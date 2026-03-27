鉑爾曼峴港海灘度假酒店升級商務休閒設施 順應日益興起的商旅休閒出行趨勢

越南峴港2026年3月27日 /美通社/ -- 隨著全球出行模式持續演變，將商務出差與休閒體驗相結合的"商務休閒旅行"已成為酒店業的重要趨勢。據安可達(Agoda)發佈的《2026年旅遊展望報告》顯示，亞太地區76%的商務旅客計劃將工作出行與休閒時光相結合。在越南，這一趨勢更為顯著，超過85%的商務旅客表示有意在會議和工作之餘延長停留時間。

酒店的地理位置進一步為商務休閒旅行提供便利。酒店坐落於博美安海灘，距峴港國際機場和市中心約15分鐘車程，在坐擁寧靜海濱環境的同時享有便捷交通。周邊還分佈著巴拿山金橋、知名高爾夫球場以及會安古城和美山聖地等聯合國教科文組織世界遺產(UNESCO World Heritage)等主要景點，方便賓客在商務活動之餘延長行程。

除商務與區位優勢外，酒店還配備一系列休閒康養設施，滿足賓客放鬆休憩需求。其中包括新建的體育中心，內設網球場、匹克球場與板式網球場，同時提供水上運動項目與全天候健身中心。酒店還設有水療服務，為賓客帶來更多舒緩放鬆的選擇。餐飲是入住體驗的重要部分，酒店內三家餐廳與一間酒吧，可提供從簡餐到濱海晚宴的多樣用餐體驗。