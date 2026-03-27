香港藝術節與香港賽馬會慈善信託基金 共同呈獻一年一度「無限亮」

2026年携手香港中樂團 呈獻《弦上光影》中樂演奏會

香港 - 2026年3月27日 - 由香港藝術節及香港賽馬會慈善信託基金聯合呈獻的「無限亮」2026，將首度與香港中樂團攜手合作，聯合製作《弦上光影》中樂演奏會。音樂會將於2026年3月28日（星期六）下午3時假荃灣大會堂演奏廳舉行，由香港中樂團50人小組與二胡新星楊恩華同台演出，呈現一場融合獨奏、重奏及民族管弦樂的中樂盛典，展現不同能力藝術家在同一舞台上相互激發的藝術能量。



此作是「無限亮」2026其中一項重要的重點共融音樂節目，亦是香港中樂團首度參與「無限亮」，共同為推動本地藝術共融的發展再邁進一步。



香港中樂團副指揮兼香港青少年中樂團常任指揮胡栢端將會率領小組及楊恩華呈獻多首作品，包括胡琴四重奏《如夢令》、廣東音樂五架頭《平湖秋月》、絲弦五重奏《陽關三疊》及《歡樂的夜晚》。亦會演奏譚逸昇於2023年香港中樂團「心樂集」音樂會獲選為「觀眾最喜愛作品」的《永夜》，務求以不同組合形式交織出層次豐富的弦樂世界，在默契交流之間展現中樂的細膩與張力。



楊恩華將獨奏三首作品，包括香港非物質文化遺產「地水南音」《瞽者說》、孫文明名作《送聽》及華彥鈞（阿炳）的經典《二泉映月》。細膩深遠的旋律，展現傳統曲藝文化的承傳與創新，亦透過音色與情感層次，道出在困境中不卑不亢、堅毅不屈的生命力量。



音樂會更會首演由「無限亮」及香港中樂團委約、跨界作曲家陸尉俊的全新作品《聲光之旅》。作品以視障人士對光與聲音的體驗為創作靈感，在聲與影的交織中，引領觀眾走進跨越感知與想像的音樂旅程。



《弦上光影》為「無限亮」與香港中樂團的聯合製作，亦標誌著共融藝術邁向主流舞台的一個里程碑。



「無限亮」項目總監錢佑 表示：「《弦上光影》是『無限亮』推動共融藝術邁向主流的重要體現。這次由香港中樂團與二胡演奏家楊恩華合作，體現了以專業藝術標準為前提來實現共融精神，展現了主流與不同能力演奏家之間所能激發的獨特創造力。」



香港中樂團 行政總監 錢敏華博士 表示：「對於定義社會關懷項目的成功，有多種角度，不僅是觀眾入座率，更是人才培育、經驗的積累與觀念的建立。」



香港中樂團 副指揮兼香港青少年中樂團常任指揮胡栢端 表示：「《弦上光影》展現了中樂作品的豐富層次，從委婉細膩的獨奏到氣勢磅礴的重奏皆蘊含其中。我們期盼觀眾能透過是次合作，深切體會中樂所散發出的純淨質感、鮮明對比，以及那份盪氣迴腸的情感張力。以這套音樂會節目，展現和而不同的理念及共融目標。」



楊恩華 表示：「音樂一直是我與世界接觸的橋樑，帶領我跨越視障的界線。我希望透過這次演出，讓大家領略聲音如何承載情感與想像力，並接納與擁抱每個人感受世界的不同方式。我很高興能夠與『無限亮』再次合作及非常珍惜這次與香港中樂團合作的機會。他們的專業素養以及對我的信任，使我們能在平等的基礎上，共同創造並分享音樂的真摯力量。」



《弦上光影》為第八屆「無限亮」的閉幕節目，詳情請瀏覽：www.nolimits.hk 。



《弦上光影》中樂演奏會

日期及時間

2026年3月28日（星期六）下午3時

地點

荃灣大會堂演奏廳

門票

HK$258、HK$198

藝術通達服務

設中英文字幕、語音場刊及額外輪椅位，歡迎導盲犬。

備註

節目長約80分鐘，設一節中場休息



本節目含有煙霧效果及接近全黑之場景





曲目

作曲家 / 编曲家

地水南音《瞽者說》

楊恩華曲詞

二胡獨奏《送聽》

孫文明曲

二胡獨奏《二泉映月》

華彥鈞曲 丁國舜配伴奏

廣東音樂五架頭《平湖秋月》

呂文成曲

胡琴四重奏《如夢令》

楊春甲曲

絲弦五重奏《陽關三疊》

古曲 胡登跳編曲

絲弦五重奏《歡樂的夜晚》

胡登跳曲

《永夜》

譚逸昇曲

《覓》（選自《大漠孤煙直組曲》第三樂章）

趙季平曲

《聲光之旅》（香港中樂團委作／世界首演）

陸尉俊曲









