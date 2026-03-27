華營建築公佈全年業績

收入按年錄得逾40%增長

摘要：

收入按年增長約41.3%至約8,572.2百萬港元

毛利按年增長約37.6%至約486.2百萬港元



截至12月31日止年度

百萬港元

2025年

2024年

變幅

收入



樓宇建築工程





維修、保養、改建及加建 (「RMAA」) 工程





環保業務 8,572.2



7,697.8



718.9



155.5

6,066.0



5,414.5



512.0



139.5

+41.3%



+42.1%



+40.4%



+11.5%

毛利

486.2

353.2

+37.6%

毛利率

5.7%

5.8%

-0.1百分點



樓宇建築工程

維修、保養、改建及加建（

RMAA

工程）

香港 - 2026年3月27日 - 本地建築承建商（「」或「本公司」，連同附屬公司統稱：「集團」；股票編號：1582.HK）宣佈其截至2025年12月31日止年度（「本年度」）之業績。於本年度，集團收入錄得約8,572.2百萬港元，較2024年12月31日止年度（「去年度」）約6,066.0百萬港元增加約41.3%。期內，集團純利約為42.2百萬港元。於本年度，集團毛利約為486.2百萬港元，較去年度約353.2百萬港元，按年增加約37.6%。集團截至2025年及2024年12月31日止年度的毛利率分別約為5.7%及5.8%。於本年度，集團每股盈利約為7.84港仙（2024年：10.74港仙）。於2025年12月31日，本集團擁有50個在手項目，原始合約總額約326億港元，其中包括進行中項目及已授予本集團但尚未開始的項目。年內，本集團獲授15個新項目，原始合約總額約56億港元，並已完成17個項目，原始合約總額約61億港元。截至2025年12月31日止年度，樓宇建築工程收益約為7,697.8百萬港元，較2024年約5,414.5百萬港元，按年增加約42.1%，主要由於本年度新項目及現有項目為本集團帶來的收益增加。年內，相關業務毛利約為334.6百萬港元，較去年約238.1百萬港元增加約96.5百萬港元；毛利率則由2024年的4.4%微降至4.3%。RMAA工程收益由截至2024年約512.0百萬港元，按年增加約40.4%至2025年約718.9百萬港元。年內，相關業務錄得毛利約93.3百萬港元，較去年毛利約70.9百萬港元增加約22.4百萬港元；毛利率則減少至約13.0%。毛利增加及毛利率減少主要乃由於本年度來自毛利率較低的RMAA工程項目的收益增加。於2025年12月31日，本集團擁有8個項目，原始合約總額約158.4百萬港元及28個有關服務特許權安排及營運服務的項目。年內，集團在山西省高平市取得首個浙江省以外的污水處理建設合約，反映其市場擴展能力。此外，我們策略性與天台建設及本集團成立合營企業，開拓環保服務及污水處理新機遇，推動現有業務更進一步。2025年，環保業務收益約155.5百萬港元，較2024年月約139.5百萬港元，按年增加約11.5%。年內，相關業務毛利約58.3百萬港元，較去年約44.2百萬港元增加約14.1百萬港元；毛利率則增加至約37.5%，主要由於毛利率較高的污水及再生水處理服務的收益增加。集團合約成本主要包括分包費用、材料成本、直接員工成本及地盤開支。2025年集團合約成本約為8,086.0百萬港元，較2024年約5,712.8百萬港元，按年增加約41.5%。該增加與收益增加一致，主要因年內新項目及現有項目的分包費用、材料成本、直接員工成本及地盤開支增加。本集團相當重視技術創新，以增強在建築業的核心競爭力。用於研發的總開支金額約為23.3百萬港元。年內，本集團繼續推行經提升的「智慧工地安全系統（4S)」，進一步鞏固安全管理架構，並維持我們的ISO 27001認證。我們已將多項數碼解決方案整合至項目管理及日常營運中，包括建築信息模擬(BIM)、4S、機械人流程自動化(RPA)及MaiaAI系統，顯著提升營運效率及安全水平。本集團的人工智能天秤系統榮獲「建造業議會建造業創新獎2025－本地獎項（建造安全二等獎）」。於2025年12月31日以後，本集團進一步獲授3個新項目，當中包括1項樓宇建築工程合約，原始合約金額約3,590百萬港元，以及2項RMAA工程合約，原始合約金額合共約9.3百萬港元。《二零二五年施政報告》中提出加快基建發展及刺激行業增長等積極措施，為本地建造業帶來顯著利好的前景。北部都會區、港深創新及科技園以及新交通基建等重大項目的推進，預期將為本集團業務帶來強勁動力。本集團將積極支持及善用政府相關措施，包括增加基本工程開支和持續優化建造業輸入勞工計劃。我們將繼續專注於爭取具盈利潛力的新項目。憑藉既有的專業實力，本集團已作好策略部署，於香港及海外市場開拓和把握合適的建造業務發展機會。