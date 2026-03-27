中國銀聯博鰲發聲：以多元實踐助力跨境支付體系建設

海口2026年3月27日 /美通社/ -- 3月24日至27日，2026年博鰲亞洲論壇年会在海南博鰲盛大開幕。中國銀聯董事長董俊峰應邀出席年会并在3月26日的分論壇「建設多元化跨境支付」中担任發言嘉賓，分享銀聯在推動全球多元化跨境支付體系建設中的實踐探索与發展思考。作为基礎支付清算服務的提供方、全球銀行卡品牌的經營方，也是跨境支付網絡的建設者、參與者，中國銀聯不僅解讀了當前跨境支付體系的發展新特徵，更以豐富的全球化實踐为構建多元共生的國際支付生態提供了銀聯方案，为亞太乃至全球跨境支付互聯互通發展注入新動能。

在全球百年變局加速演進的背景下，跨境支付體系呈现出區域化、技術化、互联化的全新發展特徵，变革重心加速向全球南方市場转移，央行數字貨幣、人工智能等新技術与支付基礎设施深度融合，新興与既有设施的互聯互通模式不断創新。中國銀聯立足行业趨勢，从多币种結算、基礎设施協同、場景深度融合三大維度开展實踐，推動跨境支付生態實現「生態耦合」發展。 在強化多币种結算、支撑區域合作方面，中國銀聯已在境外多个區域大力推进与本地支付網絡的二維碼互聯互通合作，在印尼、越南等重点市場落地双边本幣結算模式，有效節約交易成本、降低匯率波动风险，为區域经济活动提供更穩健的支付支撑。銀聯持续助力人民幣在跨境場景的廣泛应用，成为人民幣跨境支付的重要橋梁。

在推動基礎设施協同融合上，中國銀聯創新採用政府对政府（G2G）、網絡对網絡（N2N）雙軌合作模式，以基礎设施「硬联通」、規則標準「软联通」双管齐下，助力跨境互聯互通合作，實現卡網絡、賬基網絡的有机兼容与網絡共享。一方面，落實中国人民銀行与相关市場中央银行合作安排，推进G2G模式的跨境二維碼支付互聯互通合作，銀聯与越南国家支付公司（NAPAS）簽署合作備忘錄，推動實現銀聯二維碼錢包和越南本地錢包在对方網絡扫码支付；另一方面，以N2N模式开展二維碼合作，对接馬來西亞PayNet、新加坡NETS等本地網絡。同时，銀聯积极运用AI等新技術重塑傳統支付流程，为支付基礎设施賦予更多新的內涵。在面向境外人士推出的「Nihao China」APP中，通过智能体實現自然语言交互的一站式支付服務，为支付产业与人工智能的深度融合积累了寶貴經驗，让傳統支付基礎设施焕发新活力。

在深化場景融合、服務實體經濟层面，中國銀聯将支付合作深度嵌入區域产业協同链条，推出數字貿易綜合支付解決方案助力「絲路電商」合作先行区建設；依托銀聯全球化佈局打造具备跨境、跨渠道結算能力的虛擬商務卡滿足企业全球化經營需求；銀聯还积极推動跨境人民幣双向匯款業務發展，让支付服務与全球经贸供應鏈、跨境電商、邊境貿易等場景紧密结合，充分發揮跨境支付对實體經濟的賦能作用。 面向全球跨境支付「多元共生」的發展新紀元，中國銀聯提出全方位合作佈局，将以更开放的姿態与产业各方攜手構建「跨區域、跨業務、跨领域」合作矩陣。一方面，加快推进更多市場二維碼網絡互聯互通和本幣結算项目落地，将成熟合作模式推广至全球更多區域，合力構建全球南方數字支付戰略走廊；另一方面，与合作机构探索建立多边共通的新技術標準与規則體系，为跨境支付联网通用奠定規則基礎；同时，充分發揮銀聯卡網絡覆蓋183个国家和地区的穩健优势，推動卡基与賬基網絡兼容并蓄，为全球用户提供無縫、便捷、安全的支付体验。

新格局的構建需要全球产业各方的新锐力量与傳統机构協同发力，中國銀聯将始终秉持开放、包容、共贏的理念，与新興平台及傳統金融同业並肩前行，在標準共建中寻找「最大公约数」，在系统兼容中織就「全球一张网」，持续深化与全球合作夥伴的合作，共建多元共生的零售支付網絡，共创互信互聯的價值未来，推動全球经济可持續發展貢獻銀聯力量。 View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/-302727023.html SOURCE UnionPay International