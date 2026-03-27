鳳凰行天下攜手華為雲 共探科技企業出海共生之道

北京2026年3月27日 /美通社/ -- 「鳳凰行天下｜出海π沙龍」3月26日在北京成功舉行。本次活動以「科技企業出海 探索共生之道」為主題，由鳳凰衛視與華為雲共同主辦，北京數字經濟企業出海創新服務基地作為出海伙伴提供支持，活動匯聚了科技企業代表、行業專家與出海實踐者，圍繞中國企業全球化進程中的趨勢洞察、戰略布局與實戰經驗展開深入探討。 活動從鳳凰國際傳媒中心沉浸式導覽開始，與會嘉賓在鳳凰中心感受建築美學與媒體科技的融合魅力。導覽結束後，鳳凰衛視主持人田川以一貫的知性與銳度，引出關於出海路上的真實痛點與破局之道。

交流探討：直面出海真難題 在交流探討環節，圍繞「出海的真實難題與解法」「技術能力海外落地的挑戰」「出海企業如何形成合力」三大議題，與會嘉賓展開了一場直白而坦誠的對話。嘉賓們結合自身實戰經歷，分享了最真實的教訓與思考。 共生之道 始於對話 整場活動既有理性洞察，也有感性連接；既有宏觀戰略，也有微觀體感。正如主持人田川在開場時所說：「從『 走出去』 到『 走進去』 ，從產品輸出到生態共建，今天我們聚在這裡，是為了面對面，聊點真問題，找點真答案。」

「鳳凰行天下」是鳳凰衛視為品牌出海打造的國際傳播平台，聚焦中國企業「走出去」與「走進去」的實踐路徑。作為「鳳凰行天下」平台的重要板塊，「出海π沙龍」致力於搭建一個務實、開放的交流場域，讓出海路上的先行者與探索者在此相遇、對話。此次活動是出海π沙龍首次在北京落地，未來，「鳳凰行天下」將持續推出系列沙龍與論壇，為中國企業全球化之路提供更多平台支持與價值鏈接。 View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/--302727138.html SOURCE Huawei Cloud APAC