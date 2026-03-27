/稿件更正 -- 中証信用科技有限公司/

由中証信用科技有限公司發佈的新聞稿《馭浪出海共話固收新程：DMI信用科技2026年度峰會在港隆重舉行》（美通社發佈時間： 27-Mar-2026)中，第一段第一句誤為："「中証信用科技有限公司今日於香港金融大會堂成功舉辦『DMI信用科技2026年度峰會』。」"；正確內容應為："「中証信用科技有限公司昨日（2026年3月26日）於港交所金融大會堂成功舉辦『DMI信用科技2026年度峰會』。」"。特此更正，正確的全文如下： 馭浪出海共話固收新程：DMI信用科技2026年度峰會在港隆重舉行

香港2026年3月27日 /美通社/ -- 中証信用科技有限公司昨日（2026年3月26日）於港交所金融大會堂成功舉辦『DMI信用科技2026年度峰會』。 本次峰會以「馭浪出海，中資固收拓新程」為主題，深度聚焦全球金融格局重構背景下的人民幣國際化進程，以及中資機構如何依託香港國際金融中心地位實現全球化拓展。本次峰會匯聚了來自監管機構、香港交易所、金融機構等近300位行業決策者與領軍人物，共同圍繞宏觀趨勢與政策視野、中資機構出海路徑，以及人民幣資產創新等核心議題展開深入研討，擘畫亞太固定收益市場的未來藍圖。

深耕全球視野 賦能人民幣國際化 在當前全球「去美元化」趨勢與貨幣格局演變的宏觀環境下，人民幣國際化與中資機構的全球化拓展正迎來協同共振的歷史機遇。中証信用科技此次於香港金融大會堂舉辦峰會，旨在強調香港作為連接內地與全球資本市場關鍵樞紐的核心價值，特別是在提供高效金融基礎設施與創新平台方面的重要作用。本次峰會緊扣「人民幣國際化」與「中資出海」雙主線，深度解析政策、市場與科技融合的未來圖景，為中資固收市場高質量發展注入新動能。

政產學研共話 共探固收市場機遇 峰會現場群賢畢至，多位重量級嘉賓發表前瞻性觀點。活動由中証信用科技內容運營部總監王韵主持，並邀請到香港立法會議員林振昇先生與大灣區金融家協會主席王龍先生先後發表開場致辭。林振昇先生就香港金融發展分享見解，表示國家《十五五規劃建議》及特區政府新一份《財政預算案》均釋放明確政策信號，支持香港鞏固和提升國際金融中心地位，並從人民幣國際化、大灣區金融合作、金融科技、綠色金融及金融基建等多個方向發力，推動金融業高質量發展。

王龍先生則從行業協同與用戶需求角度分享看法，表示隨着珠海、中山、澳門等地金融政策逐步完善，年輕群體在資產配置、跨境服務及資金安全等方面的新需求，正成為業界需要重點關注的方向。未來，業界需更緊貼用戶需求與政策導向，持續優化產品設計與服務保障，為中資機構出海及跨境金融協同發展提供更有力支撐。 在隨後的主旨演講環節中，香港交易所固定收益及貨幣產品發展主管范文超先生發表了題為「構建香港債券市場新格局」的演講。他表示，香港作為連接內地與全球的重要資本市場平台，正持續鞏固其在債務資本市場中的樞紐地位。隨着人民幣國際化深入推進，港交所將持續從一級及二級市場兩端完善債券產品、生態及交易基建，吸引更多國際發行人和投資者參與，進一步提升香港債券市場的國際影響力。

