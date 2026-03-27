合規代幣化證券產品矩陣再擴充 EX.IO持續引領RWA市場

香港2026年3月27日 /美通社/ -- 領先的香港合規持牌虛擬資產交易平台 EX.IO宣布，於平台財富頻道正式上架三款全新合規代幣化證券產品，底層資產涵蓋債券基金、短期流動性票據及美國國庫券，相關資產管理方分別為金洲資產管理有限公司、信達國際資產管理有限公司、紐約梅隆銀行（BNY）。值得一提的是，本輪上架的TBILL，由現實世界資產（RWA）代幣化平台OpenEden推出，而OpenEden早前已與EX.IO建立戰略合作伙伴關係，是次TBILL上架，正是雙方戰略合作在港正式落地的真實體現。

計入早前已上架的多款合規代幣化證券產品，截至目前，EX.IO 累計上架的合規代幣化證券產品數量已位居香港所有合規持牌數字資產交易所之首，標誌著平台在RWA代幣化領域已邁出從「先行者」到「引領者」的關鍵一步。

作為香港首批通過「被視作獲發牌」制度審核的虛擬資產交易平台，EX.IO 同時亦是香港引進重點企業辦公室（OASES）體系內唯一獲納入的數字資產交易所集團。身為合規政策體系的受益者，平台亦以自身行動持續貢獻相關業態，尤其是近期上架多款代幣化證券產品，正是響應相關政策的鮮明體現。