中25-27A 安樂園大廈9樓901室及4月19日下午2時30分至5時正，在香港文化中心音樂廳後台七樓CR2公開舉行巴松管大師班。
蘇菲．德芙的音樂生涯豐富多彩，身兼巴松管獨奏家、管弦樂師、指揮家、錄音藝術家等多重身份，涵蓋與維也納愛樂樂團(自2015年起)、維也納國家歌劇院管弦樂團以及柏林愛樂樂團的合作。她曾榮獲享負盛譽的慕尼黑 ARD 國際音樂比賽（2013年）與波恩貝多芬指環（2014年）等獎項。蘇菲．德芙出生於法國，先後入讀凡爾賽音樂學院、巴黎國立高等音樂學院（里昂分校）、柏林漢斯．艾斯勒音樂學院及柏林愛樂樂團學院（卡拉揚學院）。她曾於巴黎愛樂廳、柏林愛樂音樂廳、東京山多利音樂廳、紐約卡內基音樂廳、倫敦皇家阿爾伯特音樂廳演出；並以獨奏家身份，與柏林音樂廳管弦樂團、巴伐利亞廣播交響樂團、維也納愛樂樂團等同台。唱片方面，她曾與巴倫邦和巴活合作灌錄。2021年，她憑為柏林古典唱片公司錄製的首張個人獨奏專輯，勇奪德國唱片樂評協會獎。目前她正與佛利亞巴洛克樂團合作，錄製韋華第全套39首巴松管協奏曲。此外，蘇菲．德芙以客席指揮身份活躍於國際樂壇，曾指揮薩爾斯堡莫扎特樂團、維也納室樂團、金澤管弦樂團、布拉格愛樂樂團、韓國首爾KBS交響樂團等。她現於維也納音樂與藝術市立大學教授巴松管，吹奏的是Püchner巴松管。
音樂會門票為$450、$300及 $220，全日制學生、年滿60歲或以上的長者、綜合社會保障援助受惠人士、殘疾人士及看護人可獲半價優惠。門票在城市電腦售票網發售。網上訂票請登入www.urbtix.hk，節目內容及其他查詢，請致電2864 2156或發電郵至[email protected]。
蘇菲．德芙巴松管大師班
4月18日 (星期六) 10:30am-1:00pm聲音樂學院，中環德輔道中25-27A 安樂園大廈9樓901室
4月19日（星期日）2:30pm-5:00pm香港文化中心音樂廳後台7樓
旁聽票價為$100
立即登記（[email protected]／2864 2156）
相片: : Sophie Dervaux
傳媒查詢(藝術家訪問及相片資料)：[email protected]／2864 2154
網頁：www.ccohk.com
香港城市室樂團
香港城市室樂團以別樹一幟的風格，成為亞洲首屈一指的室樂團之一。樂團自1999年由雙簧管演奏家黎燕欣創立以來，香港城市室樂團已經和許多享譽國際的音樂名家及作曲家同台演出，包括占士‧高威爵士、依芙蓮‧格妮女爵、愛瑪‧柯克比女爵、湯馬士‧艾倫爵士、馬連拿爵士、米卡拉‧帕蒂莉克、克里斯蒂安‧林伯格、張永宙、朱利安‧萊‧韋伯、巴里‧道格拉斯、艾德格‧邁耶、布蘭福特‧馬薩里斯、卡爾‧詹金斯爵士、奈‧羅薩羅、理查‧蓋利安諾以及阿爾瑪‧多伊徹等。樂團也曾與多位著名的藝人合作，包括埃德娜‧埃弗烈治女爵、海莉‧威斯特拉、理查‧克萊德曼、羅賓‧吉布，以及粵語流行樂壇之星林憶蓮、李克勤、張敬軒、王菀之及張學友等。樂團其他備受注意的節目，包括與維也納兒童合唱團、波蘭華沙男童合唱團、美國兒童合唱團、瑞典之聲室樂合唱團、英皇歌手及史溫格歌手的合作演出。香港城市室樂團的創新節目策劃在國際間備受認可，獲邀參與倫敦、拉奎拉、臺北、北京、成都和上海等地音樂節的演出。在香港，香港城市室樂團曾為法國五月藝術節、香港芭蕾舞團、香港電台的聖誕園林音樂會電視直播、2017年世界豎琴大會、香港作曲家聯會、及香港國際鋼琴比賽等演出。電影和動畫音樂會包括霍華．布列克的《雪人與大熊》、《哈利‧波特》系列、《Final Fantasy》系列、《進擊的巨人》和《海賊王》。樂團一向支持現代音樂，曾委約茅沅、楊嘉輝、鄧慧中、塔芭高娃及理查德‧哈維的新作。錄音製作包括與米卡拉‧帕蒂莉克、依芙蓮‧格妮、賓奈利—費曼阿根廷手風琴與鋼琴二重奏等全球首次推出的CD專輯，分別由拿索斯、 Orchid Classics （英國）及 OUR Recordings （丹麥）唱片公司發行。樂團以培育香港下一代的古典音樂觀眾為己任，特地創作了多齣獲獎的舞台音樂製作和音樂劇，包括《莫扎特的魔法》、《星‧巴赫》、《波恩英雄》、《海頓與王》、2017年於葡萄牙YAMawards獲「觀眾票選獎」的《失蝨室樂團》、2022年於比利時YAMawards獲「觀眾票選獎」的《鯊鯊音樂劇》及《野地之聲》音樂劇。2023年，香港城市室樂團憑音樂劇《野地之聲》倫敦首演榮獲五星級樂評，同年更獲選為香港電台第四台「十大樂聞」之一。樂團首席指揮為自2019年至今的阿美尼亞法裔鋼琴家瓦安‧馬狄洛辛，前任首席指揮為尚‧托勞（2008–2016）。香港城市室樂團現為荃灣大會堂「場地伙伴」（自2026年起），並自2024年起獲香港藝術發展局「優秀藝團計劃」資助。