銀河國際首席宏觀策略分析師成亞曼女士則就「全球風險共振下的中國韌性」這一主題進行深度剖析。她表示，當前全球金融市場面臨多重風險交織，中資機構在「走出去」過程中需更加重視風險管理、合規經營及跨境資產配置能力。她認為，中國資產憑藉產業鏈優勢、政策穩定性及分散配置價值，仍具備較強吸引力，而香港將繼續在人民幣國際化及跨境金融合作中發揮關鍵樞紐作用。 論壇的熱烈氣氛在圓桌討論環節達到高潮。在中証信用科技徐嘉傑先生的主持下，國泰君安國際首席經濟學家周浩、大灣區金融家協會主席王龍、Muzinich & Co. 亞太區業務總監朱正本、中証鵬元國際評級主管伍琴、星路科技債券票據事業部主管辛仲墶，以及中誠信綠金國際首席執行官楊珺皓等多位專家，圍繞「國際變局下的亞太固收市場：香港機遇與中資出海」這一主題展開了深度探討。

與會嘉賓普遍認為，當前全球地緣政治風險、通脹預期反覆及利率走勢分化，正持續重塑國際資本市場定價邏輯，固定收益資產在波動市況下的配置價值愈加凸顯。面對外部環境不確定性，香港憑藉連接內地與全球市場的樞紐優勢、成熟的離岸人民幣市場體系，以及不斷完善的綠色金融、數碼債券及專業服務生態，將繼續為中資機構拓展離岸融資、資產配置及國際化布局提供重要支撐。與此同時，隨着中資企業加快出海、離岸人民幣債券市場持續擴容，以及人工智能、區塊鏈等技術在債券發行、交易、風控及投研等環節加速落地，亞太固定收益市場正迎來結構性發展新機遇，市場亦更期待在產品創新、信用服務及跨境協同等方面進一步釋放增長潛力。

科技賦能行業 開啟中資固收新篇 上半場議程在「DMI產品展望」環節中進入尾聲。中証信用科技董事總經理徐致遠先生以「DMI：構建亞洲固收市場的智能投研平台」為題，分享了 DMI 作為亞洲固收市場綜合信息終端的創新實踐與未來發展願景。過去一年，DMI在多個產品方向上取得突破：簿記系統實現一級發行全流程自動化管理；新債點評功能結合AI量化模型，為市場提供定價區間預測；AI研報功能則幫助投研人員快速提煉核心觀點。展望未來，DMI將持續為機構客戶提供即時結構化數據、輿情追蹤、信用分析及生態互聯等一站式服務，同時全面擁抱AI技術，支持用戶構建自有智能應用，並深耕港交所債券板塊等生態合作，致力於成長為國際離岸債券市場的重要基礎設施。

致敬行業標桿 共鑑群英榮耀時刻 峰會下半場迎來2025年「DMI中資離岸債年度機構評選」頒獎環節。由中証信用科技聯席總經理吳忠亮先生致辭揭開序幕。其後，大會宣讀獲獎名單，並邀請獲獎機構代表上台領獎及合照留念。作為本屆峰會的重點環節之一，評選旨在表彰於中資離岸債市場表現突出的機構，彰顯業界在產品創新、專業服務及市場拓展等方面的實力。 值得關注的是，2025年，中証信用科技首次增設「DMI中資離岸債年度個人評選」，並於本屆峰會頒獎，旨在致敬深耕行業、銳意創新的行業精英，傳播專業價值、凝聚行業力量。該個人評選活動自啟動以來，受到業界廣泛關注與踴躍參與，經過公開投票與專業評審團綜合評定，最終近20位傑出代表脫穎而出。

頒獎環節結束後，大會隨即舉行交流酒會，與會嘉賓繼續就中資固收市場發展、跨境合作機遇及市場創新等議題交換意見。 本次峰會的成功舉辦，不僅為行業提供了一個高層次的交流平台，更為中資機構在「出海」大潮中把握機遇、應對挑戰提供了寶貴的洞見支持。未來，中証信用科技將繼續攜手合作夥伴，深耕亞洲離岸債券OTC市場，共創科技賦能的未來圖景，共同推動亞太固收業態的新繁榮。 View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/dmi2026-302726973.html SOURCE 中証信用科技有限公司