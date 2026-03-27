第五屆「香港遊戲優化和推廣計劃」頒獎典禮暨分享會嘉許傑出本地初創遊戲公司

香港2026年3月27日 /美通社/ -- 由香港數碼娛樂協會主辦、文創產業發展處為主要贊助機構的第五屆「香港遊戲優化和推廣計劃」（優化和推廣計劃），於今天舉辦頒獎典禮暨分享會，公布及嘉許傑出的本地初創遊戲公司。大會邀請到文創產業助理專員葉敏儀女士擔任主禮嘉賓，聯同香港數碼娛樂協會主席彭子傑先生，公布及頒獎予得獎公司。頒獎禮上除了表揚四間在今屆優化和推廣計劃中表現最優秀的初創遊戲公司，及介紹其指定遊戲外，其他入選公司代表亦將親臨現場，分享他們參與計劃的經驗與收穫。

第五屆優化和推廣計劃為11間入選的本地初創遊戲公司提供全方位支援，針對性提升其新推出的指定原創遊戲（「指定遊戲」）的品質及盈利能力，從而增強香港遊戲產業的整體競爭力。

主辦機構邀請文創產業助理專員葉敏儀女士擔任頒獎嘉賓，並恭賀今屆得獎的本地初創有限公司。

香港數碼娛樂協會主席彭子傑先生表示：「人工智能的發展為遊戲產業帶來嶄新機遇，在技術開發及測試優化等方面大大提升效率。但是一款成功的遊戲往往源於創作者的想像力、創作力，以及對身邊事物的觸覺。科技可以協助創作，但真正打動玩家的，始終是人類的創意與故事。香港擁有不少具潛力的遊戲創作人才，我們希望透過『香港遊戲優化和推廣計劃』支持本地初創遊戲公司，協助他們把優秀的原創遊戲推向國際市場，進一步提升香港遊戲產業的競爭力。」