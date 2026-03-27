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商業動向
出版：2026-Mar-27 09:10
更新：2026-Mar-27 09:10
PR Newswire

鉑爾曼峴港海灘度假酒店升級商務休閒設施 順應日益興起的商旅休閒出行趨勢

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越南峴港2026年3月27日 /美通社/ -- 隨著全球出行模式持續演變，將商務出差與休閒體驗相結合的"商務休閒旅行"已成為酒店業的重要趨勢。據安可達(Agoda)發佈的《2026年旅遊展望報告》顯示，亞太地區76%的商務旅客計劃將工作出行與休閒時光相結合。在越南，這一趨勢更為顯著，超過85%的商務旅客表示有意在會議和工作之餘延長停留時間。

Prime beachfront location (PRNewsfoto/Pullman Danang Beach Resort)

為順應旅客需求的這一轉變，鉑爾曼峴港海灘度假酒店持續優化服務，兼顧商務與休閒賓客需求。這家海濱度假酒店擁有功能完善的會獎旅遊設施，可承辦各類商務活動，從高管會議、戰略研討會到大型會議及企業慶典，一應俱全。酒店現代化宴會廳設施齊全，配備先進視聽技術；開闊的戶外場地則可在熱帶花園或海濱區域靈活佈置，滿足不同活動需求。這些場地設施合計能夠接待多達1000名賓客，為不同形式和主題的活動提供靈活多樣的選擇。

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Flexible event venues (PRNewsfoto/Pullman Danang Beach Resort)

酒店的地理位置進一步為商務休閒旅行提供便利。酒店坐落於博美安海灘，距峴港國際機場和市中心約15分鐘車程，在坐擁寧靜海濱環境的同時享有便捷交通。周邊還分佈著巴拿山金橋、知名高爾夫球場以及會安古城和美山聖地等聯合國教科文組織世界遺產(UNESCO World Heritage)等主要景點，方便賓客在商務活動之餘延長行程。

Leisure facilities designed for relaxation and wellness (PRNewsfoto/Pullman Danang Beach Resort)

除商務與區位優勢外，酒店還配備一系列休閒康養設施，滿足賓客放鬆休憩需求。其中包括新建的體育中心，內設網球場、匹克球場與板式網球場，同時提供水上運動項目與全天候健身中心。酒店還設有水療服務，為賓客帶來更多舒緩放鬆的選擇。餐飲是入住體驗的重要部分，酒店內三家餐廳與一間酒吧，可提供從簡餐到濱海晚宴的多樣用餐體驗。

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憑借經驗豐富的酒店服務團隊持續提升服務水準，鉑爾曼峴港海灘度假酒店致力於打造商務與休閒出行無縫融合的理想目的地。

Cision View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/--302726867.html

SOURCE Pullman Danang Beach Resort

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美通社在1954年開創了企業新聞稿發佈行業的先河，通過分佈在南北美洲、歐洲、亞洲和中東16個國家和地區的無與倫比的辦事處網路，借助與全球領先新聞機構之間的獨特關係，用40多種語言將客戶與170多個國家的受眾聯繫起來。全球4萬多家公司、組織和政府機構都在使用美通社的服務，其中包括50%以上的財富500強企業。

網址:　www.prnewswire.com

 

 

 

 
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