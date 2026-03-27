特贊發布企業級智能體系統 GEA：面向真實業務流程的 Agentic AI 架構正式落地

上海2026年3月27日 /美通社/ -- 在大模型快速進入企業應用階段之後，AI 正從 Copilot 工具形態演進為能夠理解業務目標並持續執行任務的智能體系統。近日，特贊科技發布企業級智能體系統 GEA（Generative Enterprise Agent），並提出以 System of Context 為核心基礎設施的企業級Agentic AI 范式，推動 AI 從單次響應式生成能力，升級為面向真實業務流程的主動型企業執行系統。 不同於傳統生成式 AI 依賴 Prompt 驅動任務執行，GEA 以企業上下文作為推理基礎，使 AI 可以理解品牌規范、歷史決策邏輯、用戶資產與業務流程，從而參與跨部門、跨場景的連續經營過程。Agentic AI for business 正成為區別於基礎模型的新一代企業級Agentic AI范式，其核心價值在於通過編排模型、工具與上下文信息，對業務目標進行推理並執行行動，而非僅完成單次生成任務。

GEA 的技術基礎來自特贊自研的四層企業級智能體架構，包括意圖層 Intent Layer、編排層Orchestration Layer、智能體技能層 Agent Skills Layer 與上下文層 Context Layer。 其中 Intent Layer 負責將企業業務目標轉化為結構化任務路徑，使系統以經營目標而非提示詞作為工作入口；Orchestration Layer 由特贊自研 Creative Reasoning Model 驅動，承擔任務拆解、多路徑推理與模型調度功能，可在超過 30 種基礎模型之間動態選擇最優執行路徑。不同於以收斂式回答為目標的傳統語言模型，Creative Reasoning Model 通過多路徑發散推理機制，使系統能夠圍繞復雜經營目標生成並評估多種可行策略路徑，從而支持企業級決策場景中的持續探索與優化。

Agent Skills Layer 提供超過 400 個可調用技能模塊，將真實企業工作流沉澱為可復用執行能力； Context Layer 則基於企業級 Context System 構建統一的 single source of truth，為所有智能體推理與執行提供一致的組織知識基礎。 在執行層能力上，GEA 引入 GEA Claw 作為 Proactive Agent 執行引擎，使智能體能夠在既定業務邊界內持續監測企業內部與外部信號變化，並自動觸發下一步行動路徑。不同於僅完成單次操作的通用代理系統，GEA Claw 可以調用企業上下文系統、用戶研究資產與技能模塊，在真實業務流程中持續推進策略生成、內容生產與決策優化，使企業首次具備可 7×24 小時運行的智能體執行網絡。

支撐這一能力的核心基礎設施是 System of Context，即企業級上下文系統。該系統通過語義識別、結構化索引與動態檢索機制，將品牌規范、產品信息、用戶畫像、項目歷史與決策邏輯等原本面向人類閱讀的內容轉化為可被智能體調用的 AI 原生上下文網絡，並通過權限控制與漸進式上下文披露機制確保企業級安全與效率，使所有智能體在統一知識基礎上進行推理與執行。 圍繞企業進入 Agentic AI 時代所面臨的技術、業務與組織三重重構，特贊進一步形成覆蓋 技術陣地、業務陣地與組織陣地 的三類核心 offering：

在技術陣地，提供企業級智能體系統 GEA（Generative Enterprise Agent）；

在業務陣地，提供面向真實經營場景的 AI Fullstack 解決方案；

在組織陣地，提供推動人才與協作模式升級的 ABC+（AI Builders & Creators +） 體系。 三類 offering 共同構成了特贊面向企業級 Agentic AI 落地的完整方法框架。 基於 GEA 架構，特贊進一步形成四類企業級智能體產品體系，覆蓋企業關鍵經營流程，包括 Insight & Research GEA（洞察研究智能體）、Content Ops & Distribution GEA（內容增長智能體）、Design & Creation GEA（設計創作智能體）以及 Product R&D GEA（產品創新智能體），分別支持消費者洞察、內容生產與分發、品牌設計體系構建以及產品創新決策等核心業務場景，使智能體能力從單點工具升級為跨部門協同系統。

目前，GEA 已在全球超過 180 家企業客戶中部署，其中包括 60 余家世界 500 強企業，隨著企業軟件從 workflow system 向 reasoning system 轉變，AI 的競爭焦點正在從模型能力轉向上下文能力。GEA 的發布標志著企業 AI 從 Copilot 階段進入 Proactive Agent 階段，也意味著智能體開始從輔助工具升級為企業經營流程中的執行主體，企業級智能體開始成為連接組織知識、業務流程與執行能力的新一代基礎設施。 View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/-gea-agentic-ai--302727143.html SOURCE 特贊