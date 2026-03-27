美麗田園2025年度業績重磅發佈！利潤大增41%，現金流強勁攀升

香港2026年3月27日 /美通社/ -- 3月27日，美麗田園醫療健康（02373.HK，以下簡稱「美麗田園」或「集團」）正式發佈2025年度業績報告。年內，集團營收、利潤、現金流全方位高質量增長，以硬核業績凸顯行業龍頭的強增長韌性。 2025年，美麗田園集團盈利能力實現跨越式躍升，總收入30億元，同比增長16.7%；毛利率提升至49.1%，同比提高2.8個百分點；經調淨利潤攀升至3.8億元，同比大幅增長41.0%，經調整淨利率達12.7%，提高2.2個百分點，盈利水平邁上新台階。 此外，集團也持續顯現「現金牛屬性」。2025年集團經營活動產生的現金流量淨額達10.0億元，同比大幅增長25.4%；截至2025年12月31日，集團現金及類現金項目金額合計高達25.9億元，同比淨增41.6%，為集團戰略投資與股東回報提供充足動能。

這份營收與利潤大幅增長的亮眼業績，是美麗田園集團「內生增長+外延並購」商業模式的成功體現，也是其精益管理、提質增效及數智化賦能帶動整體效率提升的有力印證。 「雙美+雙保健」模式深度賦能 作為核心基石業務，美麗田園集團美容和保健服務逆勢高增。2025年，該板塊收入16.6億元，同比增長14.9%；毛利率提升1.2個百分點至41.9%；業績高質量增長的同時，集團也錨定了長期發展戰略，2025年正式發佈超級供應鏈戰略，未來產品創研方式將全新拓展為全球精選、國際品牌合作、國際頂尖實驗室聯合研發三大模式並進。2026年2月，美麗田園宣佈與全球知名護膚品牌資生堂達成戰略合作，在品牌影響力、服務體驗、科研共創等多維度深度攜手。

消費醫療則兼具醫療價值屬性與消費彈性，是承載長期結構性機遇的優質賽道。過去16年，美麗田園從0到1自建消費醫療能力，目前全國落地38家消費醫療機構。2025年，消費醫療板塊整體收入13.4億，同比增長18.9%，佔收入比例達到44.8%，成為其重要增長驅動力。 具體來看，2025年醫療美容服務秀可兒醫美逆勢增長，實現收入10.2億元，同比增長9.6%，毛利率大幅提升3.6個百分點至55.9%；此外，秀可兒醫美精准錨定「專研抗衰」賽道，2026年3月舉辦品牌升級發佈會，打造「初老抗衰、凍齡抗衰、逆齡抗衰」全週期產品藍圖，正式開啓秀可兒專研抗衰新時代。

與此同時，在亞健康醫療服務領域，研源醫療也迎來了爆發式增長。2025年，研源醫療收入3.3億元，同比大增62.2%，收入佔比首次突破10%；毛利率升至64.3%，同比提升6.1個百分點；旗下功能醫學板塊收入同比增長101%，在AI浪潮之下，將通過自研AI模型，實現「千人千面」個性化診療方案與7x24全天候服務；女性特護板塊收入增長64%，將持續拓展服務版圖，構建「預防-治療-抗衰」女性健康醫療服務。 並購整合戰略全面升級 目前，美麗田園已將投資並購上升為集團級核心戰略，並堅持以開放共贏姿態推動美業高質量發展，於2026年3月舉辦了「尋找100位美業同行者」戰略投資暨行業賦能發佈會，宣佈聚焦中國20個高線城市的美與健康服務機構，誠邀行業夥伴融入美麗田園生態體系。

這一戰略佈局的底氣，源自美麗田園過往逾30起收並購項目所積澱的深厚實戰經驗與可複製的整合方法論。2024年，集團完成對行業市佔率第二大品牌奈瑞兒的收購，並通過系統化、精細化整合，實現奈瑞兒收入和利潤雙提升。2025年，奈瑞兒單店收入從收購前的575萬元提升至810萬元，經調淨利率從6.5%大幅提升至10.5%，印證了美麗田園強大的並購整合能力，更形成了一套可複製、可延展的行業整合成功範式。 2025年10月，美麗田園宣佈以12.5億元全資收購行業第三大品牌思妍麗100%股權，思妍麗於2026年1月正式並表。至此，三大品牌齊聚美麗田園麾下，其市場佔有率實現了跨越式提升，中國美容行業競爭格局就此重塑。

