鳳凰行天下攜手華為雲 共探科技企業出海共生之道

北京2026年3月27日 /美通社/ -- 「鳳凰行天下｜出海π沙龍」3月26日在北京成功舉行。本次活動以「科技企業出海 探索共生之道」為主題，由鳳凰衛視與華為雲共同主辦，北京數字經濟企業出海創新服務基地作為出海伙伴提供支持，活動匯聚了科技企業代表、行業專家與出海實踐者，圍繞中國企業全球化進程中的趨勢洞察、戰略布局與實戰經驗展開深入探討。
活動從鳳凰國際傳媒中心沉浸式導覽開始，與會嘉賓在鳳凰中心感受建築美學與媒體科技的融合魅力。導覽結束後，鳳凰衛視主持人田川以一貫的知性與銳度，引出關於出海路上的真實痛點與破局之道。
趨勢洞察：看清方向才能行穩致遠
北京數字經濟企業出海創新服務基地總監陳遠芳率先帶來趨勢洞察分享。她指出，北京出海基地作為中國首個政府引導、市場化運營、一站式服務數字經濟企業出海的官方平台，依托產業優勢，透過「訂單+生態+政策」三大核心服務體系，解決企業在海外拓展、本地化落地及數據合規等方面的痛點，並積極響應國家戰略，鏈接國內外官方與產業資源，推動龍頭與中小企業抱團出海，助力企業從產品輸出邁向技術與方案輸出的全球化布局。
領航出海：生態共建助力企業遠航
華為雲亞太區域副總裁王蛟以《凌雲出海 同行致遠：華為雲助力中國企業穩拓全球》為題，系統闡述了華為雲在亞太市場的戰略布局與賦能實踐。王蛟在分享中，以一系列生動的出海故事與自身全球化歷程，揭示了中資企業開拓海外市場的機遇與挑戰。華為目前已從「國際化」走向「全球化」，在全球布局研發、制造與銷售網絡，並在馬來西亞、新加坡、印尼、泰國等亞太市場深耕超過25年。在技術層面，華為聚焦AI與行業解決方案，打造行業AI「夢工廠」，將AI應用於編碼、醫療等場景。華為表示，願向合作伙伴開放其全球銷售與服務平台，共享生態資源，助力更多中資企業穩健出海，實現從「走出去」到「融進去」的跨越。
出海實踐：技術落地的難度與溫度
在「出海實踐」環節，愛奇藝副總裁葉濤帶來《技術的溫度 以AI為翼——助力內容亞太出海》的分享。在分享中，葉總以「文化出海」為核心，回顧了平台自2019年開始的海外拓展歷程。目前，愛奇藝以新加坡為國際總部，深耕海外市場，在泰國、印尼、馬來西亞等地設有本地團隊，並以亞洲內容為核心，結合華語、泰劇、韓劇、日漫及本地自制內容，打造多元化的影視娛樂平台。面對出海過程中的語言文化差異、網路環境復雜、內容創作本地化及市場推廣等挑戰，愛奇藝積極以AI技術尋求解方。愛奇藝強調，文化出海不僅是內容的輸出，更需結合科技力量與在地生態，透過與運營商、終端品牌、快消業者等多元伙伴合作，逐步建立品牌影響力。未來將持續以AI賦能內容生產與市場拓展，推動華語及亞洲內容在全球市場的影響力進一步提升。
金山辦公國際商用業務副總經理齊碧偉以《金山辦公B端業務出海及WPS 365》為題，介紹了金山辦公在海外市場與AI技術應用的最新進展。他指出，2025年金山辦公研發費用率為35%，同比增長24%，研發人員占比達65%，顯示公司正全力推進AI轉型。他強調，金山辦公在海外市場的競爭中，透過一站式遷移解決方案，強化產品競爭力。在B端出海策略上，金山辦公采取兩種模式並行：一是透過本地化管道與合作伙伴建立覆蓋網絡；二是與華為雲等伙伴緊密合作，從底層算力到上層應用提供一站式部署方案。他分享過去一年走訪十余個國家的經驗，強調與華為的合作已成為金山辦公在海外市場的主流銷售模式之一。金山辦公表示，將持續以AI技術賦能產品，並透過開放平台與生態伙伴共同服務全球用戶。
交流探討：直面出海真難題
在交流探討環節，圍繞「出海的真實難題與解法」「技術能力海外落地的挑戰」「出海企業如何形成合力」三大議題，與會嘉賓展開了一場直白而坦誠的對話。嘉賓們結合自身實戰經歷，分享了最真實的教訓與思考。
共生之道 始於對話
整場活動既有理性洞察，也有感性連接；既有宏觀戰略，也有微觀體感。正如主持人田川在開場時所說：「從『 走出去』 到『 走進去』 ，從產品輸出到生態共建，今天我們聚在這裡，是為了面對面，聊點真問題，找點真答案。」
「鳳凰行天下」是鳳凰衛視為品牌出海打造的國際傳播平台，聚焦中國企業「走出去」與「走進去」的實踐路徑。作為「鳳凰行天下」平台的重要板塊，「出海π沙龍」致力於搭建一個務實、開放的交流場域，讓出海路上的先行者與探索者在此相遇、對話。此次活動是出海π沙龍首次在北京落地，未來，「鳳凰行天下」將持續推出系列沙龍與論壇，為中國企業全球化之路提供更多平台支持與價值鏈接。
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