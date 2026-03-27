廣汽AION UT在奧地利正式量產下線，攜手Magna深化歐洲本地化合作佈局

該車型由廣汽位於米蘭的歐洲設計團隊主導開發，充分結合歐洲消費者在設計審美、產品便利性、駕駛體驗以及智能電動化方面的多元需求，體現了對本地市場的深度理解。此次在奧地利實現投產與下線，進一步打通了本地化產品定義與規模化製造體系之間的協同鏈路。

AION UT是廣汽歐洲本地化戰略的重要核心車型，融合米蘭的歐洲設計、奧地利的本地製造以及廣汽全球領先的電動化技術。

廣汽與麥格納（Magna）合作

廣汽與全球領先的汽車製造服務商麥格納（Magna）開展了深度本地化合作。依托麥格納（Magna）成熟的製造體系、先進的生產工藝以及嚴格的質量管理標準，廣汽有效提升了產品品質穩定性、生產效率與流程可靠性。同時，該合作也顯著增強了供應鏈的響應速度與靈活性，使產品更好地匹配歐洲市場的法規要求與用戶需求。

作為廣汽整體國際化戰略的重要組成部分，AION UT不僅是廣汽拓展歐洲市場的戰略性車型，也是其推動智能電動化與國際化長期發展的關鍵載體。繼2025年AION V成功進入歐洲市場後，AION UT作為埃安產品序列中的第二款歐洲車型，將進一步豐富廣汽在當地的產品佈局，提升品牌影響力與市場競爭力。