ASMALLWORLD 推出全新 Marriott Bonvoy® 會員禮遇

ASMALLWORLD 會員現可將萬豪旅享家積分納入會籍禮遇，分別可享 35,000 積分（Advantage）、250,000 積分（Prestige）及 500,000 積分（Signature），為希望提升全球酒店住宿體驗的會員，增添更高靈活性及更豐富價值。
ASMALLWORLD 行政總裁 Zain Richardson 表示：「這項全新禮遇，是我們進一步壯大全球旅遊禮遇組合中的重要一步，讓會員可以透過更具意義的方式，解鎖非凡體驗。將萬豪旅享家積分納入我們的產品組合，代表我們為會員帶來更多選擇，協助他們將旅遊靈感化為難忘的住宿回憶，無論是悠長週末，抑或展開一生難忘的旅程。」
ASMALLWORLD 萬豪旅享家全新禮遇
萬豪旅享家是萬豪國際旗下屢獲殊榮的旅遊獎勵計劃，網羅全球多元酒店品牌及旅遊熱點。
透過是次合作，ASMALLWORLD 會員現可將萬豪旅享家積分納入會籍禮遇，並可使用積分兌換全球最多元的住宿選擇，包括頂級奢華酒店、具特色的精品物業、優質度假屋租住方案等。會員亦可透過 Marriott Bonvoy Moments™ 解鎖畢生難忘的體驗，當中包括米芝蓮星級餐飲之旅、破格大型音樂巡迴演出等獨家活動。積分類別的兌換方式亦進一步擴展至積分購物、精選旅遊行程及活動等，為 ASMALLWORLD 會員價值主張增添更多難忘體驗層次。
萬豪旅享家積分方案
ASMALLWORLD 會員可於會籍選擇中，享有以下萬豪旅享家積分方案：
全面擴展高端旅遊禮遇
是次全新禮遇進一步印證 ASMALLWORLD 對會員體驗的承諾，致力呈獻一系列橫跨航班、酒店、精彩體驗與生活品味的精選旅遊禮遇。
除會員獎勵外，ASMALLWORLD 會員於 ASMALLWORLD 生態系統內可尊享多項高端禮遇，包括 VIP 酒店禮遇、精英會籍、機場貴賓室使用選擇，以及獲邀參與全球專屬活動。
ASMALLWORLD 集團
該集團以 ASMALLWORLD 社交網絡為軸心，構建出一個奢華旅遊生態系統，致力服務品味非凡的旅客及業界合作夥伴。
作為整個品牌的核心所在，ASMALLWORLD 社交網絡為現代奢華旅客提供一個值得信賴的社群，讓會員彼此連繫、分享體驗，並享受多元旅遊禮遇。
ASMALLWORLD 會員可透過應用程式及網站保持互動、獲取旅遊靈感，每年並於全球超過 950 場 ASMALLWORLD 活動中親身交流，活動涵蓋輕鬆聚會、專屬發佈活動、盛大晚宴、國際大型體育盛事，以及於聖特羅佩和聖莫里茨等標誌性目的地舉辦的旗艦週末體驗。
除社交網絡業務外，ASMALLWORLD Group 的版圖亦涵蓋訂製旅遊策劃、奢華酒店服務及策略性 B2B 合作。透過多元化業務組合，該集團匯聚志同道合的全球社群，提供精心策劃的機遇及度身訂造的解決方案，持續推動奢華旅遊的發展。
ASMALLWORLD 旅遊生態系統的其他業務包括：
ASMALLWORLD Collection：高端網上酒店預訂平台，專注全球最備受推崇的酒店，並提供獨特的「ASMALLWORLD VIP 房價」，結合優惠房價及專屬旅遊禮遇及尊享權益。
ASMALLWORLD Bespoke Travel：高級旅遊顧問服務，為客戶提供個人化旅程設計及規劃。
ASMALLWORLD DISCOVERY：作為 Global Hotel Alliance（全球酒店聯盟）一部分，聯同 50 個領先酒店品牌，為獨立酒店接通 GHA DISCOVERY 會員禮遇網絡服務。
ASMALLWORLD Hospitality：酒店及物業管理顧問公司，為酒店資產擁有人及發展商的整個資產周期，提供收購、開發、營運，以至退場的專業支援。
First Class & More：訂閱制奢華旅遊服務平台，協助會員以內幕價格享受高端旅遊體驗。
The World's Finest Clubs：全球首屈一指的夜生活會籍平台，為會員提供世界各地頂級夜店及會所 VIP 禮遇及尊享通道。
Jetbeds：專注價格相宜商務客艙及頭等客艙機票的高端預訂平台，提供專屬優惠、專業意見及貼心個人化服務。
如欲了解更多資訊，請瀏覽：www.asmallworldag.com / www.asmallworld.com
聯絡資料
ASMALLWORLD AG
Seidengasse 20
8001 Zurich
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[email protected]
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公關主管
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