重磅打造美田商業系統 夯實可持續增長根基 通過33年的持續深耕，美麗田園已從美容服務逐步延伸至消費醫療，成功建成面向高線城市女性的美與健康綜合服務平台。2025年，其重磅打造的美麗田園商業系統，再次從多維度構建了可持續的增長模式。 其中，客戶價值成長系統構建起覆蓋推廣、獲客、轉化、會員留存、價值提升、復購、裂變的全鏈路運營閉環，為客戶持續創造長期價值；強平台+多品牌系統形成了協同的組織體系，為多品牌有序擴張、多業務高效聯動提供了堅實支撐；並購價值成長系統建立起「投資+整合+成長」的全週期管理體系，真正實現了「並購即融合、融合即增值」；數智化與AI系統則致力於構建數智化驅動的管理體系，成為集團穿越經濟週期、持續引領行業發展的堅實支柱。

資本市場價值提升 2025年3月，美麗田園正式發佈三大舉措，圍繞股東結構優化、高分紅比例及管理層激勵，持續向資本市場釋放長期投資價值。股東結構優化方面，2025年8月，原PE股東中信產業基金正式退出主要股東行列，同步引入優質長期戰略投資者，股東結構進一步夯實。分紅方面，2026年董事會提議延續高比例分紅，將2025年歸母淨利潤的50%用於分紅，派發每股0.72港元，同比增長38.5%，以真金白銀的回報持續強化股東回報，彰顯企業對自身發展的堅定信心。管理層激勵方面，2025年，集團將未來三年收入及利潤目標與股權激勵深度綁定，首年業績目標已超額達成，激勵機制的有效性得到充分驗證。

在此基礎上，集團進一步上調管理層股權激勵對應的三年業績目標，投資者創造長期穩定回報。2025年11月，美麗田園成功納入 MSCI 全球小型股指數，進一步進入全球被動及主動型基金視野，從而吸引更廣泛的國際投資者關注。 三大超級戰略引領未來 錨定長期高質量發展目標 2025年11月，美麗田園正式發佈超級品牌、超級連鎖、超級數字化三大戰略，為未來高質量發展指明了方向。在超級品牌方面，集團致力於構建美與健康品牌矩陣，持續升級專業實力，打造超越客戶期待的極致體驗，重塑美容行業價值新空間，同時積極參與並推動行業標準制定，將美麗田園的高標準上升為行業共識。在超級連鎖方面，集團表示未來將充分發揮「雙美+雙保健」商業模式優勢，通過內生增長與外延並購雙輪驅動，打造20個收入過億的核心城市，同時構建自有供應鏈能力，融合全球精選與聯合專研，為中國高線城市女性提供兼具專業性、個性化與高品質的美容和消費醫療產品與服務。在超級數字化方面，集團則著力構建數智化驅動的企業管理體系，從而致力於將自身打造為數智引領的美與健康服務連鎖標桿企業。

展望未來，美麗田園表示，將繼續堅守「以客戶為中心」的初心，依託「美麗田園商業系統」，以「三大超級戰略」為指引，在不斷滿足高線城市女性對美與健康的多元需求的同時實現立體增長，推動中國美與健康行業的高質量發展。 關於美麗田園醫療健康產業有限公司 美麗田園是中國領先的美容和健康服務品牌。成立33年，美麗田園創立了「雙美+雙保健」立體商業模式，服務客戶全生命週期的美麗和健康需求。我們擁有多元化的品牌矩陣，美容和保健品牌「美麗田園」、「奈瑞兒」、「思妍麗」和「貝黎詩」，醫療美容品牌「秀可兒醫美」及亞健康醫療品牌「研源醫療」。集團旗下擁有超過700門店，遍布全國超過100個城市，為中國高線城市的數百萬中高端客戶提供美麗與健康服務。2023年1月，美麗田園於香港聯交所主板上市，股票代碼2373.HK。