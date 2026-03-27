又一月，再邁里程碑：2026年第一季度Bybit Earn平台產品Mantle Vault資產管理規模增長逾一倍

Mantle Vault依托智能穩定幣策略，為用戶打通去中心化金融(DeFi)收益渠道，且可通過Bybit極簡易用的中心化金融(CeFi)界面便捷操作，助力用戶輕鬆實現收益自動化管理。

Mantle Vault如何實現穩定收益

Mantle Vault通過三大核心要素保持穩健表現：

收益生成： 用戶可通過Ethena質押(sUSDe)以及在Aave V3上對USDT、USDC與USDe進行槓桿質押獲取收益，還有機會獲得Bybit與Mantle合作帶來的額外激勵。

用戶可通過Ethena質押(sUSDe)以及在Aave V3上對USDT、USDC與USDe進行槓桿質押獲取收益，還有機會獲得Bybit與Mantle合作帶來的額外激勵。 市場中性策略： Mantle Vault專屬的市場中性策略可最大限度降低波動風險，幫助用戶將收益與價格風險剝離，在市場技術整固期具備核心優勢。

Mantle Vault專屬的市場中性策略可最大限度降低波動風險，幫助用戶將收益與價格風險剝離，在市場技術整固期具備核心優勢。 智能合約安全保障：全部資產通過太坊主網Aave V3上經審計的智能合約來保障安全，達到機構級鏈上托管標準。

2026年，成熟的DeFi產品已告別單純追求高收益的投機市場，升級為更成熟、具備穩健基本面與旺盛市場需求的機構級基礎設施。

該產品靈活性極高，零認購費，最低起投門檻僅10 USDT或USDC，且大部分提款申請可在0至3天內處理完成。

本產品受相關條款與細則約束。過往年化收益率不構成未來收益承諾。收益可能因Aave市場需求、Ethena獎勵或Gas費波動而變化。有關參與規則、限制條件及資格要求的詳細信息，用戶可訪問：[Bybit x Mantle x Cian] Mantle Vault 重磅上線：穩定幣鏈上收益策略，穩守收益，靈活拓展