廣汽AION UT在奧地利正式量產下線，攜手Magna深化歐洲本地化合作佈局

奧地利格拉茨2026年3月27日 /美通社/ -- 2026年3月18日，廣汽歐洲業務發展迎來重要里程碑——旗下埃安品牌車型AION UT在奧地利麥格納（Magna）工廠正式實現量產啟動（SOP）並成功下線，標誌著廣汽在歐洲本地化戰略邁入實質性推進階段。
AION UT是廣汽歐洲本地化戰略的重要核心車型，融合米蘭的歐洲設計、奧地利的本地製造以及廣汽全球領先的電動化技術。
該車型由廣汽位於米蘭的歐洲設計團隊主導開發，充分結合歐洲消費者在設計審美、產品便利性、駕駛體驗以及智能電動化方面的多元需求，體現了對本地市場的深度理解。此次在奧地利實現投產與下線，進一步打通了本地化產品定義與規模化製造體系之間的協同鏈路。
廣汽與麥格納（Magna）合作
廣汽與全球領先的汽車製造服務商麥格納（Magna）開展了深度本地化合作。依托麥格納（Magna）成熟的製造體系、先進的生產工藝以及嚴格的質量管理標準，廣汽有效提升了產品品質穩定性、生產效率與流程可靠性。同時，該合作也顯著增強了供應鏈的響應速度與靈活性，使產品更好地匹配歐洲市場的法規要求與用戶需求。
作為廣汽整體國際化戰略的重要組成部分，AION UT不僅是廣汽拓展歐洲市場的戰略性車型，也是其推動智能電動化與國際化長期發展的關鍵載體。繼2025年AION V成功進入歐洲市場後，AION UT作為埃安產品序列中的第二款歐洲車型，將進一步豐富廣汽在當地的產品佈局，提升品牌影響力與市場競爭力。
AION UT
AION UT是一款純電兩廂車型，軸距達到2750毫米，內部空間表現可媲美中型轎車，兼顧緊湊車身與寬適駕乘體驗。該車型在WLTP工況下最大續航里程可達430公里，並支持直流快充技術，從30%充電至80%僅需24分鐘，能夠充分滿足歐洲用戶日常通勤及中短途出行需求。
關於廣汽
廣汽集團成立於1997年，總部位於中國廣州，已連續13年入選《財富》世界500強企業。公司具備完善的研發與製造體系，旗下擁有GAC、AION、HYPTEC等品牌，持續致力於為全球用戶提供智能化、高品質及可持續的出行解決方案。
如需瞭解更多信息，請訪問廣汽集團官網：https://www.gacgroup.com/en-eu/
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SOURCE GAC