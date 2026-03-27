巴松管的魔法師 — 法國五月藝術節 2026

香港城市室樂團

香港城市室樂團以別樹一幟的風格，成為亞洲首屈一指的室樂團之一。樂團自1999年由雙簧管演奏家黎燕欣創立以來，香港城市室樂團已經和許多享譽國際的音樂名家及作曲家同台演出，包括占士‧高威爵士、依芙蓮‧格妮女爵、愛瑪‧柯克比女爵、湯馬士‧艾倫爵士、馬連拿爵士、米卡拉‧帕蒂莉克、克里斯蒂安‧林伯格、張永宙、朱利安‧萊‧韋伯、巴里‧道格拉斯、艾德格‧邁耶、布蘭福特‧馬薩里斯、卡爾‧詹金斯爵士、奈‧羅薩羅、理查‧蓋利安諾以及阿爾瑪‧多伊徹等。樂團也曾與多位著名的藝人合作，包括埃德娜‧埃弗烈治女爵、海莉‧威斯特拉、理查‧克萊德曼、羅賓‧吉布，以及粵語流行樂壇之星林憶蓮、李克勤、張敬軒、王菀之及張學友等。樂團其他備受注意的節目，包括與維也納兒童合唱團、波蘭華沙男童合唱團、美國兒童合唱團、瑞典之聲室樂合唱團、英皇歌手及史溫格歌手的合作演出。香港城市室樂團的創新節目策劃在國際間備受認可，獲邀參與倫敦、拉奎拉、臺北、北京、成都和上海等地音樂節的演出。在香港，香港城市室樂團曾為法國五月藝術節、香港芭蕾舞團、香港電台的聖誕園林音樂會電視直播、2017年世界豎琴大會、香港作曲家聯會、及香港國際鋼琴比賽等演出。電影和動畫音樂會包括霍華．布列克的《雪人與大熊》、《哈利‧波特》系列、《Final Fantasy》系列、《進擊的巨人》和《海賊王》。樂團一向支持現代音樂，曾委約茅沅、楊嘉輝、鄧慧中、塔芭高娃及理查德‧哈維的新作。錄音製作包括與米卡拉‧帕蒂莉克、依芙蓮‧格妮、賓奈利—費曼阿根廷手風琴與鋼琴二重奏等全球首次推出的CD專輯，分別由拿索斯、 Orchid Classics （英國）及 OUR Recordings （丹麥）唱片公司發行。樂團以培育香港下一代的古典音樂觀眾為己任，特地創作了多齣獲獎的舞台音樂製作和音樂劇，包括《莫扎特的魔法》、《星‧巴赫》、《波恩英雄》、《海頓與王》、2017年於葡萄牙YAMawards獲「觀眾票選獎」的《失蝨室樂團》、2022年於比利時YAMawards獲「觀眾票選獎」的《鯊鯊音樂劇》及《野地之聲》音樂劇。2023年，香港城市室樂團憑音樂劇《野地之聲》倫敦首演榮獲五星級樂評，同年更獲選為香港電台第四台「十大樂聞」之一。樂團首席指揮為自2019年至今的阿美尼亞法裔鋼琴家瓦安‧馬狄洛辛，前任首席指揮為尚‧托勞（2008–2016）。香港城市室樂團現為荃灣大會堂「場地伙伴」（自2026年起），並自2024年起獲香港藝術發展局「優秀藝團計劃」資助。

