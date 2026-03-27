xStocks登陸Bybit交易機器人平台 自動化交易覆蓋代幣化股票

阿聯酋杜拜2026年3月27日 /美通社/ -- 全球交易量第二大的加密貨幣交易所Bybit欣然宣布，精選xStocks產品現已正式登陸Bybit交易機器人平台，將熱門代幣化美國股票納入其先進的自動化交易解決方案。

xStocks自2025年夏季起已在Bybit開通現貨交易，為全球投資者開拓了全天候投資優質美國股票的全新渠道，投資標的包括主流ETF與個股。此次功能整合後，Bybit用戶能夠隨時應對市場波動進行交易。

無論交易者注重交易紀律性，還是對市場走勢具備高度敏銳度，專業交易者均可透過Bybit現貨網格交易機器人，輕鬆圍繞全球極具影響力的龍頭企業的股票標的建構自動化交易策略。