Chubb安達人壽香港慶祝成立50週年 於2026年巴塞爾藝術展香港展會 呈獻「生命軌跡 Life Chapters」 連結藝術、財富與傳承

- Chubb安達人壽香港連續第三年擔任巴塞爾藝術展香港展會官方合作夥伴 。
- 泰國藝術家 Wit Pimkanchanapong 首次於展會呈獻沉浸式裝置藝術「生命軌跡 Life Chapters」，探索每一個行動如何塑造傳承。
- Chubb安達人壽香港與巴塞爾藝術展合作，將藝術資產納入財富傳承及規劃的討論，與高淨值客戶深入交流，拓展財富管理新視野。
「生命軌跡 Life Chapters 」於香港會議展覽中心展覽廳1D旁的體驗展區精彩亮相 ，邀請訪客踏上一場反思之旅，探討每一個行動如何影響人生和傳承。作品透過變化多端的路徑與牆壁，引領訪客透過不同視角體驗人生抉擇 ，突顯每一步都能留下獨特的人生足跡 。而守護所珍視的，就是尊重每段人生旅程，成就每個獨特故事。
Chubb安達人壽香港總裁暨北亞區主管區張明儀女士表示：「Chubb安達人壽香港踏入50週年，精心選擇於巴塞爾藝術展揭開序幕。我們的客戶將最珍貴的事物，例如家庭、未來，以及一生所努力累積的收藏與資產的恆久傳承託付予我們。透過 『生命軌跡 Life Chapters 』，我們希望傳遞 Chubb安達人壽香港50週年的信念 —— 行動成就傳承。 我們的使命，是為客戶提供明確保障，讓每個人能夠安心、自信地邁步前行。 」
安達集團憑藉全球藝術贊助及專業藝術保險服務享譽國際，致力守護客戶所珍、推動傳承規劃。隨著香港成為全球主要藝術交易中心之一，研究顯示高淨值人士平均將20%財富分配於藝術收藏，反映藝術於客戶資產組合日益重要，亦是高資產人士資產配置及傳承規劃的關鍵考量。
Chubb安達人壽香港以巴塞爾藝術展體驗 ，正式為50週年慶祝活動揭開序幕。一系列精彩活動將於全年展開，涵蓋文化合作、社區參與，以及有關人生、傳承和跨代規劃的交流。2026年，我們將與市民一同回顧五十年來，守護理想、成就人生的珍貴時刻及未來。
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關於「生命軌跡 Life Chapters」
在3月27至29日舉行的2026巴塞爾藝術展香港展會上，Chubb安達人壽香港將於香港會議展覽中心Hall 1D入口旁的體驗展區呈獻 「生命軌跡 Life Chapters」。這個由曼谷藝術家Wit Pimkanchanapong創作的沉浸式裝置藝術 ，帶領觀眾探索人生中每個塑造未來的重要時刻。
參觀者於展區內穿梭於變化多端、猶如迷宮的空間時，會遇上物件、聲音、語句等各種提示，開啟對人生的思考。移動的牆身、半透明的結構和不斷變化的視角，讓大家更留意他人的存在，體會每一刻都可能改寫人生。
「生命軌跡 Life Chapters」讓觀眾自由詮釋，不設標準答案，鼓勵大家勇於探索和回應當下。每條路徑，不論是刻意還是隨心選擇，都展現人生的多變與可能。作品因參與而完整——每一次穿越迷宮，都是為藝術品添上新意，讓觀眾成為創作的一部分。
這正體現 Chubb安達人壽香港的信念：行動成就傳承。無論大小，都足以改寫自己和他人的人生路向。
關於Wit Pimkanchanapong
Wit Pimkanchanapong 是一位來自曼谷的藝術家，1976年出生於泰國曼谷，在1992年畢業於泰國朱拉隆功大學建築系，並於1994年在英國肯特藝術與設計學院取得 Visual Communication, Electronic Media & Time-Based Media 碩士學位。
Wit善於從建築角度發掘不同空間、物料及多媒體的獨特之處，並將其轉化為能夠反映地方特色、引發觀眾思考的藝術空間。他亦擅長結合媒體科技與日常物件，創造出讓大眾共同參與和分享藝術的互動平台。
自2021年起，「迷宮」成為Wit創作的重要元素。靈感源自他在泰國北部邊境參與的一場佛教迷宮儀式，啟發他將藝術、建築、設計與科技融為一體。Wit認為迷宮正好象徵人生——路徑並非直線或預設，每個人都會遇上不同入口、變化無窮的路線和意想不到的可能。觀眾在作品中或會前行、遇上死胡同，再重新尋找新方向，正如人生中不斷經歷的「重生」節奏。
展覽及活動
- Paraphernalia, Galerie du Haïdouc, Bourges, France (2003)
- Have We Met?, Japan Foundation Forum, Tokyo, Japan (2004).
- Bangkok Bangkok, La Capella, Barcelona (2005)
- Politics of Fun, Haus der Kulturen der Welt, Berlin (2005)
- Yokohama Triennale, Yokohama, Japan (2005)
- Mairie de 6e, Paris, France (2006)
- Temporary Art Museum SoiSabai with Yoshitomo Nara, Silpakorn Universiity, Bangkok (2006)
- Some Proposals for the Next Future, Silpakorn University, Bangkok (2007)
- Sharjah Biennale, Sharjah, UAE; Animated Painting, San Diego Art Museum (2007)
- The 7th Asian Pacific Triennial of Contemporary Art (APT7), Queensland Art Gallery, Brisbane (2009)
- 《 Mist》 . Installation view at Central Plaza, Chieng Rai, Thailand, 2011.
- Myarab (Fawn). New World Mall, Banglamphu - Bangkok Design Week 2026, 29 Jan – 8 Feb 2026
- Baan Bardo: Wonderfruits, Pattaya, Thailand, Dec 2025
- Not Quite a Total Eclipse - 100 Tonson Gallery, Bangkok, 2009
- Planetary Seed, 100 Tonson Gallery, Bangkok, 2024
- Octave Maze, Sonic Voyage: A Journey of Rhythmic Flair exhibition by One Bangkok Retail and Cat Radio
關於安達
安達是全球領先的保險公司，業務遍及54 個國家及地區，為不同行業的客戶提供商業及個人財產和責任保險、個人意外及醫療輔助保險、再保險及人壽保險等。作為一間承保公司，我們以專業見解及嚴格的準則去評估、承擔及管理風險。我們盡心服務，並合理及迅速地支付理賠。安達的優越之處在於其多元化的產品及服務範圍、廣大的分銷能力、超卓的財務實力、卓越的核保能力、出眾的理賠專業知識及營運業務遍佈全球各地。總公司安達有限公司於紐約證券交易所上市（紐約證券交易所：CB），為標準普爾500 指數的成份公司。安達全球僱員人數約為 45,000 名。其他資訊請參閱：https://www.chubb.com/ 。